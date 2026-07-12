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Netanyahu respaldó a Trump frente a Irán: “No tiene reparos en recurrir a la fuerza cuando ellos incumplen los compromisos”

El primer ministro israelí afirmó que el mandatario estadounidense busca agotar la vía diplomática, pero defendió los nuevos bombardeos tras el ataque iraní contra un buque en Ormuz

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El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)
El presidente estadounidense Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Israel, el 13 de octubre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere lograr un acuerdo con Irán, pero “no duda en recurrir a la fuerza” cuando Teherán incumple sus compromisos.

“Creo que el presidente Trump quiere agotar todas las posibilidades de alcanzar un acuerdo, especialmente en lo que respecta a la cuestión nuclear, a través de las negociaciones", aseguró Netanyahu en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News.

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Aun así, el primer ministro israelí apuntó que “es obvio” que Trump “no tiene reparos en recurrir a la fuerza” cuando “los iraníes incumplen todos los compromisos que adquieren”. Sus declaraciones se dieron horas después de que el propio Trump asegurara, también en NBC News, que Irán lanzó un dron contra un barco “menos de una hora” después de que ambos países alcanzaran un acuerdo “perfecto” para Estados Unidos —una versión que coincide con lo que el mandatario estadounidense había relatado a CNN, al señalar que Teherán “estaba cediendo en todo” apenas dos horas antes del ataque.

Netanyahu defendió al mandatario estadounidense, uno de sus principales aliados, y pidió que le dejen tener "su oportunidad" de cerrar un pacto por la vía diplomática.

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Agradecimiento por la ofensiva conjunta

El primer ministro israelí también expresó su gratitud hacia Washington por la cooperación militar entre ambos países. “Israel está profundamente agradecido por el hecho de que EE.UU. e Israel unieran sus fuerzas para impedir que Irán obtuviera armas nucleares y los medios para lanzarlas, no solo contra nosotros, sino contra todo Occidente”, sostuvo, en alusión a la ofensiva conjunta iniciada el pasado 28 de febrero contra la República Islámica, que dio origen a la guerra que continúa hasta hoy.

Netanyahu intervino en NBC News en el marco de un homenaje al senador estadounidense Lindsey Graham, fallecido este domingo, y conocido por mantener una postura firme en contra del programa nuclear iraní. Según relató el primer ministro israelí, Graham había respaldado con insistencia el operativo conjunto para frenar las ambiciones nucleares de Teherán. “Se acercó a mí y me dijo: ‘Bibi, tienes que hacerlo. Tienes que acabar con este programa de armas nucleares antes de que ellos acaben con nosotros’”, relató Netanyahu.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al senador Lindsey Graham —fallecido este domingo— y el embajador David Friedman, en los Altos del Golán en 2019 (REUTERS/Ronen Zvulun)
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al senador Lindsey Graham —fallecido este domingo— y el embajador David Friedman, en los Altos del Golán en 2019 (REUTERS/Ronen Zvulun)

El telón de fondo: una nueva escalada

Las declaraciones de Netanyahu se producen en medio de una nueva ronda de bombardeos entre Estados Unidos e Irán, la tercera de la última semana, después de que Teherán disparara un dron contra el portacontenedores M/V GFS Galaxy en el estrecho de Ormuz. En represalia, Washington atacó unos 140 objetivos militares iraníes, mientras que Irán respondió con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Catar y Baréin, y anunció el cierre del estrecho de Ormuz “hasta nuevo aviso”. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió por su parte que “la era de los acuerdos unilaterales ha terminado", en medio de un clima de máxima tensión que pone en duda la continuidad del alto el fuego pactado el pasado 17 de junio.

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