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Esta app no te deja usar redes sociales hasta que cumplas tu meta de pasos diarios

La app incluye una opción de anulación manual si el usuario necesita acceder y aún no ha alcanzado la meta de pasos

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Primer plano de unos pies con zapatillas deportivas grises y blancas caminando sobre un pavimento oscuro y mojado. El fondo muestra edificios y luces desenfocadas.
WeWard, la app que premia cada paso con efectivo, tarjetas de regalo y donaciones benéficas, estrenó el Modo Caminata. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aplicación WeWard, que recompensa a los usuarios con dinero, tarjetas de regalo y donaciones a causas sociales por cada paso que dan, lanzó el Modo Caminata, una nueva función que bloquea las aplicaciones más usadas del teléfono hasta que el usuario alcance su objetivo diario de pasos.

El usuario elige qué aplicaciones quiere bloquear. Pueden ser redes sociales, juegos, plataformas streaming y establece una meta de pasos (3.000, 5.000, 7.000 o cualquier número personalizado) en la app que cuenta con el apoyo de la tenis Venus Williams.

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Desde ese momento, las aplicaciones seleccionadas aparecen en gris en la pantalla de inicio y no se pueden abrir. Una vez que el usuario alcanza su objetivo, todo se desbloquea de forma automática, sin pasos adicionales. El ciclo se reinicia cada medianoche.

Pantalla de aplicación móvil con botón 'Walking Mode', ilustración de un reloj de arena, un panda corriendo y texto en inglés
Las apps bloqueadas se muestran en gris en la pantalla de inicio e impiden su apertura.(Weward)

La función incluye una opción de anulación manual: si el usuario necesita acceder a una aplicación bloqueada antes de cumplir su meta, puede hacerlo desde la configuración. El diseño no busca dejar al usuario sin acceso a su propio teléfono.

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Además, WeWard señala que al bloquear una aplicación no se comparten datos con esa app, con WeWard ni con terceros: el control opera a nivel del dispositivo.

La aplicación ha entregado USD 20 millones en recompensas a sus usuarios y USD 1 millón a organizaciones benéficas.

Sus datos internos indican que los usuarios aumentan su actividad de caminata en casi 25% tras incorporarse a la plataforma. En febrero de 2025, la tenista Venus Williams se unió a WeWard como inversora y embajadora de la marca.

Captura de pantalla de una aplicación en Ajustes. Se muestran opciones de modo caminata, soporte y legal. Banner con un panda y un reloj de arena
El modo incluye una opción para desactivarlo manualmente. (Weward)

Cómo contar mis pasos en iPhone

Para quienes prefieren no instalar aplicaciones externas, iPhone cuenta con una solución nativa: la app Salud, de Apple. La plataforma registra de forma automática los pasos y las distancias caminadas o corridas sin necesidad de configuración adicional, siempre que el teléfono esté encima o cerca del usuario durante el día.

Para acceder a esos datos, basta con abrir la app Salud, tocar la pestaña Resumen y seleccionar la categoría Pasos dentro de la sección Destacadas.

Si esa categoría no aparece de inmediato, se puede anclar desde la opción Editar junto a Destacadas. La app también permite ver la evolución del conteo a lo largo del tiempo en la sección Lo destacado, donde el sistema muestra tendencias y desempeño general.

Quienes tengan un Apple Watch obtienen un seguimiento más completo: el dispositivo registra automáticamente los datos de actividad y los sincroniza con la app Salud en todos los dispositivos vinculados a la misma cuenta.

Captura de pantalla de una aplicación de seguimiento de actividad física con gráficos de pasos diarios, promedio semanal y datos actuales
Los usuarios de iPhone que no quieran apps externas tienen una alternativa nativa: la app Salud de Apple. (iPhone)

Cómo contar mis pasos en un celular Android

Para contar pasos en un Android, el celular probablemente ya tiene un podómetro integrado dispositivo electrónico o electromecánico que cuenta cada paso que das al detectar el movimiento de tus caderas.

La opción más rápida es Google Fit o la aplicación predeterminada del dispositivo: con el teléfono en el bolsillo o el bolso, cualquiera de las dos registra el movimiento de forma automática.

Primer plano de pies con zapatillas deportivas azules, grises y blancas pisando un charco en una calle mojada con edificios borrosos al fondo.
En Android, la vía más directa es Google Fit o la app de salud que trae el dispositivo por defecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso varía según la marca. En celulares Samsung, la app preinstalada Samsung Health, ubicada en la carpeta Samsung o disponible en la Galaxy Store, incluye una tarjeta de Pasos; al abrirla, hay que confirmar que el teléfono móvil figura como fuente de datos.

En dispositivos Google Pixel, Motorola, Xiaomi y similares, la solución es descargar Google Fit desde la Google Play Store, iniciar sesión con una cuenta de Google y otorgar los permisos de actividad física: desde ese momento, la app contabiliza los pasos sin intervención adicional.

Para consultar el conteo sin abrir la aplicación, se puede mantener presionada la pantalla de inicio, seleccionar Widgets y añadir el widget de la app de salud correspondiente para ver los pasos en tiempo real.

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