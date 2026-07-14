Un directivo de Aston Villa confirmó donde jugará Dibu Martínez después del Mundial

Vidagany confirmó que Martínez seguirá en el Aston Villa y descartó cualquier negociación con la Juventus (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de fútbol profesional del Aston Villa, Damian Vidagany, fue categórico: “Emiliano Martínez no se va”. El directivo descartó de plano cualquier negociación con la Juventus por el arquero argentino y dejó en claro que el club no contempla su salida en este mercado de verano.

Las palabras de Vidagany llegan en medio de reportes de prensa italiana que daban por cerrado un acuerdo entre el marplatense y el club de Turín, y que el propio club inglés se encargó de desmentir con firmeza. La situación comenzó a tomar color en los últimos días, luego de que Sky Italia publicase que Dibu había acordado un contrato de tres años con la Juventus, con vigencia hasta 2029.

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Esos mismos reportes señalaban que el ex golero del Arsenal estaba dispuesto a reducir su salario para concretar el traspaso. La información circuló con fuerza en los medios europeos y encendió las alarmas entre los hinchas del Aston Villa, que ven en Martínez una figura irremplazable dentro del esquema de Unai Emery.

La respuesta del club no tardó. Vidagany salió al cruce con una postura sin matices en declaraciones a 365Scores. “El futuro de Dibu está asegurado. Se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo ir este verano”, afirmó el directivo. El equipo, agregó, “necesita su dedicación y su vasta experiencia”, y lo describió como un activo central en los planes del club para la temporada que viene.

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El arquero de 33 años es una pieza central en los planes de Unai Emery para la próxima temporada (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

La negativa del Aston Villa no se limitó a confirmar la permanencia del arquero. Vidagany también salió a desmentir de forma directa los rumores que circulaban en los medios europeos. “Todas las noticias publicadas por los medios sobre su posible traspaso a la Juventus no reflejan la verdadera posición del club", subrayó el directivo en la misma entrevista. Y remató: “Martínez es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”.

Con esas palabras, el directivo del Villa contradijo de manera pública y explícita lo que la prensa italiana había presentado como un acuerdo prácticamente cerrado. La postura del club deja a la Juventus sin margen para avanzar en la operación, al menos mientras el Villa mantenga esa línea. Los Bianconeri, que buscan un nuevo portero número uno, deberán explorar otras alternativas en el mercado si la negativa del club inglés se sostiene.

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Martínez, de 33 años, atravesó su primera gran prueba en el escenario del Mundial 2026 con Argentina, donde su presencia en el torneo reforzó su vigencia a nivel internacional. Más allá del rendimiento dentro del campo, el arquero fue protagonista de un momento que no pasó desapercibido fuera de él: al término del partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, disputado en Kansas City, el golero se acercó al mediocampista suizo Johan Manzambi y le preguntó con una sonrisa: “¿Vas a Villa?”. La escena, captada en las imágenes del Arrowhead Stadium, adquirió otra dimensión a la luz de las declaraciones posteriores de Vidagany.

El intercambio entre Martínez y Manzambi no fue casual. El mediocampista del Freiburg está a punto de incorporarse al Aston Villa, lo que convierte la pregunta del arquero en algo más que una broma entre rivales. El gesto del portero argentino, lejos de ser el de alguien que planea abandonar el club, fue el de quien ya piensa en quiénes serán sus compañeros la próxima temporada.

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El Aston Villa regresa a la Champions League tras conquistar la Europa League en la campaña anterior (EFE)

Esa actitud de Martínez ante Manzambi, sumada a la posición oficial del club expresada por Vidagany, traza el perfil de un arquero que no solo seguirá en Birmingham, sino que parece plenamente integrado al proyecto deportivo de cara a la próxima temporada en la UEFA Champions League. El Aston Villa regresa a esa competencia tras haber levantado la UEFA Europa League en la campaña anterior, un logro que marcó el fin de una espera de 30 años por un trofeo de envergadura para el club.

En ese contexto, la figura de Martínez cobra un peso que va más allá de lo estrictamente deportivo. Su experiencia internacional, su liderazgo dentro del vestuario y su historial con la selección lo convierten en un referente dentro de una plantilla que busca consolidarse en el máximo nivel europeo bajo las órdenes de Emery. Perderlo en este momento del proyecto habría representado un golpe difícil de absorber para el club.

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La Juventus, por su parte, sigue en búsqueda de un portero que asuma la titularidad. Los reportes de Sky Italia habían instalado a Martínez como el candidato preferido del club italiano, pero la postura pública del Aston Villa cierra esa puerta con claridad. El club inglés no está dispuesto a negociar por uno de sus jugadores más influyentes, y Vidagany lo dejó asentado sin ambigüedad en cada una de sus declaraciones a 365Scores.

El mercado de pases del Aston Villa avanza con la continuidad de su portero fuera de toda discusión. Manzambi podría convertirse en el segundo refuerzo del primer equipo en este verano, tras la llegada del central Modou Keba Cisse, procedente del club austriaco LASK. El club de Birmingham arma su plantilla para la Champions League con Dibu como uno de sus pilares, y el propio directivo Vidagany se encargó de dejarlo en claro.

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