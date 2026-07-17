Ciencia

Tiene 75 años, superó con éxito un trasplante pulmonar robótico y volvió a respirar sin oxígeno

El paciente John Hanley se sometió a una intervención de 7 horas realizada en la Cleveland Clinic, en Estados Unidos. “Su buen estado físico previo al trasplante jugó a su favor”, dijo uno de los médicos

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Cirugía robótica
John Hanley fue el primer paciente de la Cleveland Clinic en someterse a un trasplante pulmonar robótico (Cleveland Clinic)

A los 75 años, John Hanley volvió a respirar sin oxígeno después de convertirse en mayo de 2026 en el primer paciente de la Cleveland Clinic en Estados Unidos en recibir un trasplante pulmonar robótico, una intervención elegida porque su fibrosis pulmonar había avanzado hasta el punto de que un trasplante era la mejor opción terapéutica y porque este abordaje podía reducir dolor, cicatrices y tiempo de recuperación.

Según la historia publicada por la propia institución, la operación duró 7 horas y marcó también el primer trasplante pulmonar robótico de este tipo realizado en Ohio. El centro figura entre un número reducido de hospitales en el mundo que ofrecen esta técnica.

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Hanley, oriundo de Corry, en Pensilvania, había sido diagnosticado en 2024 después de consultar por una tos persistente, episodios de mareos y falta de aire. Su esposa, Peggy Hanley, contó que en un primer momento los médicos pensaron que se trataba de neumonía, pero estudios posteriores mostraron fibrosis pulmonar.

Cirugía robótica
La cirugía, de siete horas, requirió solo pequeñas incisiones y redujo el tiempo de internación (Cleveland Clinic)

La fibrosis avanzó hasta volver necesario un trasplante de un solo pulmón

El cirujano torácico Gregory Jones explicó que Hanley padecía fibrosis pulmonar idiopática, la forma más frecuente y más grave de enfermedad pulmonar intersticial, un grupo de trastornos que provoca cicatrices en los pulmones, los vuelve rígidos y reduce su capacidad de funcionar. El componente idiopático, precisó, significa que no se conoce la causa del cuadro.

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La enfermedad empeoró hasta obligarlo a usar oxígeno las 24 horas. Como el pulmón derecho era el más afectado, el equipo definió avanzar con un trasplante de un solo pulmón.

Jones señaló que Hanley era un candidato adecuado para el abordaje robótico por dos razones concretas: su tórax de mayor tamaño ofrecía el espacio necesario para realizar el procedimiento con seguridad y eficacia, y su buen estado físico previo al trasplante también jugaba a favor. Antes de decidirse, el paciente discutió la opción con su familia.

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Como el pulmón derecho era el más afectado, el equipo definió avanzar con un trasplante de un solo pulmón (Cleveland Clinic)

“El médico me dijo que mi condición solo iba a empeorar si no hacía nada, y yo quería poder ver crecer a mis nietos. Y si había alguna posibilidad de no tener que andar con oxígeno otra vez, la iba a tomar”, dijo Hanley.

Fue incorporado a la lista de espera en febrero de 2026. Para preparar la cirugía, Jones trabajó junto con un equipo amplio que incluyó al cirujano cardiotorácico Kenneth McCurry, director quirúrgico de trasplante pulmonar y director institucional de trasplantes en la clínica.

El equipo diseñó un protocolo y ensayó la técnica antes de llevarla al quirófano

De acuerdo con Jones, el primer paso fue desarrollar un protocolo específico para el abordaje robótico y colaborar con otros centros que ya tenían experiencia con este tipo de procedimiento. Después, el equipo pasó muchas horas en un laboratorio de simulación para practicar cada etapa y llegar al quirófano con un proceso aceitado.

En un trasplante pulmonar tradicional, los cirujanos suelen abrir el tórax cortando el esternón o las costillas para acceder a los pulmones. La técnica robótica, en cambio, requiere apenas unas pocas incisiones pequeñas, algo que suele asociarse con menos dolor y una recuperación más rápida.

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John Hanley había sido diagnosticado con fibrosis pulmonar dos años antes de la intervención (Cleveland Clinic)

Las intervenciones quirúrgicas asistidas por robots cuentan con varios años de investigación y aplicación en distintos países, y su avance continúa. Un equipo médico del Hospital Vall d’Hebron de Barcelona realizó en 2023 el primer trasplante pulmonar utilizando cirugía completamente robótica mediante una técnica novedosa: una pequeña incisión bajo el esternón permitió extraer el pulmón enfermo e implantar el nuevo órgano, sin abrir el tórax.

Jones detalló que los brazos robóticos con instrumentos quirúrgicos se introducen por esas incisiones y son controlados por el cirujano desde una consola dentro del quirófano. Esa consola ofrece además una visión tridimensional ampliada y de alta definición del campo quirúrgico, mientras que los instrumentos aportan una destreza superior a la de las manos humanas solas, sobre todo en espacios pequeños o delicados.

McCurry sostuvo, citado por la publicación, que el caso reflejó el trabajo conjunto y la innovación de los equipos de trasplante y cirugía. También afirmó que, a medida que estas tecnologías evolucionen, tendrán un papel cada vez mayor en la mejora de los resultados de los pacientes y en el desarrollo futuro del trasplante.

Hanley recibió un pulmón donado en mayo de 2026, fue operado con asistencia robótica y dejó de necesitar oxígeno poco después de la intervención. El objetivo del procedimiento fue reemplazar el pulmón más dañado con una técnica menos invasiva que la cirugía convencional.

Salió de terapia intensiva en 48 horas y recibió el alta en dos semanas

Tres cirujanos en un quirófano. Sistema de cirugía robótica Da Vinci, monitor con vista interna y luz quirúrgica encendida.
El equipo médico ensayó la técnica en laboratorio antes de llevarla al quirófano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recuperación fue rápida. Hanley dejó el oxígeno dentro de las primeras 24 horas, salió de la unidad de cuidados intensivos en 48 horas y recibió el alta hospitalaria en dos semanas.

“Tenía unas pocas incisiones pequeñas, y la más grande era de tal vez dos o tres pulgadas. Todas cicatrizaron rápido. Realmente no tuve nada de dolor después de la cirugía”, contó el paciente. Jones agregó que durante la operación aplicaron múltiples medidas para controlar el dolor y hacer que el posoperatorio fuera lo más confortable posible.

Los controles posteriores mostraron que el nuevo pulmón funcionaba bien. Hanley dijo que ya no necesita cargar equipos de oxígeno y que espera retomar desayunos con amigos y viajes junto con su esposa, sus dos hijos y sus tres nietos.

También agradeció al equipo médico, al que mencionó por nombre, y a la familia del donante. “Esperamos que sepan la diferencia que hicieron en nuestras vidas”, afirmó.

La clínica señaló que la cirugía robótica es solo una de varias formas de abordar el trasplante pulmonar y que muchos pacientes no son candidatos para esta técnica. Jones sostuvo que este hito amplía la experiencia del equipo en cirugía robótica y trasplante, y Hanley expresó su deseo de que su caso ayude a otros a ver “lo que es posible” con este tipo de intervención, que en su experiencia implicó menos dolor, una recuperación más rápida y una vuelta más temprana a su vida cotidiana.

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