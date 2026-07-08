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“Argentina es vulnerable”: el desafiante mensaje del entrenador de Suiza antes del cruce por cuartos de final del Mundial

El seleccionador del conjunto helvético, Murat Yakin, palpitó el compromiso contra la Albiceleste en la Copa del Mundo

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El técnico de Suiza, Murat Yakin, en medio de la euforia por la histórica clasificación a los cuartos de final, posicionó a Argentina como un rival que dejó señales de fragilidad. El estratega del conjunto helvético eligió la palabra “vulnerable” para describir a la Albiceleste en la antesala del cruce de cuartos de final de la Copa Mundial 2026. El seleccionador, que alcanzó con su equipo una instancia inédita para el fútbol suizo desde 1954, centró su análisis en la lectura de los últimos partidos del vigente campeón y en el convencimiento de que su equipo puede competir de igual a igual.

“Se ha visto que Argentina, con los últimos dos partidos, es vulnerable. Creo que nos hemos ganado ese respeto y nos lo hemos trabajado”, señaló Yakin, quien transmitió confianza tras superar a Colombia en una serie de penales que desató la celebración de toda la delegación europea.

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La clasificación de Suiza a los cuartos de final –instancia que no alcanzaba desde hace 72 años– llegó tras una actuación colectiva que el propio Yakin calificó como “una victoria de equipo” en un encuentro cerrado, de intensidad alta y con escasas oportunidades claras. Yakin consideró que el éxito fue fruto de la preparación, la evolución y la atención a los detalles durante todo el torneo. “Nuestro trabajo valió la pena”, expresó el seleccionador, quien destacó la mejora partido a partido y el objetivo de alcanzar la mejor actuación suiza en la historia de los mundiales. “Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia”, enfatizó.

El entrenador helvético describió el cruce frente a los sudamericanos como un enfrentamiento exigente y parejo, donde su equipo logró igualar la intensidad del rival y sostenerse en los momentos críticos. Según Yakin, Suiza sabía que tenía que demostrar desde el inicio que estaba lista para competir en cada acción, y destacó la importancia de la organización y el trabajo como unidad. “Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes”, detalló.

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En la conferencia, Yakin respondió a las declaraciones del entrenador colombiano, Néstor Lorenzo, quien consideró que Colombia mereció más. El técnico suizo sostuvo: “El rival no fue necesariamente superior. De hecho, estuvo bastante parejo”. Admitió que su equipo cometió algunos errores y permitió ocasiones, pero defendió la idea de que, en el balance general, Suiza estuvo “en control”.

Durante la preparación del partido, el cuerpo técnico de Suiza analizó diferentes variantes de Colombia y las fortalezas individuales del plantel rival, con especial atención a aspectos defensivos y colectivos. Yakin mencionó que parte del plan fue mostrar fortaleza en los duelos individuales y responder a la mentalidad competitiva característica de los equipos sudamericanos.

La lesión de Johan Manzambi en el último entrenamiento antes del encuentro obligó a modificar la planificación táctica. Yakin explicó: “Esta es una lesión que no se puede curar en poco tiempo”, y agregó que aún desconocen el alcance exacto de la dolencia. El entrenador aclaró que el jugador no siente dolor, pero que el equipo no quiere correr riesgos. “Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar”, señaló.

Sobre el próximo desafío, Yakin valoró el cruce ante Argentina como una oportunidad singular y un reto de máxima exigencia. Subrayó la magnitud del compromiso y la ilusión que genera en el plantel y en todo el país: “Para una nación como Suiza no hay nada más lindo que jugar unos cuartos de final contra Argentina. Así que la expectativa es enorme. Creo que todavía necesito un par de horas o un día para asimilarlo”.

El entrenador suizo finalizó su análisis con un objetivo claro: “Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.

De esta manera, la Albiceleste se medirá ante Suiza el sábado, desde las 22:00, en el Arrowhead Stadiumde Kansas City. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el vencedor del compromiso que protagonizarán Inglaterra y Noruega.

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