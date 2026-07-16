La emergencia por lluvias en Alta Verapaz, Guatemala deja 17,388 afectados y tres fallecidos

La infografía detalla el impacto de las lluvias en Alta Verapaz, mostrando la cantidad de personas afectadas, evacuadas y damnificadas, así como el avance de la ayuda humanitaria y los daños en viviendas y escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alta Verapaz sigue en emergencia por las lluvias iniciadas el 8 de julio, con 17,388 personas afectadas, 3,931 familias damnificadas y tres muertes, mientras las autoridades mantienen evacuaciones, albergues y entrega de ayuda en varios municipios, aunque prevén una disminución de las precipitaciones en los próximos días.

Del total de afectados, 8,639 personas fueron evacuadas y 331 permanecieron en albergues atendidos por el sistema CONRED. El balance oficial también incluye cinco viviendas con daño leve, 3.625 con daño moderado y 97 con daño grave.

La gobernadora departamental de Alta Verapaz Lilia Margarita Coj Cobián dijo en conferencia de prensa que Fray Bartolomé de las Casas es el municipio con más comunidades afectadas registradas hasta ahora: 58 lugares poblados, 2,378 familias y 10,240 personas.

PUBLICIDAD

Le siguen Chahal, con 36 comunidades, 847 familias y 4,163 personas; San Cristóbal Verapaz, con 12 comunidades, 453 familias y 2.085 personas; Panzós, con seis lugares poblados, 194 familias y 697 personas; Santa María Cabón, con cinco comunidades, 21 familias y 108 personas; y Tactic, con cuatro comunidades, 19 familias y 71 personas.

Wotzbely Suárez, delegado regional de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, precisó que la emergencia comenzó el miércoles 8 de julio en San Cristóbal Verapaz con una inundación súbita y después se extendió a Chahal, Fray Bartolomé de las Casas y otros municipios. Añadió que en zonas bajas como Panzós el riesgo sigue abierto porque los ríos todavía mantienen niveles altos.

PUBLICIDAD

El puente aéreo en Guatemala permitió trasladar víveres, agua potable y medicamentos a comunidades de Petén y Alta Verapaz sin acceso por carretera. (Conred) (Conred)

Diez albergues fueron habilitados y la ayuda aún no llega por completo a todos los municipios

La respuesta institucional incluyó evacuaciones, evaluaciones de daños en viviendas, escuelas y hospitales, búsqueda de personas desaparecidas en Cabón y apertura de diez albergues. En Fray Bartolomé de las Casas fueron habilitados ocho refugios para más de 400 familias, mientras que Chahal tuvo un albergue.

Según la exposición de la gobernadora, en los albergues fueron atendidas 141 familias y más de 434 personas. El Ministerio de Desarrollo Social suministró alimentos calientes en Fray Bartolomé de las Casas desde la madrugada del domingo, y después la alimentación quedó a cargo del apoyo humanitario disponible en el municipio.

La asistencia distribuida incluyó colchonetas, ponchos, filtros de agua, bebidas fortificadas, kits de higiene, limpieza y cocina. En Fray Bartolomé de las Casas la entrega avanzó entre 40% y 45%, mientras que en Chahal, San Cristóbal Verapaz, Santa María Cabón y Tactic la cobertura reportada fue del 100%.

PUBLICIDAD

En Panzós, en cambio, la ayuda seguía pendiente de entrega directa porque el agua no había bajado lo suficiente para ingresar, aunque los insumos ya estaban en el municipio. Las autoridades señalaron que las evaluaciones continúan porque las lluvias de la mañana provocaron nuevas afectaciones.

Las lluvias en el norte de Guatemala forzaron un puente aéreo para llevar ayuda humanitaria a miles de personas aisladas en Alta Verapaz y Petén. (Conred) (Conred)

Salud movilizó 2,800 trabajadores y reportó aumento de infecciones respiratorias y gastrointestinales

Edison Josué Morán, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, informó que los 19 distritos de salud en los 17 municipios del departamento se mantuvieron activos, con más de 2.800 trabajadores desplegados. La red sanitaria coordinó acciones con municipalidades, bomberos, Ejército y Policía Nacional Civil para sostener la atención de emergencia.

En Fray Bartolomé de las Casas fueron atendidos 23 pacientes: 14 en maternidad, cinco en traumatología, dos en cirugía y dos menores en control de peso. Durante la inundación, pacientes hospitalizados fueron trasladados al centro de salud y también se movió allí la emergencia del hospital local.

PUBLICIDAD

La cartera sanitaria reportó además 57 consultas durante los días de emergencia en ese municipio, 45 de mujeres y 12 de hombres. Los diagnósticos incluyeron diarreas y gastroenteritis, anemia, diabetes mellitus, hipertensión arterial, cefaleas, amigdalitis, infecciones respiratorias agudas, gastritis, dolor articular e infecciones urinarias.

A nivel departamental, las enfermedades que más aumentaron fueron las infecciones respiratorias agudas, con 72 personas; las gastrointestinales, con 57; y la gastritis no específica. Morán agregó que también se vigila el aumento de dengue y malaria, por lo que se preparan fumigaciones en municipios priorizados.

El sistema educativo reportó 21 escuelas con daños y lluvias todavía por encima de los umbrales de alerta en ríos

El Ministerio de Educación informó que hasta el momento había 21 escuelas con daños o inundaciones en aulas. Chahal reportó cuatro establecimientos; Panzós, 13; Chamelco, uno; Tucurú, dos; y Senahú, uno.

PUBLICIDAD

La mayoría de los daños fueron menores. El caso más delicado se registró en Carchá, donde un muro sufrió un daño mayor por un derrumbe, aunque ya se había hecho la limpieza y no existía riesgo para los alumnos, según la cartera.

Pablo Alberto Vega, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, explicó que las lluvias recientes se originaron por el ingreso de humedad desde el mar Caribe y por el paso de las ondas del este 18 y 19.

En lo que va de julio, las estaciones meteorológicas del departamento registraron 378.4 milímetros en Panzós, 247.7 en Santa María Cabón y 135,2 en Cobán.

PUBLICIDAD

En las últimas 24 horas, Cobán registró 19.1 milímetros de lluvia, Panzós 56.6 y Santa María Cabón 20.3. El funcionario indicó que para el jueves todavía se esperaban precipitaciones en Alta Verapaz con acumulados menores a 20 milímetros y que después se proyectaba una reducción considerable.