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Panamá adjudica Letras del Tesoro con demanda superior a dos veces el monto colocado

La subasta a 12 meses registró una demanda total de $297.07 millones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas

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Pila de documentos de Letras del Tesoro con una lupa, una bandera de Panamá, un tintero con pluma y un monitor con gráficos bursátiles en una mesa.
Una lupa sobre documentos de Letras del Tesoro de Panamá descansa en una mesa junto a una bandera nacional y un monitor con gráficos bursátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la subasta de Letras del Tesoro a 12 meses registró una demanda total de $297.07 millones, equivalente a más de dos veces el monto adjudicado en la primera vuelta.

La República de Panamá adjudicó $179.65 millones a un precio de 95.29%, compuesto por $139.77 millones en ofertas competitivas y no competitivas, en adición a $39.877 millones por el reconocimiento de intereses preferenciales.

La entidad gubernamental detalló que la operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada, con una participación diversificada de inversionistas y condiciones consistentes con el entorno de mercado.

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El rendimiento de corte de la subasta cerró en 4.921% y un Rendimiento Promedio Ponderado de 4.89%.

Estos resultados, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, reflejan una adecuada recepción del mercado y una ejecución prudente de la estrategia de financiamiento de corto plazo gubernamental.

El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que la operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada.
El Ministerio de Economía y Finanzas detalló que la operación permitió atender las necesidades de liquidez previstas mediante una colocación ordenada.

Frente a la subasta anterior, el movimiento en el Rendimiento Promedio Ponderado se mantuvo alineado con la evolución observada en los mercados internacionales y en los instrumentos de referencia de la República, preservando condiciones relativas de financiamiento estables.

El resultado, siempre de acuerdo con la entidad estatal, confirma el interés de los inversionistas por los instrumentos locales del Estado y contribuye al fortalecimiento de la curva de rendimientos doméstica. Asimismo, permite al Ministerio de Economía y Finanzas continuar gestionando de manera activa la liquidez, el calendario de vencimientos y los riesgos de refinanciamiento.

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Con esta operación, el gobierno panameño reafirma su compromiso con una gestión responsable de la deuda pública, orientada a mantener acceso oportuno al mercado, optimizar el costo financiero y preservar la flexibilidad fiscal del Estado.

Por otro lado, una propuesta de ley para que la tasa de descuento por concepto de cambio anticipado del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), emitidos por el Estado no exceda del 10%, será discutida en los próximos días, una vez se instalen las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa permitirá proteger el patrimonio económico de los jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera alrededor de dichos certificados.

Discutirán una propuesta de ley para que la tasa de descuento por concepto de cambio anticipado del Cepanim no exceda del 10%. (MEF)
Discutirán una propuesta de ley para que la tasa de descuento por concepto de cambio anticipado del Cepanim no exceda del 10%. (MEF)

Según el proponente, Javier Sucre, la medida busca garantizar tasas cambio más justas al momento de la conversión de estos certificados negociable, por parte de los beneficiarios, estableciendo un límite máximo al porcentaje de descuento de los Certificados de Pago Negociables de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem) y Cepanim, fijándolo en un máximo del 10% de su valor.

En junio las tasas de descuento anuales establecidas por el Banco Nacional de Panamá oscilarán entre el 4.33% y el 5.00%, según el plazo de vencimiento de cada certificado negociable.

El anteproyecto estipula que el Banco Nacional de Panamá, como entidad pagadora, podrá establecer programas de redescuento, financiamiento, compra o liquidez para estos certificados, con propósito de reducir el costo financiero que asuman los beneficiarios.

Igualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá incorporar dentro del Presupuesto General del Estado los recursos necesarios para subsidiar total o parcialmente el costo financiero derivado de la negociación de estos certificados, procurando que el descuento efectivo sea el establecido en esta ley.

También, las entidades bancarias, comercios locales, casa de valores, cooperativas de ahorro y crédito y de servicios múltiples, financieras, personas jurídicas y empresas legalmente autorizadas para negociar estos certificados, deberán informar por escrito el valor efectivo que recibirá el beneficiario y el porcentaje de descuento aplicado.

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