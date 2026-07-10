“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones en el mundo del fútbol. A las pocos días de la derrota ante España, el ex futbolista y campeón del mundo con Francia, Youri Djorkaeff, lanzó declaraciones contundentes en el programa After Foot, emitido por la cadena francesa RMC. Allí, el ex PSG e Inter acusó al seleccionado portugués de no respaldar a Cristiano Ronaldo durante el encuentro decisivo, lo que, a su juicio, habría incidido en el resultado y en el cierre del ciclo mundialista del histórico delantero.

Djorkaeff expresó que el funcionamiento colectivo de Portugal no se alineó con las necesidades de su máxima figura. “Creo que si tienes a Cristiano Ronaldo, el equipo tiene que jugar para Cristiano Ronaldo. Y ese no fue el caso en absoluto. Al menos, eso creo yo. Aunque, claro, no estoy en su vestuario. Se nota que su propio equipo lo ha boicoteado, en fin”, afirmó el exjugador.

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La derrota de Portugal por 1-0 frente a España marcó el final de la trayectoria de Cristiano Ronaldo en Copas del Mundo. El atacante, con una carrera internacional de más de dos décadas y récords goleadores en selecciones y clubes, afrontó este último torneo bajo la expectativa de ser el eje ofensivo del plantel dirigido por Roberto Martínez. Sin embargo, en palabras de Djorkaeff, esa premisa no se cumplió dentro del campo.

El ex futbolista francés profundizó en su análisis sobre la dinámica interna del seleccionado luso. “No le han pasado el balón, no le han creado las mejores condiciones. Ya conocemos a Cristiano, lleva cuarenta años jugando, y siempre juega de la misma manera. ¿Qué esperan? ¿Que cambie? A mí me parece una lástima”, sostuvo en el programa.

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La intervención de Djorkaeff también apuntó a la gestión táctica del entrenador y a la responsabilidad del resto de los futbolistas portugueses. “O no lo convocas, o no lo pones a jugar. Pero si lo pones a jugar, te aseguras de que el equipo juegue para Cristiano. Lo que no me gustó de esta selección de Portugal, a pesar de que tienen talento, es que todos se desentendieron de Cristiano”, remarcó el francés. El delantero del Al Nassr, a sus 41 años, fue titular en todos los partidos que disputó el combinado luso en la Copa del Mundo. Aportó dos goles contra Uzbekistán y uno contra Croacia.

El ex jugador, que integró la selección de Francia campeona del mundo en 1998, se detuvo además en el compromiso de algunos referentes del equipo portugués. Mencionó a futbolistas como Vitinha y Bruno Fernandes, quienes, según su visión, no asumieron el protagonismo necesario para acompañar a Cristiano Ronaldo en la etapa final de su carrera internacional. “Escucha, en algún momento, ya sea Vitinha, gente que ha ganado, Bruno Fernandes o quien sea, hay que asumir sus responsabilidades. No es solo Cristiano quien eclipsa a todos los demás”, puntualizó.

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La derrota ante España, que se produjo en el último minuto del partido, selló la salida de Cristiano Ronaldo de los mundiales y abrió interrogantes sobre el futuro inmediato de la selección lusa.

Vale destacar que esta no es la primera polémica declaración lanzada por Youri Djorkaeff durante esta Copa del Mundo. Tras la eliminación de Brasil a manos de Noruega, lanzó: “Hay que dejar que los jóvenes se expresen en los clubes; ya no hay jugadores técnicos. Se habla de Romario, ¿viste el partido entre Brasil y Noruega? Dan ganas de vomitar cuando ves a este Brasil. Es Neymar —de 34 años, que no ha jugado en cinco años— quien crea algo al final... ¿Pero dónde están los demás? ¿Dónde están los brasileños con técnica? No me vas a venir con Paquetá ni con quién sea. Es una aberración. Cuando hablo de calidad, me refiero simplemente al control del balón".

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