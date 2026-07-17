El Gobierno de Guatemala amplia presupuesto del Ministerio de la Defensa para estipendios de militares en Haití

La infografía detalla la ampliación de Q22,558,258 al presupuesto de Defensa de Guatemala para el despliegue de 300 militares en la misión de seguridad en Haití. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Finanzas autorizó una ampliación de Q22,558,258 al presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para pagar personal, comprar equipo y armamento, y cubrir estipendios de militares guatemaltecos desplegados en Haití, en un momento en que el país duplicará su presencia en esa misión de 150 a 300 soldados.

Del total aprobado, Q16,744,248 se asignan a gastos de funcionamiento y Q5,814,010 a inversión física. Los recursos provienen en su mayor parte de ingresos propios del ministerio: Q21,265,027, a los que se suman Q1,293,231 por disminución de caja y bancos de ingresos propios.

El Acuerdo Gubernativo 125-2026, firmado el 10 de julio de 2026 y publicado el jueves 16 de julio en el Diario de Centro América, establece que la cartera de Defensa pidió los fondos para completar el pago de la nómina del personal contratado. La ampliación también cubre complementos específicos, prestaciones laborales y un bono único de productividad para el personal permanente.

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Una parte de esos ingresos propios procede de la venta de servicios de la administración pública, que aporta Q21,227,587. Esa cifra se desglosa en Q4,216,000 por servicios de salud y asistencia social, y Q17,011,587 por otros servicios, además de Q37,440 en tasas y licencias varias.

El Ministerio de Finanzas autorizó una ampliación de Q22.558.258 al presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para pagar personal, comprar equipo y cubrir estipendios de militares guatemaltecos en Haití. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

La ampliación cubre nómina, equipo táctico y el despliegue en Haití

La autorización presupuestaria responde de forma directa a tres frentes de gasto del Mindef: salarios y beneficios de su personal, compras para las operaciones de la institución y estipendios para el contingente militar guatemalteco en territorio haitiano.

Entre las adquisiciones previstas figuran uniformes, materiales, insumos y suministros, equipo médico, equipo táctico, un autobús tipo Pullman y armamento. El acuerdo también asigna recursos al pago de estipendios para los integrantes de la II Unidad de Policía Militar para la Fuerza de Represión de las Bandas desplegados en la República de Haití.

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El documento fue suscrito por el presidente Bernardo Arévalo de León y el ministro de Finanzas Jonás Gonzalo Lima. La fiscalización del uso de los fondos corresponde a la Contraloría General de Cuentas, de conformidad con el Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto.

Guatemala duplicará su contingente militar hasta 300 soldados

La ampliación presupuestaria se conoce después del anuncio hecho por Arévalo durante los actos del 30 de junio por el Día del Ejército de Guatemala, cuando informó que el país elevará su presencia militar en Haití de 150 a 300 soldados. El Ejército guatemalteco confirmó que ese incremento se encuentra en proceso.

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Durante ese discurso por el 155 aniversario del Ejército, celebrado en la capital guatemalteca con el tradicional desfile militar, el mandatario vinculó el envío de tropas con el fortalecimiento operativo de las fuerzas armadas. Arévalo afirmó: “Prueba de ello es el incremento de nuestra participación en la misión de Haití, pasando de 150 a 300 soldados, reafirmando que Guatemala no solo trabaja por su propia seguridad, sino que también contribuye con responsabilidad a la estabilidad regional y a la paz mundial”.

Guatemala mantiene presencia militar en Haití desde inicios de 2025, cuando desplegó un contingente inicial de 150 efectivos para apoyar la antigua Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. Con la ampliación anunciada, las tropas guatemaltecas pasarán a integrarse a la Fuerza de Supresión de Pandillas, un operativo de 5.500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025 para combatir a las bandas armadas que operan en ese país y sustituir el mandato anterior.

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