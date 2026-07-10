Dibujar el dolor tras perder a 11 familiares: la historia de la joven venezolana asistida por el equipo de El Salvador

Una adolescente venezolana que sobrevivió a los terremotos del 24 de junio en La Guaira recibió atención psicológica del Sistema de Emergencias Médicas de El Salvador tras perder a once familiares. (Cortesía: EFE/Secretaría de Perensa)

Una psicóloga del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de El Salvador acompaña a una adolescente venezolana que sobrevivió a los terremotos del 24 de junio en La Guaira y la cual perdió a 11 familiares. La joven, que residía en la urbanización Caribe de Caraballeda, estuvo sola durante el desastre y recurrió a la terapia de dibujo para expresar los momentos que vivió. La intervención se realiza en el contexto de la misión humanitaria salvadoreña enviada por que desde su llegada mantiene una operación multidisciplinaria en territorio venezolano.

Según informó la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa, la atención psicológica se centra en técnicas de acompañamiento basadas en el dibujo, un recurso que permite a la paciente plasmar con precisión los recuerdos de la tragedia. El equipo médico enfatizó que este tipo de estrategias facilita un canal de comunicación alternativo cuando el impacto emocional dificulta la verbalización de las vivencias.

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El caso de la joven evidencia el alcance de las consecuencias emocionales tras la emergencia en territorio venezolano. Las labores de la misión humanitaria de El Salvador, conformada por 300 integrantes de distintas instituciones, continúan en el estado de La Guaira con operativos de búsqueda, rescate y atención médica. La operación incluye tareas especializadas en el edificio Miramar, donde los rescatistas trabajan en la localización de víctimas y en la remoción de escombros.

(Cortesía: Secretaría de Prensa)

Apoyo psicológico y médico tras los terremotos en Venezuela

La terapia de dibujo, en particular, se utiliza para que los menores puedan representar sus emociones y reconstruir narrativas comprensibles para el equipo de salud mental.

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La experiencia de la adolescente de Caraballeda resume el impacto humano de los terremotos en Venezuela, donde el número de víctimas y damnificados continúa en evaluación. La misión humanitaria salvadoreña mantiene su labor en la zona, con acciones coordinadas en búsqueda, rescate y atención integral a los afectados. El Gobierno de El Salvador ha reiterado su compromiso de permanecer en el país hasta completar todas las tareas de ayuda necesarias.

La misión humanitaria de El Salvador, enviada por el presidente Nayib Bukele, ofrece atención psicológica y apoyo emocional a las personas afectadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, especialmente en la zona del Club de Golf y Yate Caraballeda, en La Guaira. Especialistas salvadoreños lideran jornadas de acompañamiento para priorizar la salud mental de las víctimas, proporcionando soporte y herramientas para ayudarles a comprender, manejar y superar los traumas generados por la emergencia.

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Asistencia humanitaria econ suministros, personal especializado y atención médica

El Salvador ha enviado siete vuelos con suministros y personal especializado. Según datos oficiales divulgados por la Secretaría de Prensa, hasta el momento se han rescatado siete personas con vida y realizado 40 intervenciones en las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar. Además, los equipos médicos han brindado 322 atenciones, distribuidas en 273 consultas, 22 curaciones y 27 asistencias a pacientes con enfermedades crónicas.

Los equipos médicos salvadoreños brindaron 322 atenciones, con 273 consultas, 22 curaciones y 27 asistencias a pacientes con enfermedades crónicas.(Cortesía: Secretaría de Prensa)

La misión ha realizado entregas de 481 mil medicamentos e insumos médicos a seis centros hospitalarios venezolanos: el Hospital José María Vargas, el Hospital Universitario de Caracas, el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, el Hospital Dr. Domingo Luciani, el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo y el Hospital Dr. Rafael Medina Jiménez. La ayuda incluye alimentos, hidratación y artículos de primera necesidad, así como el acompañamiento psicológico a personas vulnerables tras el desastre.

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