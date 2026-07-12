Harinas, pan y ultraprocesados: los productos que los argentinos buscan sacar del changuito

Dentro de los snacks salados, las opciones percibidas como más saludables ganan terreno frente a las tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presupuesto familiar y la búsqueda de bienestar dejaron de ser dos objetivos que compiten entre sí para convertirse en dos caras de una misma decisión de compra. Los hogares argentinos ajustan qué comprar, en qué cantidad y en qué momento, sin resignar aquello que consideran importante para su calidad de vida. Ese equilibrio, que combina cuidado del gasto con apuestas puntuales al bienestar, empieza a consolidarse como un rasgo distintivo del consumo masivo en el país.

El fenómeno no es exclusivo de Argentina. Según el estudio Consumer Insights Latam 2026 de Worldpanel by Numerator, el consumo de productos de consumo masivo en la región creció 6,6% interanual en términos de gasto y 1,4% en volumen. La diferencia entre ambos porcentajes confirma que los consumidores no están comprando menos, sino redistribuyendo sus recursos: moderan el gasto en determinadas categorías mientras destinan más dinero a productos vinculados al bienestar y al cuidado personal.

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En el mercado argentino, esa lógica se traduce en una selección cada vez más fina de qué reducir, qué sostener y en qué conviene invertir. La alimentación saludable no se plantea como una renuncia total a los productos que generan disfrute, sino como una reorganización de prioridades dentro del changuito.

Los productos que los hogares buscan reducir

Las harinas encabezan la lista de categorías que los hogares argentinos buscan reducir, con el 54% de las menciones. Le sigue el pan, señalado por el 46% de los hogares, y los alimentos ultraprocesados, con el 38%. Los snacks salados completan el grupo de categorías con mayor intención de reducción, con el 32%.

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Los hogares argentinos buscan reducir el consumo de pan.

Ese comportamiento conecta directamente con el crecimiento del segmento de snacks salados considerados más saludables. Dentro de esa categoría, opciones como los frutos secos y las semillas aumentan su participación a un ritmo mayor que los productos tradicionales, aunque todavía no logran una presencia mayoritaria: representan menos de una quinta parte del total del mercado de snacks salados.

Lo que los hogares deciden mantener

No todas las categorías siguen la misma tendencia a la baja. El café se mantiene como uno de los consumos con mayor estabilidad dentro de los hogares argentinos, sin señales de retracción relevante. El chocolate, en cambio, muestra un comportamiento dividido: el 46% de los hogares sostiene su nivel de consumo, mientras que el 35% busca reducirlo. En el caso del alcohol, la proporción que mantiene su consumo asciende al 37%, frente a un 13% que declara haberlo disminuido.

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Estos números reflejan que la revisión de hábitos no avanza de manera uniforme sobre todas las categorías, sino que responde a una evaluación particular en cada caso, donde entran en juego el vínculo emocional con el producto y el lugar que ocupa en la rutina diaria.

En tanto, el azúcar aparece como uno de los principales focos de atención para los consumidores argentinos. Nueve de cada diez hogares del país buscan alternativas para reducir su consumo. A la hora de elegir productos sin azúcar, los atributos que más pesan en la decisión de compra son el sabor, la presencia de ingredientes naturales y una relación equilibrada entre calidad y precio.

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El contexto regional

El comportamiento de los consumidores argentinos se inscribe dentro de una tendencia que atraviesa a toda Latinoamérica. El segmento de autocuidado y bienestar creció 12% en valor a nivel regional, más del triple que el 4% registrado por los productos esenciales. Ese contraste describe un movimiento de fondo: los consumidores no sólo incorporan el bienestar a su presupuesto, sino que recortan gasto en categorías esenciales, migrando hacia marcas más económicas, para volcar esos recursos hacia opciones premium en salud, cuidado personal y calidad de vida.

El segmento de autocuidado y bienestar lidera el crecimiento en valor dentro del consumo masivo regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese desplazamiento explica por qué las marcas premium y las marcas propias concentraron en conjunto cerca del 85% del crecimiento en volumen del consumo masivo regional. Dentro de ese proceso, el 45% del crecimiento en valor de las marcas propias provino de categorías esenciales, mientras que el cuidado personal y los productos funcionales ya representan el 39% del crecimiento en valor dentro de las marcas premium. La ecuación de valor que manejan los consumidores dejó de basarse exclusivamente en el precio más bajo para incorporar variables como la calidad percibida y el beneficio funcional del producto.

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Cambios también en los canales de compra

La forma en que los hogares administran su presupuesto también modificó los canales por los que circulan sus compras. Los formatos orientados al ahorro, como los discounters, ganaron 1,6 puntos de penetración y concentran su crecimiento en categorías básicas. En paralelo, el comercio electrónico sumó 15 puntos y las tiendas de conveniencia crecieron 4,5 puntos, ambos impulsados por la búsqueda de practicidad, especialmente en categorías como belleza y cuidado de mascotas.

Este mapa de canales confirma que los consumidores no eligen entre precio y conveniencia como opciones excluyentes, sino que combinan distintos formatos de compra según la necesidad puntual de cada categoría, reforzando un esquema de consumo cada vez más segmentado y estratégico.

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