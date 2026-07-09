El fin de la espera por la cita médica: así se usará la IA en Reino Unido para mejorar la atención en salud

El NHS implementa inteligencia artificial para asignar turnos médicos y mejorar el triaje de pacientes. (Reuters)

El Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido implementará una nueva función de inteligencia artificial (IA) en su aplicación móvil con el objetivo de dirigir a los pacientes hacia los servicios médicos más adecuados y reducir la espera por las citas médicas.

El anuncio oficial marca el inicio de una transformación tecnológica en el sistema sanitario británico, con una primera actualización que llegará a 200.000 usuarios durante el próximo año y que estará disponible para todos los pacientes antes de abril de 2028.

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La actualización de la app del NHS empleará IA para evaluar los síntomas y necesidades de los pacientes. Según el gobierno británico, el sistema determinará si corresponde asignar una cita con un médico de cabecera o derivar al paciente a una farmacia o a un departamento de emergencias, según la gravedad reportada en cada caso. Este cambio busca terminar con el tradicional “sprint de las 8 de la mañana” para conseguir turnos, una de las principales promesas de campaña del Partido Laborista antes de su victoria electoral en 2024.

La nueva función digital busca evitar las largas esperas telefónicas para acceder a consultas. (Reuters)

Qué resultados ha tenido la IA en el sistema de salud británico

Una prueba piloto realizada en Wealden Ridge Medical Partnership, una red de consultorios en Sussex, logró una reducción del 29 % en la cantidad de pacientes que esperaban por teléfono para solicitar una cita médica. El gobierno británico enmarca esta iniciativa dentro de un paquete de financiación de 10.000 millones de libras esterlinas destinado a modernizar los sistemas tecnológicos y de datos del sistema de salud.

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Parte de la estrategia incluye la utilización de IA para registrar las consultas médicas, con el propósito de liberar a los profesionales de la salud de tareas administrativas. Un ensayo a cargo del Great Ormond Street Hospital en nueve centros de Londres mostró que el personal médico pudo dedicar un 25 % más de tiempo a la interacción directa con los pacientes al emplear esta tecnología.

Según el secretario de Salud, James Murray, la expectativa es que estos avances tecnológicos “lleven a los pacientes al tratamiento adecuado con mayor rapidez, liberen a los médicos del papeleo y ayuden a reducir los tiempos de espera”.

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Retos y dudas sobre la adopción de la IA

A pesar del entusiasmo oficial, líderes del sector sanitario han advertido sobre la necesidad de una estrategia de largo plazo respecto al uso de la IA en el NHS. Expresaron inquietudes sobre la escasez de evidencia sobre el real impacto en la productividad y alertaron sobre posibles riesgos para la privacidad de los pacientes y la posible exclusión de quienes no se sienten cómodos con la tecnología digital.

El plan incluye una inversión de 10.000 millones de libras para modernizar la tecnología sanitaria. (Reuters)

La directora de enfermería del Royal College of Nursing, Lynn Woolsey, declaró a The Guardian que la introducción de la app representa “un paso importante en la actualización tecnológica del NHS”, aunque subrayó: “Existen advertencias que deben atenderse, sobre todo ante evaluaciones demasiado optimistas de los beneficios de productividad que promete la IA”. Woolsey insistió en la necesidad de evitar que la tecnología incremente la burocracia por errores en los sistemas automáticos y reclamó garantías sobre la precisión y la confidencialidad de los datos de los pacientes.

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Autonomía local en la transformación digital

El director ejecutivo de la NHS Alliance, Ciarán Devane, señaló que el verdadero desafío será convertir la inversión en apoyos concretos y financiación para que los líderes sanitarios logren implementar y escalar los programas a nivel local. “Debería regir el principio general de maximizar la discrecionalidad de los líderes locales para invertir en las tecnologías y soluciones que más beneficien a sus comunidades”, afirmó.

Asimismo, enfatizó la importancia de definir qué elementos tecnológicos serán obligatorios y cuáles serán opcionales para los centros de salud.

El uso de IA permitirá al personal dedicar más tiempo a la atención directa de los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, el director adjunto de políticas en la Health Foundation, Tim Horton, valoró el anuncio como “un reconocimiento positivo de la necesidad de inversión sostenida para transformar al NHS en un servicio del siglo XXI”, pero advirtió que “falta una estrategia más amplia para guiar el uso de la IA en todo el sistema sanitario”. Según Horton, la fragmentación en la adopción tecnológica podría impedir alcanzar beneficios a gran escala.

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El especialista de la organización benéfica The King’s Fund, Pritesh Mistry, resaltó que el éxito de la inversión dependerá de si los usuarios perciben una atención más integrada, cómoda y empoderadora. “Las personas deben encontrar más sencillo acceder al apoyo necesario, en el momento justo y de la manera que prefieran, ya sea digital o presencial”, sostuvo. Recalcó, además, la urgencia de evitar la exclusión digital a medida que los servicios clínicos dependan cada vez más de la tecnología.