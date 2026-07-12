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El régimen de Irán dijo que varios proyectiles impactaron objetivos militares en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz

El gobernador del distrito, Hossein Amir Teymouri, aseguró que “no hubo víctimas” tras la ofensiva del “enemigo”

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Una gran columna de humo oscuro se eleva en el fondo de una imagen que muestra dos botes en tierra en el primer plano
El régimen de Irán dijo que varios proyectiles impactaron objetivos militares en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz

La agencia estatal iraní IRNA informó este domingo que varios proyectiles lanzados por lo que describió como el “enemigo” impactaron en la isla de Qeshm, un enclave estratégico situado en el estrecho de Ormuz, en medio del recrudecimiento del enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos. Según el régimen de Teherán, los ataques alcanzaron exclusivamente objetivos militares y no dejaron víctimas.

El gobernador del distrito de Qeshm, Hossein Amir Teymouri, declaró a IRNA que “entre 10 y 11 proyectiles enemigos impactaron la isla de Qeshm desde la tarde del domingo”. El funcionario agregó que “todos los objetivos eran militares” y aseguró que “no hubo víctimas”.

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Horas antes, la propia agencia estatal había comunicado que varios misiles fueron disparados contra la isla durante la tarde, precisando igualmente que no existían reportes de fallecidos o heridos como consecuencia de los impactos.

La isla de Qeshm ocupa una posición clave en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio internacional de petróleo y gas. Su ubicación la convierte en un punto de alto valor estratégico dentro de la infraestructura militar y naval iraní en el golfo Pérsico.

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Los impactos se produjeron en una jornada marcada por una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. Durante este domingo, Estados Unidos lanzó nuevos bombardeos contra territorio iraní tras responsabilizar a la República Islámica de un ataque previo contra un buque que navegaba por el estrecho de Ormuz.

Un misil de la Guardia Revolucionaria iraní es lanzado durante un ejercicio militar en aguas del estrecho de Ormuz (EP/Archivo)
Un misil de la Guardia Revolucionaria iraní es lanzado durante un ejercicio militar en aguas del estrecho de Ormuz (EP/Archivo)

Después de esas operaciones, medios oficiales iraníes informaron de explosiones en distintos puntos del sur del país, entre ellos Bandar Abás, Sirik y la propia isla de Qeshm, además de reportes de ataques en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak.

El régimen iraní también informó de la muerte de un soldado en la ciudad costera de Jask y, posteriormente, reportó el fallecimiento de un trabajador del sector de telecomunicaciones en la provincia de Hormozgán, ubicada sobre la costa norte del estrecho de Ormuz.

“Cierre del estrecho de Ormuz”

En respuesta a los bombardeos estadounidenses, la Guardia Revolucionaria anunció el cierre del estrecho de Ormuz. En un comunicado afirmó que “el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región”.

Además, el cuerpo militar sostuvo que había realizado disparos de advertencia contra una embarcación que, según su versión, intentó navegar por “una ruta no autorizada”. Teherán mantiene que únicamente reconoce un corredor marítimo específico para el tránsito de buques por esa vía.

La decisión iraní fue rechazada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que aseguró posteriormente que el tráfico marítimo continuaba desarrollándose con normalidad. El comando estadounidense sostuvo además que “Irán no controla el estrecho de Ormuz” y afirmó que las embarcaciones comerciales seguían transitando por la zona.

Una enorme columna de humo negro se eleva desde la isla de Qeshm cerca del Estrecho de Ormuz tras intensos bombardeos aéreos de EE.UU. en la última hora.

La nueva escalada se produjo semanas después de que Washington y Teherán firmaran un memorando destinado a abrir un período de negociaciones para buscar un acuerdo permanente que pusiera fin al conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

En los últimos días, sin embargo, ambas partes intercambiaron nuevos ataques. Estados Unidos aseguró haber ejecutado alrededor de 140 bombardeos contra instalaciones iraníes, mientras el presidente Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses habían golpeado “muy duro” a Irán.

Tras los ataques estadounidenses, varios países del Golfo denunciaron incidentes relacionados con la ofensiva iraní. Kuwait informó daños en puestos fronterizos y en una plataforma petrolera; Qatar confirmó la interceptación de misiles y reportó tres personas heridas; Jordania indicó que tres proyectiles impactaron en su territorio sin causar víctimas, mientras Omán convocó al embajador iraní para expresar su protesta por los ataques.

En paralelo, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió que se “reanuden urgentemente las negociaciones” para intentar frenar la escalada militar, mientras el ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, instó públicamente a todas las partes a avanzar hacia una “desescalada” del conflicto.

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