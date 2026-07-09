La jugada fuera de la cancha que sacudió al Mundial: Trump, la FIFA y la reflexión de Fernando Marín sobre Messi y Tapia

Donald Trump intervino ante la FIFA para que se levantara la sanción a un jugador de Estados Unidos expulsado durante el Mundial

Durante el Mundial, una jugada fuera de la cancha sacudió la conversación futbolera. En un episodio que despertó reacciones en Argentina y el mundo, Donald Trump intervino para que se levantara una sanción a un jugador de la selección de Estados Unidos, luego de que recibiera una tarjeta roja. La decisión generó sospechas y encendió el debate sobre la imparcialidad de los árbitros y la posibilidad de que el poder político influya en el resultado deportivo.

El caso de la selección de Estados Unidos expuso la fragilidad de la ética deportiva en el escenario internacional. Según relató Fernando Marín en Infobae en Vivo, la intervención de Trump ante la FIFA permitió que un jugador sancionado pudiera regresar al campo, lo que generó críticas y sospechas de favoritismo.

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“Jugó Estados Unidos, jugó el peor partido de su historia porque perdió. Y perdió con esto que algunos llaman aberración”, señaló Marín. El episodio sirvió de espejo para analizar cómo reaccionaría la sociedad argentina ante una situación similar.

La conversación se centró en la posibilidad de que una figura como Lionel Messi recibiera una sanción en plena competencia. Marín planteó: “¿Qué haría el argentino medio futbolero? ¿Se queda callado y dice: ‘Qué suerte que venga Messi’, como los americanos?”.

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La gestión de Trump en la FIFA abrió un debate sobre la imparcialidad arbitral y la influencia del poder político en el fútbol REUTERS/Phil Noble/File Photo

La figura de Tapia y la gestión en la selección argentina

La gestión de Claudio Tapia en la AFA fue otro eje central del debate. Marín destacó que bajo su conducción, Lionel Messi recuperó el liderazgo y el vestuario halló estabilidad. “Tapia fue el que eligió a Scaloni y ratificó a Scaloni. A partir de esa gestión se ganaron dos Copas Américas y una Copa del Mundo. Esto es irrefutable”, afirmó el productor televisivo.

Marín también subrayó que Tapia aún no enfrentó un juicio formal, aunque la opinión pública ya emitió su veredicto. “Ha sido prejuzgado. Por algo está en Estados Unidos. Por algo se toma mate con Messi, toma mate con Scaloni y con todos los referentes de la selección”, sostuvo. El panel coincidió en que una eventual condena judicial contra Tapia durante el Mundial sería llamativa, especialmente porque la denuncia tiene larga data.

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Fernando Marín sostuvo que Claudio Tapia eligió y ratificó a Lionel Scaloni en una gestión que derivó en dos Copas Américas y una Copa del Mundo

El hincha argentino frente a la ética y el resultado

Marín profundizó en la identidad nacional al remarcar que la pasión suele condicionar la percepción de justicia. “Nosotros somos los argentinos de la mano de Dios. Nosotros somos los argentinos del gol con la mano”, afirmó, en referencia al famoso tanto de Diego Maradona. El panel recordó que en el fútbol argentino, la ética muchas veces queda relegada ante la posibilidad de alcanzar la gloria.

El productor compartió una experiencia personal de su época como presidente de Racing, en la que debió negociar con la barra brava y las autoridades policiales para preservar el orden en el estadio. “No toco nada ahora”, sentenció, en alusión a la decisión de no alterar la estructura del fútbol argentino durante el torneo.

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