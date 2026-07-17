Honduras

Fuerzas Armadas de Honduras fortalecen coordinación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado

El jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio Ardón, informó que Honduras mantiene una estrecha coordinación con Estados Unidos y otros países del hemisferio para fortalecer las operaciones contra el crimen organizado.

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Héctor Valerio Ardón destacó la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad. (FOTO: La Tribuna)
Héctor Valerio Ardón destacó la cooperación entre Honduras y Estados Unidos en materia de seguridad. (FOTO: La Tribuna)

Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) reforzarán su cooperación con Estados Unidos y otras naciones del continente como parte de una estrategia regional para enfrentar el crimen organizado transnacional, el narcotráfico y otras amenazas que afectan la seguridad del hemisferio occidental.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio Ardón, explicó que actualmente existe una planificación conjunta entre varios países para consolidar un sistema de protección fronteriza que permita mejorar la respuesta frente a organizaciones criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Según el alto mando militar, la iniciativa forma parte de un esfuerzo regional que involucra a diversas autoridades de defensa y seguridad del continente, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional.

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Valerio destacó que la lucha contra el crimen organizado requiere acciones coordinadas debido al carácter transnacional de estas estructuras delictivas.

Cooperación con Estados Unidos

El jefe militar señaló que las recientes visitas de autoridades del Comando Sur de Estados Unidos, así como la presencia del general Randall, responden a la necesidad de fortalecer la coordinación entre ambos países.

Explicó que estas reuniones buscan establecer mecanismos de cooperación para enfrentar amenazas comunes y desarrollar operaciones conjuntas cuando las condiciones lo permitan.

Asimismo, indicó que Estados Unidos continúa siendo uno de los principales aliados estratégicos de Honduras en materia de seguridad y defensa.

Añadió que, de acuerdo con la planificación que actualmente desarrollan ambas naciones, también se contempla apoyo logístico para futuras operaciones coordinadas.

El Comando Sur de Estados Unidos mantiene coordinación con las autoridades hondureñas. (FOTO: Proceso Digital)
El Comando Sur de Estados Unidos mantiene coordinación con las autoridades hondureñas. (FOTO: Proceso Digital)

Escudo regional de protección

Valerio Ardón reveló que recientemente participó en una reunión en Perú, en representación del ministro de Defensa, donde uno de los principales temas abordados fue la creación de un escudo de protección de fronteras para el hemisferio occidental.

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Explicó que esta iniciativa pretende fortalecer la capacidad de respuesta de los países frente al crimen organizado transnacional y otras amenazas compartidas.

Entre los delitos que buscan combatir de manera coordinada figuran el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y los delitos ambientales.

El jefe castrense subrayó que estos problemas afectan a varios países de la región y requieren una respuesta conjunta.

Además de la seguridad, el militar destacó que durante los encuentros regionales también se discutieron mecanismos de cooperación para atender emergencias provocadas por fenómenos naturales.

Recordó que recientemente varios países del continente han enfrentado situaciones derivadas de desastres naturales, por lo que consideró indispensable mantener una coordinación permanente.

En ese sentido, mencionó el trabajo que desarrolla la Conferencia de Ejércitos de las Fuerzas Armadas de Centroamérica (CEFAC), organismo que facilita la cooperación entre las instituciones militares de la región.

Según indicó, estas alianzas permiten compartir recursos y capacidades para responder de forma más eficiente ante cualquier emergencia.

La cooperación internacional busca fortalecer la seguridad del hemisferio occidental. (FOTO: FFAA de Honduras)
La cooperación internacional busca fortalecer la seguridad del hemisferio occidental. (FOTO: FFAA de Honduras)

Servicio militar en tiempos de paz

Durante sus declaraciones, Valerio Ardón también se refirió al servicio militar obligatorio, indicando que este mecanismo está previsto principalmente para escenarios de guerra.

Precisó que en tiempos de paz, como los que actualmente vive Honduras, no existe la necesidad de implementar esa medida.

El jefe militar aseguró que las Fuerzas Armadas continúan enfocadas en formar hombres y mujeres bajo principios, valores y disciplina para cumplir las funciones que establece la Constitución de la República y la Ley Constitutiva de la institución.

Finalmente, reiteró que la cooperación internacional seguirá siendo una herramienta clave para fortalecer la seguridad nacional y regional frente a las amenazas que representa el crimen organizado transnacional.

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