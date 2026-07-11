Un estudio sugiere que las artes marciales se asocian con mejor autocontrol

El taekwondo, el karate y el kung-fu se destacan por su enfoque en la autorregulación emocional y la atención plena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Numerosos estudios científicos recientes confirman que la práctica sistemática de artes marciales puede mejorar de manera significativa la concentración, el autocontrol y la capacidad de toma de decisiones en situaciones de alta presión. Estos beneficios no solo impactan el rendimiento físico, sino que también influyen de forma notable en el desarrollo de habilidades mentales y emocionales esenciales para la vida cotidiana.

Investigaciones desarrolladas por equipos internacionales, como el grupo de Frontiers in Psychology, han señalado que las artes marciales favorecen la autorregulación emocional, el manejo del estrés y la capacidad de adaptación frente a desafíos complejos tanto en el ámbito personal como profesional.

PUBLICIDAD

A través de la práctica constante, los participantes adquieren herramientas para gestionar el impulso emocional, mejorar la atención sostenida y fortalecer la disciplina interna, cualidades que resultan valiosas no solo en el deporte, sino en la resolución de problemas y en la interacción social.

De acuerdo con reportes de Harvard Health Publishing, las artes marciales también contribuyen al bienestar psicológico al promover la autoconfianza y reducir los niveles de ansiedad, lo que repercute positivamente en la toma de decisiones bajo presión.

PUBLICIDAD

Práctica y beneficios psicológicos comprobados

La investigación señaló que el entrenamiento en artes marciales fortalece regiones cerebrales ligadas a la inhibición y al control ejecutivo para decidir bajo presión (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Nature, disciplinas como taekwondo, karate y kung-fu destacan por su enfoque en la autorregulación emocional y la atención plena. Un estudio publicado en 2025 empleó modelos de aprendizaje profundo para analizar la relación entre acciones explosivas de artes marciales y la regulación emocional, usando cuestionarios psicológicos como principal referencia.

Los resultados mostraron que los practicantes obtienen mejoras notorias en la capacidad de regular sus emociones y sostener la atención, superando metodologías deportivas que no integran estos componentes.

PUBLICIDAD

El análisis concluyó que la exposición a movimientos intensos y la integración de técnicas de respiración y control corporal producen efectos positivos sobre la autoevaluación emocional y la concentración, según Nature.

Por su parte, Frontiers in Psychology reportó en 2026 que un grupo de adultos jóvenes sometidos a un programa de entrenamiento en artes marciales durante ocho semanas mostró avances superiores en regulación emocional, atención y reducción del estrés respecto a quienes realizaron ejercicio convencional o ningún tipo de actividad. Los autores atribuyen estos resultados a la combinación de exigencia física, interacción social y desafíos cognitivos propios de las artes marciales, que requieren mantener el enfoque y controlar impulsos ante situaciones de combate controlado.

PUBLICIDAD

La investigación señala que este tipo de entrenamiento fortalece regiones cerebrales relacionadas con la inhibición y el control ejecutivo, facilitando la toma de decisiones rápidas y efectivas bajo presión, de acuerdo a Frontiers in Psychology.

Resiliencia, autocontrol y contexto social

Frontiers in Psychology informó en 2026 que ocho semanas de entrenamiento en artes marciales generaron más regulación emocional, atención y reducción del estrés que el ejercicio convencional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tercer estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó a más de 1.200 estudiantes universitarios y halló que quienes practicaban artes marciales presentaban mayor resiliencia psicológica y niveles más altos de autocontrol.

PUBLICIDAD

Según los investigadores, el autocontrol funciona como un mediador entre la experiencia en artes marciales y la resiliencia, potenciando la capacidad de afrontar situaciones adversas y mantener la calma en momentos de presión.

Además, el apoyo social percibido amplificó este efecto positivo, lo que sugiere que el entorno donde se desarrolla la práctica también influye en los beneficios psicológicos finales.

PUBLICIDAD

El trabajo destaca que la disciplina y el entrenamiento repetido de artes marciales favorecen el desarrollo de herramientas mentales para regular pensamientos y emociones en entornos demandantes.

Según una revisión sistemática publicada por Frontiers in Psychology, la práctica sostenida de artes marciales y deportes de combate promueve la autorregulación emocional y la gestión de la agresividad. El documento enfatiza que la duración del entrenamiento y la orientación pedagógica influyen de manera decisiva sobre los resultados psicológicos.

PUBLICIDAD

Se observa que los practicantes experimentados presentan mayor autocontrol, habilidad fundamental para mantener la concentración y responder de manera adaptativa en situaciones de presión intensa.

Asimismo, la revisión subraya el papel de la reflexión y la empatía desarrollados en el combate deportivo, lo que contribuye al crecimiento personal y la resolución ética de conflictos.

PUBLICIDAD