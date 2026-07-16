Guatemala: La intendencia de verificación especial reporta 3,030 transacciones sospechosas en el primer semestre

Una infografía ilustra las 3.030 transacciones sospechosas y los controles antilavado registrados en Guatemala durante el primer semestre de 2026, con detalles sobre origen y destino de fondos y bienes involucrados, según Infobae. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos registró al 30 de junio de 2026 un total de 4.496 personas obligadas y recibió 3.030 reportes de transacciones sospechosas, en un semestre en el que incorporó un apartado de “Panorama Evolutivo” para ampliar la lectura estadística sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Ese nuevo bloque muestra que, durante el primer semestre de 2026, el origen de los fondos reportados en los RTS se concentró de forma abrumadora en Norteamérica, con 96.0% de los registros, mientras que el principal destino fue Asia Oriental, con 36.3%. Después aparecieron Norteamérica con 13,2%, África Oriental con 8,6%, Europa Central con 7,8%, Suramérica con 6,9% y Centroamérica con 6,1%.

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Según la información difundida por la Superintendencia de Bancos en una cápsula de SIP TV y en su boletín mensual, el universo de personas obligadas ante la IVE se divide entre 35 % de sujetos financieros y 65 % de no financieros. El organismo también indicó que presentó 165 denuncias por más de Q 5,400 millones.

Esas denuncias, de acuerdo con la entidad, se sustentan en el análisis de más de 133,800 operaciones financieras, utilizadas para reflejar el volumen transaccional de cada caso.

A la vez, las personas obligadas reportan a la IVE las transacciones que, tras su propio análisis, presentan indicios de posible vinculación con lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

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La Intendencia de Verificación Especial registró 4.496 personas obligadas y 3.030 reportes de transacciones sospechosas, mayormente en cuentas monetarias y de ahorro, al 30 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes sospechosos se concentraron en cuentas monetarias y de ahorro

La distribución por producto financiero de los RTS recibidos en el primer semestre mostró una concentración en cuentas monetarias, con 38.2%, y cuentas de ahorro, con 35.9%. Más atrás quedaron las remesas, con 7.0%, las tarjetas de crédito, con 2.5%, y los préstamos, con 2.2%.

La categoría “Otros” representó 14.1% e incluyó productos con participaciones individuales menores, entre ellos compraventa de divisas, depósitos a largo plazo, pólizas y transferencias.

En la presentación general del boletín, la IVE resumió esa misma tendencia al señalar que cuentas monetarias y de ahorro encabezaron los reportes, seguidas por remesas, mientras préstamos y tarjetas de crédito tuvieron una participación marginal.

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En el detalle geográfico del origen de fondos, además de Norteamérica, se identificaron registros procedentes del sureste de Europa con 1,5%, Europa Occidental con 0.7%, el sur de Europa con 0,3%, Europa Central con 0.2% y Centroamérica con 0.8%. La publicación añadió participaciones marginales con origen en Suramérica, Asia Occidental y Oriental, el sudeste asiático y África.

En los destinos, el mapa fue más disperso. A las regiones con mayor peso se sumaron Asia Sudeste con 5.6%, Europa del Sur y Europa Occidental, ambas con 4.1%, el sureste de Europa con 3,1%, África Occidental con 1.7% y el sur de Asia con 1.0%, mientras Asia Occidental y Suroeste, África Central y Sur y el Caribe quedaron por debajo de 1.0%.

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La IVE realizó 238 supervisiones y recibió 943 requerimientos de información

La IVE recibió 943 requerimientos de información vinculados a investigaciones por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. También realizó 238 supervisiones en prevención y normativa prudencial bajo un enfoque basado en riesgos.

De ese total, 19 % correspondió a entidades financieras bajo vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, 37% a entidades financieras no sujetas a esa vigilancia y 44% a personas obligadas no financieras. La misma fuente señaló que entre enero y junio de 2026 se capacitó a más de 7,200 personas en forma presencial y virtual, mediante webinars y talleres especializados.

El boletín incorporó además datos sobre bienes involucrados en Informes de Extinción de Dominio. Por cantidad de bienes reportados, predominaron los vehículos con 49.0%, seguidos por bienes inmuebles con 22.0%, certificados de depósito a plazo con 16.0%, terrenos con 12.0% y apartamentos con 1.0%.

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Cuando el análisis se trasladó al monto asociado a esos bienes, el orden cambió. Los certificados de depósito a plazo concentraron 73.6% del valor involucrado, por delante de los bienes inmuebles con 12.1%, los terrenos con 7.7%, los vehículos con 6.3% y los apartamentos con 0.2%.