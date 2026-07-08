Crimen y Justicia

Se negó a que le secuestren el auto en un test de alcoholemia, mordió a una policía y terminó detenida

El increíble hecho ocurrió el último domingo en Puerto Madryn, Chubut. Daniela Eva Alcocer Jaldin (25), la agresora, atacó a la agente cuando intentaba esposarla

Guardar
Google icon
Una mujer mordió a una policía para evitar que le secuestren el auto durante un control de alcoholemia en Chubut
Daniela Eva Alcocer Jaldin tiene 25 años.

Una agente de la Policía de Chubut sufrió una salvaje agresión este domingo a la madrugada, cuando en el marco de un retén policial en la ciudad de Puerto Madryn una joven de 25 años, que viajaba como acompañante en un auto cuyo conductor se negó a realizar un test de alcoholemia, la mordió mientras intentaba esposarla. Producto de esta violenta reacción, la atacante terminó detenida y se encuentra imputada por atentado y resistencia a la autoridad agravado en carácter de autor.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió alrededor de las 5:15 en el cruce de las calles Belgrano y Marcos A. Zar, justo en la esquina de la Plaza San Martín. Allí, personal policial de la Comisaría Distrito Primera de Puerto Madryn realizaba un control de rutina en el que fue detenido el auto donde viajaba la agresora, luego identificada como Daniela Eva Alcocer Jaldin.

PUBLICIDAD

En ese contexto, Alcocer Jaldin descendió del vehículo Fiat Uno y comenzó a insultar a los efectivos policiales. No conforme, la mujer lanzó golpes de puño al personal.

Una mujer mordió a una policía para evitar que le secuestren el auto durante un control de alcoholemia en Chubut
El momento en que Eva Daniela Alcocer Jaldin fue detenida. (Captura Seta TV)

Ante la negativa de deponer su actitud hostil, y habiendo recibido numerosas órdenes de alto por parte de los uniformados, una agente redujo a Alcocer Jaldin e intentó colocarle las esposas. Sin embargo, la joven reaccionó con furia y mordió la mano derecha de la policía, que sufrió una escoriación de un centímetro en el dedo índice.

PUBLICIDAD

Este martes, en el marco de la audiencia imputativa, la agresora se negó a declarar y fue notificada de la investigación que encabeza el fiscal Alex Williams con el fin de determinar las circunstancias en las que mordió a la víctima.

Por disposición del juez de turno, Alcocer Jaldin transcurrirá el proceso legal en libertad, aunque deberá notificar a su abogado si cambia de domicilio durante ese periodo.

Otra agresión a un policía en Chubut

Un día antes, y también en la ciudad de Puerto Madryn, un agente fue atacado por una mujer que, en medio de un confuso episodio, realizaba disturbios y alteró la tranquilidad de los vecinos.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el hecho tuvo lugar alrededor de la 1:35 de la madrugada en una casa ubicada sobre calle Alvear al 700. Hasta allí se dirigió personal de la Comisaria Seccional Primera, tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de una vecina que se encontraba fuera de control.

Al arribar, los agentes corroboraron que la mujer insultaba a los presentes y gritaba incoherencias, lo cual les hizo presumir que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas.

La agresora, vestida con un pulóver de Argentina, calza color gris y zapatillas negras, se enardeció mucho más aún ante la presencia de los uniformados. En ese contexto, la mujer se abalanzó sobre uno de los policías y rasguñó su rostro, mientras escupía e insultaba al aire.

El uniformado sufrió una lesión leve en el cuerocabelludo, cerca de la oreja izquierda.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos lograron reducir a la atacante, que se negaba a ser esposada y lanzaba puntapiés hacia la Policía.

El fiscal de turno, Juan Pablo Santos, imputó a la mujer por el delito de atentado a la autoridad.

Temas Relacionados

ChubutTest de alcoholemiaPuerto MadrynLesionesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juicio por Loan en vivo: terminó la novena audiencia y se reanuda el 28 de julio, luego de la feria judicial

Hoy testificaron en Corrientes, Alfonso Benítez, padre del imputado Antonio Benítez, Gabina Valeria Noguera y Lidia Isabel Noguera, tías del menor desaparecido

Juicio por Loan en vivo: terminó la novena audiencia y se reanuda el 28 de julio, luego de la feria judicial

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: qué declaró el custodio que había sido detenido por falso testimonio en 2025

Julio Coria, que en el debate nulo terminó preso por decisión de la ex jueza Julieta Makintach y Verónica Di Tomasso, reconstruyó ante el tribunal las últimas horas del Diez. Los detalles

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: qué declaró el custodio que había sido detenido por falso testimonio en 2025

La Justicia fijó una audiencia para discutir la reapertura de la causa contra Fernando Espinoza por abuso sexual

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional escuchará a las partes tras el pedido de Melody Rakauskas, la denunciante

La Justicia fijó una audiencia para discutir la reapertura de la causa contra Fernando Espinoza por abuso sexual

La Corte Suprema confirmó la condena por el homicidio de una mujer trans en Villa Zavaleta

Priscila Ponce Nieto recibió más de 56 heridas con un cuchillo de cocina y botellas de vidrio. El acusado fue condenado a nueve años de prisión

La Corte Suprema confirmó la condena por el homicidio de una mujer trans en Villa Zavaleta

Carlos Casares: el horror que sufrió una nena violada y embarazada por su papá, condenado a casi 13 años de prisión

Se trata de Jorge Eduardo Dubiau, cuya condena quedó firme por decisión de la Corte Suprema de Justicia

Carlos Casares: el horror que sufrió una nena violada y embarazada por su papá, condenado a casi 13 años de prisión

DEPORTES

El mensaje de la figura de Inglaterra desde el hospital tras la operación por la insólita lesión que sufrió durante los festejos

El mensaje de la figura de Inglaterra desde el hospital tras la operación por la insólita lesión que sufrió durante los festejos

Vení, vení, llorá conmigo...

“Esto es más que patriotismo”: el análisis más curioso en un reconocido diario de Estados Unidos sobre la “locura” argentina en el Mundial

Netflix, Disney y YouTube se preparan para batallar por los derechos de los próximos dos mundiales de fútbol para EEUU

“Argentina es vulnerable”: el desafiante mensaje del entrenador de Suiza antes del cruce por cuartos de final del Mundial

TELESHOW

La emoción de Matías Martin por compartir el Mundial con sus hijos: “El amor de padre y sobredosis de argentinidad”

La emoción de Matías Martin por compartir el Mundial con sus hijos: “El amor de padre y sobredosis de argentinidad”

Santiago del Moro anunció que un participante abandona Gran Hermano: “Así es la vida”

El momento de relax y alivio de Caro Calvagni y Agus Gandolfo luego del épico triunfo de Argentina frente a Egipto

Un abrazo eterno y un recuerdo muy especial: el homenaje de Araceli González a su madre

Ángela Torres compartió las primeras fotos de las grabaciones de Popstars: “Qué ganas”

INFOBAE AMÉRICA

Organizaciones evangélicas rechazan impugnación al artículo 78 del Código Civil con relación al matrimonio igualitario en Guatemala

Organizaciones evangélicas rechazan impugnación al artículo 78 del Código Civil con relación al matrimonio igualitario en Guatemala

El Salvador reactiva negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Canadá, según COEXPORT

Seis puntos del corredor seco en El Salvador cumplen más de dos semanas sin lluvias por la influencia de la canícula

Definen estrategia “Hambre Cero al 2035” para reforzar la seguridad alimentaria en Honduras

El Salvador: Instalan la audiencia preliminar contra el expresidente de Bandesal por actos arbitrarios y cohecho impropio