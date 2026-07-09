Costa Rica

Detienen a exjefe de la Policía de Control Fiscal de Costa Rica por intentar ingresar un reloj inteligente a la cárcel

Irving Malespín fue interceptado por oficiales de la Policía Penitenciaria luego de que, presuntamente, no reportara un reloj inteligente durante el control de ingreso al Centro de Atención Institucional San José. El dispositivo fue decomisado y el caso quedó en manos del Ministerio Público

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Irving Malespín fue detenido por oficiales de la Policía Penitenciaria al ingresar al Centro de Atención Institucional San José, en San Sebastián. Crédito: El Observador
Irving Malespín fue detenido por oficiales de la Policía Penitenciaria al ingresar al Centro de Atención Institucional San José, en San Sebastián. Crédito: El Observador

El exdirector de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, fue detenido este miércoles por oficiales de la Policía Penitenciaria luego de que, presuntamente, intentara ingresar al Centro de Atención Institucional (CAI) San José, conocido como cárcel de San Sebastián, portando un reloj inteligente que no habría sido reportado durante el control de ingreso.

La información fue confirmada por el Ministerio de Justicia y Paz, que detalló que la intervención ocurrió como parte de los protocolos de seguridad que se aplican a todas las personas que ingresan al centro penitenciario.

De acuerdo con el reporte oficial, Malespín se presentó al centro penal, pero durante la revisión de rutina los oficiales detectaron que llevaba un reloj inteligente, dispositivo que, en apariencia, no había sido declarado durante el procedimiento de ingreso.

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Ante esa situación, la Policía Penitenciaria procedió a detenerlo de inmediato y a decomisar el aparato electrónico mientras se coordinaban las acciones legales correspondientes.

Posteriormente, el Ministerio de Justicia informó que el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía del Segundo Circuito Judicial de San José, autoridad que asumirá la investigación para determinar si los hechos constituyen algún tipo de delito o infracción a la normativa vigente.

Primer plano del brazo de una persona con un reloj inteligente negro mostrando un gráfico de línea verde y barras rojas para análisis cardíaco y un corazón rojo en la pantalla.
El reloj inteligente fue decomisado luego de que, aparentemente, no fuera reportado durante el control de ingreso al centro penal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De momento, las autoridades no han informado cuál era el motivo por el que Irving Malespín acudía al Centro de Atención Institucional San José ni si el reloj inteligente se encontraba encendido o tenía alguna función activa al momento del hallazgo.

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El Ministerio de Justicia únicamente confirmó que el dispositivo fue decomisado y que el exfuncionario quedó a las órdenes del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

Los centros penitenciarios del país mantienen estrictos controles sobre el ingreso de dispositivos electrónicos debido a que estos pueden representar un riesgo para la seguridad de las cárceles. Los relojes inteligentes forman parte de los equipos tecnológicos que, dependiendo de sus características, pueden almacenar información, conectarse a redes inalámbricas o funcionar como medio de comunicación, por lo que su ingreso está sujeto a controles específicos.

La Policía Penitenciaria realiza revisiones obligatorias a todas las personas que ingresan a los centros penales, incluyendo funcionarios, abogados, visitantes y proveedores de servicios. Durante estos controles se inspeccionan pertenencias personales y se verifica que cualquier dispositivo autorizado haya sido previamente reportado conforme a los procedimientos establecidos.

Irving Malespín es abogado y ocupó la dirección de la Policía de Control Fiscal, cuerpo policial adscrito al Ministerio de Hacienda encargado de combatir el contrabando, la defraudación fiscal y otros delitos relacionados con el comercio ilícito.

La Policía Penitenciaria mantiene estrictos controles para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos a las cárceles del país. Crédito: CR Hoy
La Policía Penitenciaria mantiene estrictos controles para evitar el ingreso de dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos a las cárceles del país. Crédito: CR Hoy

Hasta el momento, ni el Ministerio Público ni la defensa de Malespín han brindado detalles adicionales sobre el avance de la investigación o sobre una eventual audiencia para definir las medidas que podrían aplicarse en su contra.

Mientras tanto, el reloj inteligente permanece decomisado como parte de la evidencia y el expediente quedó en manos de la Fiscalía, que deberá establecer si el ingreso del dispositivo incumplió la legislación vigente y si existen méritos para continuar con un proceso judicial. El Ministerio de Justicia reiteró que la Policía Penitenciaria continuará aplicando los protocolos de seguridad sin distinción de la condición o profesión de las personas que ingresen a los establecimientos penitenciarios del país.

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