El Salvador: Capturan a sujeto con más de medio kilo de marihuana en Candelaria de La Frontera

La Policía Nacional Civil capturó en Candelaria de La Frontera, Santa Ana Oeste, a Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, de 66 años, por la presunta comercialización de marihuana. (Foto cortesía PNC)

Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron sobre la captura de un hombre de 66 años en Candelaria de La Frontera, en Santa Ana Oeste, quien tenía bajo su custodia más de un kilo demarihuana, la cual se presume iba a ser distribuida a consumidores minoristas.

La detención se realizó tras un allanamiento autorizado por un juez en la vivienda del sospechoso, identificado como Sócrates Miguel Iraheta Bonilla, de 66 años. Durante la inspección, agentes de la PNC utilizaron equipos caninos para localizar sustancias ilegales y otros objetos utilizados en actividades ilícitas.

En la vivienda, las autoridades encontraron más de medio kilo de marihuana, una balanza, dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron incautados y formarán parte de la investigación que se sigue por la presunta comercialización de drogas.

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El allanamiento autorizado por un juez permitió a la PNC localizar droga y objetos vinculados a actividades ilícitas con apoyo de equipos caninos. (Foto cortesía PNC)

Las autoridades detallaron que el detenido posee antecedentes penales por delitos de comercio y tráfico ilícito, lesiones, violación y expresiones de violencia contra la mujer. Esta información será considerada durante el proceso judicial correspondiente.

En El Salvador, la condena por tráfico y venta de drogas está establecida en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Según procesos judiciales recientes, las penas por tráfico ilícito pueden variar entre 10 y 15 años de prisión para quienes resulten responsables de adquirir, trasladar, vender, exportar o importar sustancias prohibidas. En situaciones agravadas, como el tráfico internacional de grandes volúmenes, los tribunales han impuesto sentencias de hasta 15 años de cárcel a personas implicadas, incluyendo ciudadanos extranjeros condenados en 2026. Además, cuando se suman delitos como el lavado de dinero, las penas pueden incrementarse hasta 23 años de prisión, de acuerdo con registros de la Fiscalía General de la República.

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El gobierno de El Salvador anunció que en lo que va de 2026 retiró de circulación más de 40 millones de dosis de cocaína. (EFE/Rodrigo Sura)

El Salvador logró la mayor incautación de cocaína de su historia en 2026

El Salvador decomisó 14 toneladas de droga en lo que va de 2026, con un valor estimado de 351.8 millones de dólares, y detuvo a 16 presuntos narcotraficantes de distintas nacionalidades. La operación más destacada ocurrió el 18 de junio, cuando la Marina Nacional interceptó dos embarcaciones a más de 580 millas náuticas de la bocana El Cordoncillo. El primer bote, con modificaciones técnicas para aumentar su autonomía y capacidad de carga, transportaba 3.42 toneladas de cocaína. El segundo, localizado horas después, contenía 3.25 toneladas. Ambas embarcaciones tenían equipos como GPS y motores fuera de borda de alta potencia.

En ese operativo se capturó a seis personas: dos ecuatorianos y cuatro colombianos, sumando parte de los 16 detenidos en 2026, entre los que figuran también panameños y nicaragüenses. En los últimos años El Salvador ha decomisado 88.7 toneladas de droga, valoradas en 2.106 millones de dólares, y ha procesado a 206 tripulantes de distintas nacionalidades por delitos vinculados al narcotráfico.

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Golpe al narcotráfico: Autoridades de El Salvador destruyen droga valorada en un tercio de millón de dólares.

El ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño destacó la importancia de la coordinación institucional y las políticas del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico. Señaló que El Salvador fue pionero en perseguir rutas de tráfico a más de mil millas náuticas de sus costas, estrategia que ahora aplican otros países centroamericanos.

Se han iniciado acciones penales a nivel nacional e internacional para desarticular las estructuras responsables. Las autoridades informarán a las embajadas de los países de los detenidos, conforme a las normas internacionales.