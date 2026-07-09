Los mejores memes del triunfo de Francia ante Marruecos en el Mundial: del “elijo creer” por la coincidencia con Qatar al penal de Mbappé

Francia le ganó a Marruecos y estallaron los memes

Francia venció 2-0 a Marruecos en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, con una actuación que encendió las redes sociales y alimentó la ilusión de los hinchas argentinos: el mismo resultado que en Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeón del mundo.

El partido, disputado este jueves 9 de julio con arbitraje del argentino Facundo Tello, tuvo como protagonista excluyente a Kylian Mbappé, aunque no de la manera esperada en el primer tiempo. En el minuto 25, el delantero del Real Madrid recibió un derribo de Noussair Mazraoui dentro del área —confirmado por el VAR— y asumió la responsabilidad desde los once metros. El disparo fue bajo y hacia la derecha, pero el arquero Yassine Bounou adivinó la dirección y lo detuvo.

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La atajada de Bounou se convirtió en el momento viral del partido. Las redes sociales explotaron con memes que mezclaban la imagen del arquero marroquí con referencias a su especialidad desde los once metros. El marcador llegó al descanso en 0-0, con Francia dominando en posesión y ocasiones pero sin poder vulnerar al portero africano, que acumuló tres intervenciones en los primeros 35 minutos.

El segundo tiempo fue otra historia. En el minuto 60, Mbappé colocó un remate perfecto al ángulo derecho del arco para abrir el marcador y alcanzar su octavo gol en el torneo, con lo que igualó a Lionel Messi en la cima de la tabla de goleadores del Mundial 2026. Seis minutos después, Ousmane Dembélé convirtió tras un pase del propio Mbappé para el 2-0, su quinto tanto en la competencia. Con ese resultado se cerró el partido. Además, el momento en el que Mbappé pidió el cambio también sumó ocurrencias de los internautas.

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La clasificación de los galos llegó precedida por un antecedente que no pasó inadvertido para los hinchas: en los octavos de final, la selección dirigida por Didier Deschamps necesitó sufrir ante Paraguay más de lo que cualquier estadística anticipaba. El equipo del técnico argentino Gustavo Alfaro planteó un esquema que complicó bastante al elenco europeo. Y los memes lo recordaron, en contraste con la actuación de Marruecos.

Pero la conexión más fuerte en el mundo digital fue otra: en Qatar 2022, Francia también eliminó a Marruecos en semifinales por 2-0 antes de llegar a la final, donde cayó ante Argentina. El paralelo no tardó en circular en forma de memes, con hinchas argentinos que interpretaron el resultado como una señal de buen augurio para la Albiceleste, que también avanzó a los cuartos de final del torneo. “Elijo creer”, fue una de las frases usadas.

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Francia aguarda ahora al ganador del cruce entre España y Bélgica, que se disputará el viernes en Los Ángeles. El ganador de ese partido será el rival de los galos en las semifinales del martes 14 de julio en Dallas.

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