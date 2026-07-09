“¿A vos quién te conoce?”, “vende humo”: tensa discusión entre Caruso Lombardi y el diputado Leiva

Acalorada discusión entre Ricardo Caruso Lombardi y el diputado peronista, Aldo Leiva, durante un debate sobre la Selección Argentina

El ex entrenador y ex candidato a legislador porteño, Ricardo Caruso Lombardi, y el diputado nacional, Aldo Leiva, de Unión por la Patria, protagonizaron un insólito cruce a los gritos durante un debate por televisión, con chicanas, acusaciones e insultos al aire.

La discusión comenzó poco después que Caruso Lombardi analizaba el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni, antes del partido contra Suiza, y sostuvo que, pese a la clasificación, había aspectos por corregir.

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Terminada la entrevista, en el programa “A dos voces”, por el canal TN, se pasó al segmento más político, que planteaba como disparador si había gente que, "políticamente", quería que pierda la selección Argentina.

En un primer comentario de Eduardo “Lalo” Creus, ex candidato a intendente de La Matanza por La Libertad Avanza (LLA), sostuvo que “hay gente que mezcla las cosas y confunde”. “Si la política se lleva al deporte, seguramente haya gente que pierda las elecciones”, opinó.

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Ahora bien, el tema empezó a acalorarse al turno de Leiva, quien tomó la palabra y quiso continuar con la discusión deportiva, al apuntar directamente contra el ex entrenador. “Caruso vende humo, siempre dirigió equipos de la B y ahora está esperando que Argentina quede afuera para decir que tenía razón”, afirmó el legislador.

"Hablá de vos, querido. ¡Callate la boca! Es la primera vez que te veo la cara", apuntó Caruso

Furioso, Caruso Lombardi, que ya se había retirado de la mesa, regresó para responderle, y a los gritos, le contestó: “¿Por qué hablas de mí? ¿Vos quién sos? Sos un maleducado. Hablá de vos, querido. ¡Callate la boca! Es la primera vez que te veo la cara”, mientras el tono de la discusión subía.

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Leiva replicó: “Porque hablás al cuete (sic). ¿A quién le ganaste? ¿Por qué no te fuiste a dirigir afuera? Porque nadie te quiso llevar”. Y Caruso siguió con respuestas de carácter personal, al expresarse de forma despectiva sobre el legislador: “Si te veo, te pido una coca. Tenés una pinta de mozo increíble”.

El intercambio fue subiendo de temperatura y dejó de centrarse en el fútbol cuando Leiva dijo que era diputado y Caruso redobló las críticas. Ante eso, el legislador lo chicaneó con su fallida experiencia electoral, cuando quiso ser candidato por la Ciudad de Buenos Aires por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la facción política liderada por el diputado nacional Oscar Zago, quien supo ser el ex jefe de bancada en La Libertad Avanza. “Soy diputado, en el cargo que vos no pudiste llegar porque nadie te votó”, sostuvo.

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La discusión continuó con acusaciones cruzadas, con un mayor tono político, cuando el ex entrenador acusó: “Tratá de laburar un poco. Seguro que vos vivís del Estado. Laburen para el país, vagos. Seguramente andás con coche nuevo y casa nueva. Yo laburé 34 años en el fútbol argentino”. Del otro lado, Leiva insistió con las chicanas y le recordó un viejo episodio ocurrido en un estacionamiento tras un programa de televisión.

El diputado Zago y Caruso Lombardi, en la última campaña electoral de CABA

“¡Sos un perejil! Andá, atorrante. Callate explotador. ¡Mozo de cuarta! ¿De qué te reís? Hasta la dentadura tenés postiza”, se retiró Caruso a los gritos.

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El conductor del ciclo interrumpió la discusión y siguió con la transmisión desde Tucumán, en el acto oficial encabezado por el presidente Javier Milei y el gobernador, Osvaldo Jaldo.

Sobre ese convite, Lalo Creuz apuntó contra los gobernadores que se ausentaron y “han saqueado a la patria, en nombre de la patria”. “Cuando llegan los momentos donde el pueblo quiere vernos a la altura de las circunstancias, ponen su mezquindad”, completó.

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En la réplica, Leiva le contestó al afirmar que hay un “saqueo se está dando de manera escandalosa en todo este tiempo”. “Cuando se firmó el mal llamado Pacto de Mayo, yo dije que era el pacto de cipayos, porque no tenía la menor duda que estaba condenado a lo que finalmente pasó. ¿Qué pasó con ese pacto de cipayos? Absolutamente nada, más que seguir endeudando y ajustando”, dijo el diputado.