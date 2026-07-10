Jugó en la Selección, vive en Suiza y revela los secretos del rival de Argentina en el Mundial: “Son muy calculadores”

Oscar Román Acosta analizó a Suiza antes del cruce con Argentina en cuartos de final del Mundial (Colin Boyle)

Oscar Román Acosta, el ex mediocampista quien supo vestir la camiseta de la selección argentina y construyó parte de su vida en Suiza, está instalado en Miami acompañando el presente de la Albiceleste en el Mundial 2026. Su mirada, atravesada por vivencias personales y un análisis detallado, sumó una visión única sobre Suiza, el adversario que espera a la Argentina en la próxima instancia.

La experiencia reciente en las tribunas marcó profundamente a Acosta. “Sinceramente nunca viví una cosa tan emocionante como la que viví el otro día en Atlanta. Fue una locura, pasar de un estado totalmente bajo a sentirnos campeones del mundo. Fue una alegría increíble. Vine con mi hijo y no nos arrepentimos para nada de haber venido y vivido todo esto”, confesó en diálogo con Hernán Mundo para Radio Nacional.

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Residente en Suiza, Acosta compartió su mirada sobre el equipo helvético, que será el siguiente obstáculo en el camino de la selección dirigida por Lionel Scaloni. “Es un equipo fuerte, aunque no van a salir a atacar. No van a arriesgar nada. Son muy calculadores y no van a regalar una”, advirtió Acosta, quien conoce de primera mano la mentalidad futbolística suiza tras su paso por el club Servette a finales de los años 90.

El exjugador destacó el rigor táctico y la disciplina como las principales virtudes del conjunto europeo. Según su lectura, Suiza planteará un partido cerrado, priorizando el orden y el control, sin dejar espacios para que la ofensiva argentina explote su creatividad y velocidad.

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La selección europea se perfila como un adversario disciplinado, según la visión del exvolante

Argentina viene de lograr una remontada agónica ante Egipto, lo que permitió al equipo albiceleste avanzar a los cuartos de final. El próximo desafío será el sábado 11 de julio en Kansas City, donde enfrentará a Suiza, que llega tras eliminar a Colombia en una dramática tanda de penales.

Oscar Román Acosta no solo conoce desde adentro el fútbol argentino, sino también el suizo. Su trayectoria comenzó con la selección Sub 20 de Argentina en el Mundial Juvenil de 1983. Luego, integró el equipo que ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de 1986.

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Sin embargo, su carrera internacional se vio afectada por una grave lesión: sufrió una fractura de peroné en un partido entre Ferro y Estudiantes de La Plata, lo que frustró sus aspiraciones de disputar el Mundial de mayores que conquistó Argentina en 1986. A pesar de regresar a las canchas, el ex volante no logró recuperarse plenamente y debió apartarse de la cita mundialista.

Argentina se enfrentará a Suiza este sábado por un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo

En la selección absoluta, Acosta fue convocado para la Copa América 1987, aunque solo jugó un partido. Por otro lado, su recorrido por clubes fue extenso: tras su etapa en Ferro Carril Oeste, pasó por River Plate, Vélez Sarsfield, San Martín de Tucumán, Banfield, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Argentinos Juniors y regresó al conjunto de Caballito, donde cerró su carrera profesional.

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En el extranjero, Acosta también jugó en la Universidad de Chile, Coquimbo Unido, Barcelona de Ecuador y Blooming de Bolivia. Su paso por el Servette de Suiza, club que lo fichó como sucesor del alemán Karl-Heinz Rummenigge, no terminó de consolidarse, pero le permitió conocer en profundidad el fútbol helvético y la sociedad del país europeo.

El camino de Suiza en la actual Copa del Mundo ha sido sólido. El equipo inició el torneo con un empate ante Qatar, luego derrotó a Bosnia y Herzegovina, superó a Canadá y Argelia, y finalmente selló su pase a cuartos de final tras vencer a Colombia en los penales, tras un partido sin goles.

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