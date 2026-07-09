Panamá

Jubilados panameños insisten en que se les equipare las pensiones menores a $600

Una gran mayoría cobra entre $120 a $180 mensuales, cantidad insuficiente para cubrir gastos de medicamentos, alimentación y transporte, entre otras necesidades

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Mano adulta sosteniendo un blíster de pastillas genéricas parcialmente vacío. Sobre una mesa de madera se ven billetes, bolsas y cajas de medicamentos borrosas al fondo.
Los jubilados gastan gran parte del dinero de sus pensiones en la compra de medicamentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aprobación de un proyecto de ley que promueve un fondo para la equiparación del ingreso de jubilados y pensionados cuyo monto sea inferior a $600, es una de las aspiraciones en la que insiste este movimiento.

El dirigente Héctor Ávila instó a las autoridades para que adopten esta medida, que según dijo será de provecho para miles de jubilados que ya no pueden vivir con bajas pensiones.

De 363,595 jubilados y pensionados que hay en Panamá, se estima que unos 95 mil reciben menos de $600 al mes.

Ávila indicó que en la actualidad hay jubilados y pensionados que cobran aproximadamente entre $120 a $180, los cuales no les alcanza para medicamentos, alimentación transporte y otras necesidades.

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Para poder enfrentar los gastos básicos, en Panamá una persona necesita al menos un ingreso de $1.064 mensuales, indica un estudio del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá.

Jubilados en la Asamblea Nacional exigen la aprobación de un aumento en sus pensiones. (AN)
Jubilados en la Asamblea Nacional exigen la aprobación de un aumento en sus pensiones. (AN)

Desde hace más de 2 años un grupo de jubilados asiste periódicamente a la Asamblea Nacional y desde las gradas muestran su apoyo y respaldo al Proyecto de Ley 491.

El proyecto plantea la creación de un fondo económico especial para cubrir la diferencia entre las pensiones actuales y el umbral de $600.

Esta propuesta legislativa formó parte de las iniciativas que se tenían al final del segundo periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional para su aprobación en tercer debate, sin embargo, fue pospuesta a fin de introducir elementos que supuestamente fortalecerán su viabilidad económica.

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Según el texto de la iniciativa, el financiamiento de este fondo provendría de partidas presupuestarias asignadas anualmente y de otras fuentes que determine el órgano Ejecutivo.

La discusión sobre este fondo ha generado diversas posturas dentro del órgano legislativo, ya que algunos diputados consideran que debe establecerse un mecanismo de fiscalización estricto para asegurar la transparencia en el uso de los recursos.

El dirigente de los jubilados, Héctor Ávila, se dirigió al pleno de la Asamblea Nacional para pedir que se le de celeridad al proyecto. (AN)
El dirigente de los jubilados, Héctor Ávila, se dirigió al pleno de la Asamblea Nacional para pedir que se le de celeridad al proyecto. (AN)

Se informó que la reanudación del debate sobre esta ley depende de la aprobación previa del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, proceso que de acuerdo a los últimos informes se encuentra en su etapa final.

El reglamento establecerá nuevas reglas para la gestión interna del parlamento, lo que permitiría ordenar la agenda legislativa y priorizar temas de alto impacto social, según diversos medios de comunicación.

La discusión del Proyecto 491 ha generado interés en organizaciones de jubilados, quienes han manifestado su respaldo a la medida y solicitado que el debate avance sin más dilaciones. Según reportó La Prensa, estas agrupaciones han solicitado a los diputados que el fondo se gestione con criterios de equidad y que su alcance incluya a todos los beneficiarios cuyos ingresos se encuentren por debajo del umbral propuesto de $600.

Los jubilados reiteraron que el siguiente paso en el proceso legislativo es la aprobación definitiva del Reglamento Interno, tras lo cual la Asamblea Nacional podrá retomar la discusión del proyecto de ley para su segundo y tercer debate. La expectativa es que, si el reglamento se aprueba sin modificaciones sustanciales, el tema de la equiparación de jubilaciones podría volver a la agenda en las próximas semanas.

“Nosotros tenemos años de estar jubilados y no hemos recibido nada, mientras la canasta básica está por el cielo, mientras el costo de vida está por el cielo, pero unos cuantos sí reciben y reciben buenos aumentos. Muchos abuelos ya se fueron a descansar, quedamos unos cuantos que no sabemos cuándo nos vamos”, manifestó en su oportunidad Martín Miranda, vocero de jubilados y pensionados de la provincia de Bocas del Toro.

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