Juan Manuel Olmos habló sobre el futuro del peronismo: “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”

Olmos defendió las PASO como una herramienta válida para ordenar la competencia política y legitimar las candidaturas del PJ

El presidente de la Auditoría General de la Nación y referente del Partido Justicialista, Juan Manuel Olmos, sostuvo que el peronismo debe resolver sus diferencias a través de mecanismos de participación interna para llegar fortalecido a las elecciones presidenciales de 2027.

En una entrevista con Infobae al Regreso, también cuestionó la posibilidad de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), defendió la necesidad de un programa económico consistente y advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales en función de las conveniencias del oficialismo.

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Durante la conversación con el equipo integrado por Gonzalo Aziz, Olmos analizó el escenario político del peronismo, la disputa por su conducción y los desafíos que, a su entender, deberá afrontar el espacio para volver a ser una alternativa de gobierno.

Uno de los ejes de la entrevista fue el futuro de las PASO. Para Olmos, las primarias siguen siendo una herramienta válida para ordenar la competencia política y otorgar legitimidad a las candidaturas. “Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias son una herramienta válida, y cuando se manipulan las reglas electorales para beneficiar a un partido, muchas veces eso termina jugando en contra”, afirmó.

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Juan Manuel Olmos afirmó que el peronismo debe resolver sus diferencias con participación interna para llegar fortalecido a las elecciones de 2027 (Infobae en Vivo)

En ese sentido, sostuvo que la legitimidad de un sistema electoral no depende únicamente de su aprobación legislativa, sino también de la estabilidad de las reglas. “La legalidad la da la mayoría del Congreso, pero la legitimidad de un sistema se adquiere cuando las reglas perduran en el tiempo y no buscan la ventaja de uno u otro”, señaló.

Ante la posibilidad de que las PASO no se realicen en 2027, el dirigente planteó que el peronismo deberá encontrar un mecanismo alternativo para definir a sus candidatos sin resignar la participación de sus votantes. “El peronismo necesita legitimar su programa y su candidato con participación popular. Eso tiene que ser en las PASO, que ojalá sigan, pero si se suspenden habrá que buscar un mecanismo para la competencia interna”, sostuvo.

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Para Olmos, esa discusión excede la definición de nombres y debe servir para construir una propuesta de gobierno. “Es sano en este momento abrir una discusión de ideas, de programa y de propuestas para el próximo gobierno, y que esa propuesta tenga la legitimación de los votos”, afirmó.

El dirigente también insistió en que las diferencias dentro del PJ deben resolverse mediante la competencia política y no a través de una fractura del espacio. “El peronismo tiene una máxima: el que gana conduce y el que pierde acompaña. Eso se va a dar mucho más en una situación de competencia”, sostuvo.

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Juan Manuel Olmos advirtió que dividir al peronismo sería un error histórico porque 2027 representa un punto de inflexión para la Argentina

En esa línea, advirtió sobre las consecuencias de una eventual división del espacio opositor. “Dividirnos sería un error histórico, porque el 2027 es un punto de inflexión para la Argentina”, afirmó.

Consultado sobre las tensiones internas que atraviesa el peronismo, Olmos relativizó las comparaciones con otras etapas de la historia del movimiento y sostuvo que las diferencias actuales pueden resolverse institucionalmente. “No se pueden comparar hechos históricos con diferencias actuales sobre quién lleva la propuesta y la candidatura. Si hay diferencias, se pueden dirimir en una elección interna o apelar al consenso en una única propuesta”, expresó.

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La entrevista se produjo mientras distintos dirigentes del peronismo federal exploran la construcción de una alternativa nacional para los próximos comicios. En ese contexto, Olmos reconoció que existe una discusión sobre la conducción del espacio, aunque insistió en la necesidad de preservar la unidad. “Hay una discusión por la conducción del peronismo, por quién representa al espacio en la próxima elección”, indicó, y agregó: “La responsabilidad histórica nos lleva a no dividir el espacio político, pero sí a dirimir las diferencias”.

A su criterio, quien aspire a representar al justicialismo deberá llegar fortalecido por un proceso de debate interno. “El candidato tiene que tener la fortaleza de haber sometido sus ideas a un debate interno y conseguir los votos para ser quien represente al peronismo”, sostuvo.

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Olmos sostuvo que, si se suspenden las PASO en 2027, el peronismo deberá definir un mecanismo alternativo para elegir candidatos con participación popular (Infobae en Vivo)

Olmos también vinculó esa discusión con el rumbo que, a su entender, enfrentará el país después de 2027. “La Argentina bifurca dos caminos posibles: uno similar al modelo Lima, con informalidad y economía de subsistencia, y otro más cercano al modelo San Pablo, con un esquema productivo, nacional y alineamiento de políticas de Estado”, planteó.

En materia económica, el titular de la Auditoría General de la Nación consideró que cualquier propuesta de gobierno deberá partir de un esquema de equilibrio macroeconómico. “Debemos tener orden económico, porque no hay ningún esquema sostenible con desorden, inflación o gasto que no podés financiar”, afirmó.

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Como ejemplo, recordó el período comprendido entre 2003 y 2008, al que definió como una etapa de superávit fiscal y comercial con crecimiento del empleo, y lo contrastó con la situación actual, que, según dijo, muestra un deterioro del entramado productivo.

En ese marco, sostuvo que el principal desafío del peronismo será ofrecer certezas sobre su programa económico. “El peronismo tiene que dar certezas y decir cómo va a ordenar la economía y la sociedad. No podemos volver a causar miedo o incertidumbre. Hay que trabajar para la gente y generar confianza”, afirmó.

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Olmos señaló que el peronismo debe ofrecer un programa económico con equilibrio macroeconómico para generar confianza y evitar incertidumbre (Infobae en Vivo)

Sobre la deuda externa y la relación con el Fondo Monetario Internacional, consideró que el endeudamiento representa una limitación para el desarrollo, aunque descartó la posibilidad de desconocer los compromisos asumidos por el Estado. “No se pueden romper los compromisos asumidos por la Argentina. Sí se pueden discutir plazos y herramientas”, señaló.

Al cierre de la entrevista, Olmos cuestionó el programa económico del Gobierno nacional y sostuvo que el ajuste, por sí solo, no constituye una estrategia de desarrollo. “El gobierno actual tiene un programa financiero que puede sostenerse por el ajuste, pero así a cualquiera le alcanza la plata. Hay que revisar el contexto y poner en marcha un programa fuerte, legitimado, donde el desarrollo del empleo y el mercado interno sean centrales. Ese programa y el candidato tienen que estar legitimados”, concluyó.

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