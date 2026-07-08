Definen estrategia “Hambre Cero al 2035” para reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

Los recursos se canalizan mediante entrega de semillas mejoradas, asistencia a pequeños agricultores y ganaderos

El Gobierno de Honduras comenzó a elaborar la estrategia nacional “Hambre Cero al 2035” para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria de la población hacia 2035. El plan será coordinado por la Secretaría de Agricultura y Ganadería e involucrará a 13 secretarías de Estado.

La propuesta articula políticas públicas e inversiones para fortalecer la producción nacional, mejorar la nutrición de la población y generar oportunidades para las familias que dependen del sector agropecuario.

Como parte de la estrategia, las autoridades prevén ampliar la cobertura de sistemas de riego, incrementar las opciones de financiamiento para productores agrícolas y pecuarios, fortalecer la infraestructura destinada a la producción y consolidar los agromercados como espacios de venta directa para pequeños agricultores.

PUBLICIDAD

Producción agrícola y desarrollo rural

Mediante la estrategia se busca aumentar la disponibilidad de alimentos en el mercado nacional, mejorar la competitividad del sector agropecuario y dinamizar las economías de las zonas rurales.

Las autoridades sostienen que facilitar el acceso a herramientas productivas permitirá elevar los niveles de producción y reducir la vulnerabilidad alimentaria de miles de familias hondureñas.

La estrategia incorpora un componente social enfocado en mejorar la alimentación de la población, especialmente durante la infancia.

El Gobierno de Honduras comenzó a elaborar la estrategia nacional Hambre Cero al 2035 para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria.

Las secretarías de Salud y Educación desarrollarán programas para fortalecer la atención nutricional en las comunidades, promover hábitos de alimentación saludable y ampliar las acciones del Programa de Alimentación Escolar.

PUBLICIDAD

La meta es contribuir a una mejor nutrición desde las primeras etapas de la vida y prevenir problemas asociados con la inseguridad alimentaria.

Reserva de granos e inversión

El coordinador de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Joselino Pacheco, explicó que uno de los componentes del plan será el fortalecimiento de una reserva estratégica de granos.

Según detalló, el sistema funcionará bajo un esquema rotatorio que permitirá mantener inventarios permanentes para responder a emergencias, abastecer programas sociales y garantizar la disponibilidad de alimentos cuando se presenten contingencias que afecten la producción nacional.

Pacheco también indicó que cada institución participante elaborará su propio plan de trabajo y presentará una propuesta de inversión, con el propósito de integrar un presupuesto conjunto para ejecutar los proyectos contemplados en la estrategia.

PUBLICIDAD

Más zonas de inversión

La Secretaría de Agricultura y Ganadería informó que mantiene una inversión cercana a los 1.500 millones de lempiras, es decuir un promedio de 56 millones de dólares destinada a incentivar la producción agropecuaria.

La estrategia prevé ampliar los sistemas de riego, el financiamiento y la infraestructura productiva, además de consolidar los agromercados para pequeños agricultores.

Esos recursos se canalizan mediante programas de entrega de semillas mejoradas, asistencia a pequeños agricultores y ganaderos, así como otras iniciativas orientadas a incrementar la productividad y fortalecer el abastecimiento de alimentos en el país.

A esas acciones se sumará la Suplidora Nacional de Productos Básicos, BANASUPRO, que anunció su incorporación al programa mediante el fortalecimiento de los Agromercados y Mercados Funcionales, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a alimentos a precios accesibles y respaldar la estrategia nacional de seguridad alimentaria.

PUBLICIDAD

Las autoridades han señalado que la coordinación entre las diferentes dependencias del Estado será clave para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar que las inversiones lleguen a las comunidades con mayores índices de pobreza e inseguridad alimentaria.