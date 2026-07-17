Alan Faena concretó una venta récord de un penthouse de su proyecto sobre el río Miami: cuánto pagaron por la propiedad de casi 1.400 m2

El empresario Alan Faena

El empresario argentino Alan Faena vendió un penthouse de USD 30 millones en las dos torres residenciales gemelas que proyecta construir sobre el río Miami, un hito en su estrategia para expandir a nivel mundial su marca de estilo maximalista y teatral.

Según los desarrolladores, la operación representa la venta del departamento más caro realizada hasta ahora en la ribera del río Miami, que atraviesa el centro de la ciudad y el distrito financiero de Brickell antes de desembocar en la bahía de Biscayne. Se espera que el proyecto esté terminado a finales de 2029 o comienzos de 2030, por lo que el penthouse permanecerá bajo contrato hasta la entrega del edificio y el cierre definitivo de la operación.

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La venta previa a la construcción se produce después de las operaciones récord por USD 50 millones de penthouses en las futuras residencias Mandarin Oriental, ubicadas a pocas cuadras, sobre la bahía. La construcción de condominios en el centro de Miami continúa transformando el perfil urbano de la ciudad, con numerosos proyectos en distintas etapas de desarrollo, reflejados en la gran cantidad de grúas que dominan el horizonte.

El lugar donde estará Faena Residences Miami, a lo largo del río Miami en Florida, en una foto de junio (Zak Bennett/Bloomberg)

El equipo desarrollador declinó revelar la identidad del comprador.

Las dos torres, de 68 pisos cada una, estarán unidas por un “puente aéreo” suspendido a unos 213 metros de altura, con tres niveles de amenities que incluirán una piscina infinita, un bar, un restaurante y un teatro. También albergarán una sede de Faena Rose, el club privado de la marca. Los residentes y socios podrán coordinar el embarque y desembarque de embarcaciones desde un muelle privado sobre el río.

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“Elegimos el río por su potencial para crear un nuevo tipo de barrio: un distrito vertical que active la ribera”, señaló Faena en una entrevista.

Acceder al estilo de vida Faena tendrá un precio inicial de USD 1,5 millones. Los departamentos tendrán entre uno y cuatro dormitorios.

El terreno donde se levantarán las torres se encuentra entre una salida de la autopista I-95, el río y un puente levadizo. Actualmente, el entorno incluye un depósito de almacenamiento y un amplio centro de servicios industriales perteneciente a la empresa local de servicios públicos.

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El penthouse de USD 30 millones es un dúplex ubicado en la parte superior de la torre este del proyecto. Cuenta con piscina privada y vistas al río, la bahía de Biscayne y el horizonte de Miami. Tiene casi 1.390 metros cuadrados, cuatro dormitorios y seis baños y medio. La torre oeste contará con una residencia similar, que todavía no ha sido vendida.

Len Blavatnik y Alan Faena

Edgardo Defortuna, director ejecutivo de Fortune International Group y codesarrollador del proyecto, señaló que ya concretaron preventas por USD 400 millones, equivalentes a aproximadamente 30% de las 406 unidades del desarrollo. Añadió que mantienen conversaciones avanzadas para obtener un crédito de construcción y que esperan iniciar las obras en octubre.

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“Lo inusual es que alguien compre un penthouse antes incluso de que hayamos comenzado la construcción”, dijo Defortuna. “Pero la realidad es que saben que podría no estar disponible por mucho tiempo y que hoy los precios son atractivos”.

Según Defortuna, aproximadamente la mitad de los compradores son internacionales y tienen entre 35 y 55 años.

Reconocido por su estilo excéntrico y por vestir trajes y sombreros blancos, Faena imprime a sus desarrollos una estética exuberante, con estampados animales, pan de oro y tonos rojos intensos. Una escultura recubierta en oro de 24 quilates que representa el esqueleto de un mamut lanudo, creada por Damien Hirst, ocupa el espacio central del lobby exterior de su hotel en Miami Beach.

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Tras vender su empresa de indumentaria Via Vai en la década de 1990, Faena adquirió notoriedad en el sector inmobiliario argentino al fundar Faena Group junto con Len Blavatnik, de Access Industries. Ambos transformaron durante la década de 2000 los antiguos muelles de Buenos Aires en Puerto Madero, desarrollando un complejo de hoteles de lujo, condominios, espacios culturales y restaurantes.

En 2015, Faena inauguró su hotel en Miami Beach, contribuyendo a impulsar una ola de inversiones hoteleras de lujo en un sector que durante años había permanecido a la sombra de South Beach.

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El año pasado, el grupo inauguró Faena New York, un hotel de lujo de 120 habitaciones ubicado junto al High Line, en el barrio de Chelsea. Según la compañía, las tarifas oscilan entre unos USD 1.000 por noche y hasta USD 40.000 por la suite principal.

En 2021, Faena y Blavatnik se asociaron con la cadena hotelera francesa Accor para expandir la marca. Además del proyecto residencial en Miami, desarrollan un hotel y residencias en Tulum, México; otro proyecto en San Pablo y dos desarrollos en Arabia Saudita.

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Blavatnik, cuya fortuna asciende a USD 40.000 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg, es un empresario nacido en Ucrania que construyó su riqueza invirtiendo en compañías de aluminio durante las privatizaciones masivas en Rusia a comienzos de la década de 1990. Continúa siendo copropietario de Faena Group y su principal respaldo financiero.

El terreno donde se construirán las torres Faena sobre el río Miami ha sido motivo de disputas vecinales durante más de una década. Los lotes vacíos se encuentran frente a tres edificios residenciales de gran altura, cuyos cientos de propietarios perderían las vistas al río y al perfil urbano. Las asociaciones de vecinos han mantenido enfrentamientos con Shahab Karmely, codesarrollador del proyecto, por versiones anteriores del desarrollo, en torno a derechos sobre la marina, propiedades compartidas y la administración del complejo.

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“Al principio, como ocurre con cualquier cambio, a la gente no le gustaba la idea”, afirmó Defortuna. “Pero ahora están viendo que estamos haciendo las cosas correctamente y que todo esto aumentará el valor de toda la comunidad”.

Con información de Bloomberg