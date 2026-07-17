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La AFA busca fortalecer su posicionamiento de marca con varios eventos en Nueva York en la previa de la final del Mundial

Serán encabezados por Leandro Petersen, Director Comercial y de Marketing de la entidad. “La Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho”, explicó el directivo

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Leandro Petersen evento AFA en Nueva York
Leandro Petersen, acompañado por Sergio Goycochea, durante uno de los eventos que la AFA realizó en Estados Unidos

A horas de la final de la Copa del Mundo que disputarán Argentina y España, la Asociación del Fútbol Argentino despliega una intensa agenda institucional y comercial en Nueva York, la ciudad que albergará el esperado encuentro.

Con la participación de Leandro Petersen, Sergio Goycochea, Martín Palermo, Maximiliano Rodríguez, Javier Zanetti y referentes de la industria deportiva y tecnológica, la AFA busca fortalecer su posicionamiento como marca del deporte a nivel mundial.

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Con ese objetivo, la entidad que rige los destinos del fútbol argentino desarrolla una serie de actividades estratégicas en Nueva York para seguir impulsando su modelo de expansión global. La agenda reúne a empresarios, ejecutivos, dirigentes y leyendas del fútbol argentino en distintos foros donde se analiza el crecimiento de la industria deportiva y el posicionamiento internacional de la marca AFA.

Este viernes, se realizará el AFA Global Expansion, en el marco de CONFUT USA, un encuentro que reúne a referentes del negocio del deporte. La conferencia contará con la participación de Petersen, Director Comercial y de Marketing de la AFA, quien expondrá sobre la estrategia que convirtió a la Asociación del Fútbol Argentino en un caso de éxito en materia de internacionalización y desarrollo comercial.

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Leandro Petersen evento AFA en Nueva York
AFA participó este viernes del Open House de Populous

El panel será moderado por Goycochea, ex arquero de la Selección Argentina y una de las grandes leyendas del fútbol nacional, y también contará con la presencia de Palermo, máximo goleador de la historia de Boca Juniors y referente del fútbol argentino, y Maxi Rodríguez, mundialista y ex integrante de la Selección Argentina.

La agenda continuará este sábado con uno de los eventos más destacados de la semana: AFA Global Expansion en SUMMIT One Vanderbilt, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York. Allí, la AFA compartirá escenario con algunas de las principales figuras de la industria del deporte y la tecnología. Participarán Ramiro Sánchez, Chief Marketing Officer de Google para Latinoamérica; Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán y leyenda del fútbol argentino; Petersen; y Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), en un encuentro que analizará el presente y el futuro del fútbol como industria global.

La intensa agenda comenzó este viernes con la participación de la AFA en el Open House de Populous, una de las firmas de arquitectura y diseño deportivo más reconocidas del mundo, responsable de algunos de los estadios y arenas más importantes del planeta. Durante el encuentro se debatió sobre la evolución de la infraestructura deportiva de cara a los grandes eventos internacionales, con la participación de Goycochea, Sabrina Galante, Germán Carmona y representantes de la industria vinculados al desarrollo de sedes mundialistas.

Leandro Petersen evento AFA en Nueva York
Petersen encabeza una serie de encuentros en Nueva York

En la previa de los eventos, Petersen brindó una entrevista a EFE, en la que sostuvo que “hay un futuro muy grande para la marca AFA”.

“Seguimos con esa gran visión de ser una marca como la NBA, como la NFL, como la Premier League, LaLiga de España, el Real Madrid. Para AFA, estas marcas no son competencia sino un complemento, algo que ayuda a aprender y a crecer juntos”, explicó.

En esa línea, indicó cuáles son los referentes mundiales para la AFA a la hora de ampliar su presencia internacional: “Para nosotros ser globales tiene mucho más que ver con el fútbol: el fútbol es el deporte global por excelencia. Y creo que la Fórmula 1 y la NBA son los dos espejos donde nos miramos mucho”.

Dos hombres sentados en sillas frente a un fondo digital azul con un mapamundi de píxeles y logotipos de diversas marcas
Leandro Petersen entrevistado por EFE

Durante el reportaje, Petersen destacó que la AFA pasó de tener solo cinco patrocinadores a 120 en los últimos nueve años. Solo durante esta Copa del Mundo sumó otros seis sponsors internacionales.

Por otro lado, Petersen destacó la figura de Lionel Messi y afirmó que cuando deje de competir de manera profesional seguirá representando a la Albiceleste por el mundo. “Se va a dar naturalmente. Él ha demostrado un amor por su país primero y por la selección argentina, que me parece que trasciende lo que es la cancha de fútbol. Ha excedido largamente lo que es un deporte. Creo que es un embajador hoy para Argentina en el mundo”, afirmó el dirigente de AFA.

“Cuando él deje de jugar, que ojalá falte mucho tiempo, pero en algún momento va a pasar, ya tenemos un plan trazado con todo su entorno. Me parece que hay muchas cosas para hacer con él como embajador ya dejando de jugar también”, cerró.

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