El Mundial 2026 fuera de la cancha: imágenes inéditas desde todo el mundo

Las rondas de eliminación directa de la Copa Mundial 2026 ha dejado miles de reacciones alrededor del planeta tanto de alegría, tristeza y un sin fin de emociones. Acá una galería de las mejores.

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El Mundial 2026 fuera de la cancha: imágenes inéditas desde todo el mundo
Una aficionada colombiana reacciona con preocupación a la tanda de penales de su selección, la cual quedó eliminada en los octavos de final ante Suiza. (Infobae Centroamérica/EFE/ Carlos Ortega)
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En Batroun, al norte del Líbano, cientos de aficionados a Argentina y Egipto, disfrutan del encuentro de octavos de final en una pantalla gigante. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/WAEL HAMZEH)
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Personas observan la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en Gaza (Gaza y Cisjordania). La ciudad de Gaza vivió el Egipto-Argentina como si la que se jugaba pasar a cuartos de final en el Mundial de fútbol fuera la propia selección palestina. (Infobae Centroamérica/EFE/ Ahmad Awad)
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Un mujer reacciona durante la transmisión del partido del Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto, este martes en Gaza (Gaza y Cisjordania). Desde una explanada del barrio de Al Rimal, cientos de vecinos enarbolaron la bandera del país vecino y corearon su himno frente a una pantalla gigante que retransmitía el partido. La afluencia fue tal que, en el mar de escombros que rodea el recinto, algunos convirtieron los cascotes de la guerra en un graderío desde el que poder ver mejor el encuentro. (Infobae Centroamérica/EFE/ Ahmad Awad)
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En Oslo, Noruega,sus fanáticos celebran la victoria de su selección en el pasado partido ante Costa de Marfil. Durante el mundial, es tradición reunirse a presenciar los partidos de la copa mundial. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/Javad Parsa NORWAY OUT)
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Las principales calles de Oslo, en Noruega, son colmadas de fans que no abandonan a su selección. (Infoabe Centroamérica/EFE/EPA/TERJE BENDIKSBY NORWAY OUT)
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Más de 800 españoles celebraron en el Mercado Little Spain de Nueva York la clasificación de España para los cuartos de final del Mundial bajo el éxtasis del gol del triunfo de Mikel Merino ante Portugal y con una comunidad entregada a la selección. (Infobae Centroamérica/EFE/ Ángel Colmenares)
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Oraciones y plegarias se elevaron en la ciudad de Porto, Portugal, en la parte final del partido ante España en el que fueron eliminados los portugueses con un gol de último minuto. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/ESTELA SILVA)
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En Tokyo, Japón, entre aficionados brasileños y japoneses vivían el duelo de dieciseisavos de final. Infobae Centroamérica/EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
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Desde Marruecos, hasta Boston, los marroquíes hacen sentir su presencia previo al duelo de octavos de final. (Infobae Centroamérica FRANCK FIFE / AFP)
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En Dhaka, Bangladesh, cientos de aficionados a la selección Argentina también se reunen cada vez que la albiceleste juega, como que fuera la de su propio país. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/MONIRUL ALAM)
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En Ginebra, Suiza, los bares y cualquier lugar de convivencia social se ha convertido en un espacio para disfrutar de las victorias de la selección Suiza en las primeras dos etapas de eliminación directa del mundial 2026. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/MARTIAL TREZZINI)
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La pasión de los ingleses la viven quienes no pudieron acompañar a su selección a Estados Unidos. En Boxpark Wembley, celebraron su clasificación ante México por octavos de final. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/JAMES COOK)
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Cada partido de México, sus aficionados llenaban las calles de las principales vías del país y algunos eran sorteados con la frase "¡Quiere volar! ¡Quiere volar!". La Glorieta de la Minerva en Guadalajara, Jalisco, fue una de ella. (Infobae Centroamérica/ EFE/ Francisco Guasco)
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En Pike Place Market en Seattle, Washington, Estados Unidos, mexicanos también se reunían para apoyar a su selección durante cada jornada. (Infobae Centroamérica/EFE/EPA/CHRIS TORRES)
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Ciudad de Praia en Cabo Verde, entró al ojo mundial luego de la impresionante actuación de su selección. Sus habitantes, sentían la pasón de la copa mundial durante cada jornada. (Infobae Centroamérica/ EFE/EPA/ELTON MONTEIRO)
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Aficionados de Brasil reaccionan con tristeza en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro, Brasil luego de quedar eliminados de la Copa Mundial. (Infobae Centroamérica/EFE/ André Coelho)

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