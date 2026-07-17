Un muerto y dos heridos tras un brutal choque entre dos camiones en La Pampa

Los camiones chocaron en un cruce de rutas

Un choque frontal entre dos camiones de gran porte dejó este jueves un muerto y dos heridos en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, en las cercanías de Lonquimay, a unos 60 kilómetros al este de Santa Rosa, capital de La Pampa. El siniestro se produjo a las 14.10 y desencadenó un operativo de rescate en el que intervinieron bomberos, policías y peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC).

La víctima fatal era un hombre de alrededor de 40 años, oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, quien viajaba como acompañante en uno de los vehículos de carga. Tras el impacto, quedó atrapado entre los hierros de la cabina y debió ser rescatado por personal de los Bomberos Voluntarios de Lonquimay. Con heridas de gravedad en ambas piernas, fue trasladado consciente al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde murió horas después. Los conductores de cada camión también fueron hospitalizados con lesiones de distinta consideración.

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El accidente tuvo lugar en uno de los cruces viales más transitados de la provincia. La intersección de ambas rutas concentra un flujo constante de vehículos pesados, especialmente en el corredor que une Catriló con Lonquimay por la Ruta 5 y Lonquimay con Macachín por la Ruta 1, donde el tránsito de camiones vinculados a la actividad petrolera de Vaca Muerta creció de forma sostenida en los últimos años. Según datos relevados por Diario Textual, entre 800 y 1.200 camiones circulan a diario por esas rutas pampeanas con arena para fracking y otros materiales.

El siniestro involucró a dos vehículos de empresas distintas. Uno era un camión marca Iveco, perteneciente a la firma Transportadora La Pampeana, que se incorporaba a la Ruta 5 desde la Ruta Provincial 1, proveniente del sur con destino al este. El otro era un Mercedes Benz de la empresa Química Morón, que circulaba por la Ruta Nacional en sentido este-oeste. Según informó La Arena, el choque habría ocurrido porque el conductor del Iveco dobló abierto al ingresar a la ruta nacional e invadió el carril del camión que venía en sentido contrario. Las causas del accidente, no obstante, aún están bajo investigación. Tras el impacto, ambos rodados quedaron sobre la calzada, con daños estructurales severos en las cabinas, y el tránsito de la zona debió interrumpirse parcialmente.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas. En el lugar trabajó personal de las comisarías de Lonquimay y La Gloria, junto a especialistas de la AIC, quienes realizaron pericias planimétricas y otras tareas forenses de rigor. Las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de ambos camiones y de los dispositivos de comunicación hallados en las cabinas, y solicitaron los exámenes toxicológicos y de alcoholemia de protocolo a los sobrevivientes. También se incorporaron al expediente las declaraciones preliminares de testigos presenciales que se encontraban en el lugar al momento del choque.

Con la muerte de este hombre, La Pampa acumula 28 víctimas viales fatales en lo que va de 2026, según consignaron El Diario de La Pampa y La Arena.

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Este miércoles, se produjo un brutal choque en la Ruta Nacional 33, que conecta Bahía Blanca con Rosario. A la altura del kilómetro 14, en las cercanías de la ciudad bonaerense, dos hombres perdieron la vida al impactar con su camioneta contra un camión de YPF.

Dos personas murieron en un choque en Bahía Blanca (Foto: La Brújula 24)

El accidente de tránsito ocurrió durante el mediodía, poco antes de las 13, cuando una Volkswagen Amarok, que circulaba en sentido Bahía Blanca-Tornquist, chocó de frente con un camión Scania P360 que transportaba combustible.

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A raíz del choque, las víctimas -identificadas con los nombres Alberto Antonio Fernandes Da Fonseca y Jorge García, de 66 y 67 años- iban en la camioneta. Según informó el medio local La Brújula 24, el vehículo que conducía Da Fonseca había sido retirado ese día de una concesionaria.