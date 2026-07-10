Dos líneas de ferrocarriles interrumpieron sus servicios durante el fin de semana largo: cuáles son y qué tramos se ven afectados

Las obras de infraestructura ferroviaria que afectan al ferrocarril Sarmiento (Trenes Argentinos)

Desde ayer, 9 de julio, las líneas de ferrocarriles Mitre y Sarmiento operan con cortes totales y recorridos limitados en el Área Metropolitana de Buenos Aires por obras de renovación de vías, señalamiento e infraestructura. La reanudación normal está prevista para el lunes 13 de julio.

La interrupción afecta al ramal Tigre y al servicio Once-Moreno hasta el domingo 12, mientras que otros ramales circulan solo hasta Belgrano R.

Con respecto al ferrocarril San Martín, debido a trabajos en la zona de vías, el domingo 12, entre las 7:50 y las 18h, los trenes circularán con servicio limitado entre Villa del Parque – José C. Paz – Dr. Cabred.

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Trenes Argentinos informa sobre modificaciones en los servicios de las líneas Mitre y Sarmiento, afectando el transporte ferroviario en Argentina del 9 al 12 de julio debido a obras. (Trenes Argentinos)

El operativo incluye la renovación de 40 kilómetros de vías, el reemplazo de 47 kilómetros de tercer riel, la intervención de 24 pasos a nivel y 22 pasos peatonales, además del recambio de cuatro paragolpes en la estación terminal de Tigre.

Qué servicios están afectados y qué obras se realizan

La interrupción alcanza al ramal Tigre de la línea Mitre y al servicio Once-Moreno de la línea Sarmiento, que permanecen suspendidos entre el jueves 9 y el domingo 12. En el mismo período, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre circulan de forma limitada entre Belgrano R y sus cabeceras.

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La medida coincide con el feriado por el Día de la Independencia y con el esquema especial de circulación que suele aplicarse en los feriados nacionales por la menor cantidad de pasajeros. El resultado es una red ferroviaria del AMBA con menos servicios disponibles y restricciones simultáneas en dos líneas centrales para la movilidad metropolitana.

El servicio que conecta Once-Moreno está interrumpido durante cuatro días, se reanuda el lunes 13

Según Trenes Argentinos, en la línea Mitre avanzan la instalación de un aparato de vía, la renovación de vías y distintas intervenciones en pasos a nivel. En la línea Sarmiento, las tareas incluyen la renovación del sistema de señalamiento, la construcción de nuevos andenes y trabajos en un paso bajo nivel.

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La suspensión fue dispuesta en el marco de la Emergencia Ferroviaria, un esquema que permite acelerar obras en los tramos considerados más críticos. La publicación indicó que el objetivo es renovar infraestructura, actualizar vías y modernizar el sistema de señalamiento.

El corte responde al deterioro de durmientes y rieles con más de 40 años de antigüedad, una condición que obligó a los trenes a circular a menor velocidad por precaución y generó demoras y cancelaciones. Trenes Argentinos Operaciones explicó: “Se trata de tareas urgentes y fundamentales para incrementar los niveles de seguridad operacional y la confiabilidad del servicio enmarcadas en la Emergencia Ferroviaria”.

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La empresa estatal detalló que en el ramal Tigre se realizarán renovaciones totales o parciales de cruces a nivel en San Martín e Yrigoyen, en Vicente López, además de intervenciones desde Ramallo hasta el paso bajo nivel Larralde, en Núñez, y la restauración del paso a nivel Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires.

El parte también precisó que en los primeros meses del año ya se habían renovado 32 kilómetros de vías, intervenido 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas. En el plan total figuran además la renovación de 23 aparatos de vía y la intervención de 65 puentes o alcantarillas.

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La empresa recomendó consultar horarios y alternativas de combinación antes de salir, en especial para los usuarios que suelen utilizar los tramos con destino a Retiro dentro de la línea Mitre.