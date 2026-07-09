El Salvador: Sistema financiero mantiene solidez y estabilidad en lo que va de 2026, según el Banco Central de Reserva

El sistema financiero de El Salvador cerró mayo de 2026 con depósitos por USD 24.632,1 millones, préstamos por USD 21.626,0 millones y una utilidad neta de USD 202,9 millones, según BCR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros cinco meses de 2026, el sistema financiero salvadoreño ha reafirmado su estabilidad y solidez, desempeñando de manera ininterrumpida su función de intermediación financiera. Así lo reflejan los datos oficiales difundidos este miércoles por el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), que muestran resultados favorables en los principales indicadores del sector.

El saldo total de los depósitos alcanzó USD 24,632.1 millones, lo que representa un incremento interanual del 14.9%. Este crecimiento revela la confianza de los salvadoreños en las instituciones financieras, que continúan posicionándose como la principal fuente de fondeo del sistema.

El desglose por tipo muestra que los depósitos a la vista sumaron USD 9,445.2 millones (39.1% del total), seguidos por los depósitos de ahorro con USD 6,649.1 millones (27.5%) y los depósitos a plazo con USD 8,090.4 millones (33.5%).

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Los depósitos en El Salvador crecieron 14,9% interanual en los primeros cinco meses de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expansión del crédito y adecuada calidad de cartera

El saldo de los préstamos concedidos por el sistema financiero llegó a USD 21,626.0 millones, con un crecimiento interanual de 8.1% (USD 1,623.8 millones adicionales respecto al mismo periodo de 2025). Este dinamismo estuvo impulsado principalmente por el financiamiento al sector empresarial, que registró una expansión de 10.5%, equivalente a USD 1,071.2 millones. Dentro de los sectores productivos, destacan la construcción (USD 362.3 millones), el comercio (USD 244.2 millones), los servicios (USD 237.4 millones) y la industria manufacturera (USD 190.7 millones), los cuales en conjunto representan el 62% del portafolio productivo.

En cuanto al crédito dirigido a las familias, se observa un comportamiento favorable, con un crecimiento interanual de 5.6% (USD 552.6 millones). El financiamiento para consumo sumó USD 7,076.3 millones, mientras que el crédito para vivienda ascendió a USD 3,262.2 millones, con incrementos interanuales de 5.2% y 6.7% respectivamente.

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El sistema financiero mantiene indicadores prudenciales sólidos. El índice de mora se ubicó en 1.6%, cifra que se mantiene considerablemente por debajo del estándar prudencial del 4%. Por su parte, el coeficiente de solvencia alcanzó 15.1%, superando el mínimo legal establecido en 12%. Estos datos evidencian la capacidad del sistema para enfrentar riesgos crediticios y mantener la estabilidad patrimonial.

El financiamiento a las familias avanzó 5,6% interanual, con carteras de consumo por USD 7.076,3 millones y de vivienda por USD 3.262,2 millones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Resultados financieros positivos y rentabilidad sostenible

Al cierre de mayo de 2026, la utilidad neta del sistema financiero sumó USF 202.9 millones, lo que equivale a un crecimiento de 23.2% respecto al año anterior. Los activos totales ascendieron a USD 32,405.7 millones, con una variación positiva de 10.7%. Además, la tasa de interés promedio para préstamos menores a un año se situó en 7.6%, mientras que la tasa de interés a 180 días para depósitos alcanzó 4.6%.

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El BCR destaca que estos resultados reflejan la capacidad del sistema financiero para canalizar recursos hacia la economía, brindar servicios a empresas y familias, y contribuir así al crecimiento económico nacional. La adecuada calidad de cartera, la rentabilidad sostenible y el fortalecimiento patrimonial consolidan al sistema financiero salvadoreño como un pilar fundamental para la estabilidad económica.

Según el BCR, estos indicadores confirman la fortaleza, liquidez y rentabilidad del sistema financiero, así como la confianza del público en las instituciones bancarias del país.