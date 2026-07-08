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El Salvador reactiva negociaciones para un Tratado de Libre Comercio con Canadá, según COEXPORT

Las exportaciones salvadoreñas muestran crecimiento en valor y volumen, mientras empresas buscan consolidarse en destinos emergentes con apoyo de innovación y mejoras logísticas

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Mesa con sacos de café, tarros de granos, cajas de mangos, papayas y plátanos, textiles doblados, sacos de azúcar morena y un portapapeles con documentos COEXPORT.
Una mesa de madera exhibe productos típicos de El Salvador como café, frutas tropicales, textiles y azúcar, listos para la exportación a diferentes países de América y Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, subrayó en una entrevista concedida a la radio YSKL la tendencia positiva que muestran las exportaciones de El Salvador hacia la diversificación de mercados, con especial interés en países emergentes como Marruecos, naciones de Sudamérica, Canadá, entre otros países.

Durante el diálogo, la dirigente gremial confirmó que el tratado de libre comercio con Canadá está nuevamente en negociación, lo que podría facilitar que las exportaciones salvadoreñas lleguen de manera directa a ese país, sin depender exclusivamente de rutas a través de Estados Unidos.

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Cuéllar expuso que el entorno internacional y la búsqueda de nuevos consumidores han impulsado a las empresas salvadoreñas a explorar mercados no tradicionales.

El esfuerzo que está haciendo la empresa por buscar esos mercados se está viendo, porque si bien Estados Unidos sigue siendo el fuerte, ya vemos mercados más emergentes”, afirmó la presidenta de COEXPORT durante la transmisión de YSKL.

La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, expuso los avances y retos del sector exportador en el programa de entrevista radial (Cortesía: YSKL).
La presidenta de COEXPORT, Silvia Cuéllar, expuso los avances y retos del sector exportador en el programa de entrevista radial (Cortesía: YSKL).

La dirigente explicó que Canadá representa una oportunidad relevante. “En este momento hay coincidencias de interés. Nosotros estamos apostando por ese mercado porque la verdad hay mucha demanda y es bastante similar con el comportamiento al mercado en Estados Unidos”, sostuvo Cuéllar.

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Añadió que las negociaciones para lograr un tratado de libre comercio con Canadá han retomado fuerza, lo que permitiría incrementar la presencia de productos salvadoreños más allá del canal tradicional estadounidense.

De acuerdo con lo expuesto en la radio, otros mercados considerados estratégicos incluyen países como Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia.

La presidenta de COEXPORT destacó que la diversificación exige un estudio de los gustos y tendencias de consumo en cada país, además de la adaptación de la oferta exportable local.

Mapa mundial sobre una mesa con rutas comerciales en rojo, dos manos, un bolígrafo azul, una libreta abierta, el logo de COEXPORT y la bandera de Canadá.
Un mapa mundial con el logo de COEXPORT muestra las rutas comerciales de El Salvador que conectan con Canadá, Marruecos y diversas naciones de Sudamérica, analizadas por dos manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Datos de crecimiento y destinos principales

Durante la entrevista, Silvia Cuéllar detalló que las exportaciones salvadoreñas crecieron 2.9 % en valor y 7 % en volumen en lo que va del año. El principal destino sigue siendo EE.UU., que representa el 36 % del total de exportaciones. El segundo bloque más relevante es Centroamérica (Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua), que en conjunto absorbe el 40 % de los envíos.

El grueso de nuestras exportaciones está en estos dos mercados y lo hemos tenido por años, pero afortunadamente ya vemos mercados más emergentes”, puntualizó la presidenta de COEXPORT al medio radial.

Además, la titular abogó que el sector textil y confección se mantiene como el motor principal de las exportaciones, gracias a la inversión en valor agregado y tecnología.

“Ya no estamos hablando de un sector maquila como tal. Nuestras empresas han evolucionado, ahora hay más tecnología aplicada, no solo para textiles, sino para todos los productos”, señaló Cuéllar.

De igual manera, el sector alimentos ha mostrado un crecimiento considerable, impulsado por la demanda internacional y la necesidad de cumplir regulaciones estrictas en seguridad e inocuidad. “Entre más certificación la empresa tenga, más respaldo y seguridad ofrece al comprador”, afirmó la presidenta de COEXPORT.

Trabajadoras en una fábrica de confección con máquinas de coser y prendas apiladas, junto a una vista aérea de un puerto con contenedores y un aeropuerto con un avión.
El Salvador exhibe su potencial en manufactura textil y confección, junto con el desarrollo de infraestructura logística y portuaria clave para la integración en cadenas de valor globales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo también ha cobrado relevancia, generando más de 3,000 millones de dólares en ingresos de divisas el año pasado. Este sector será reconocido durante la celebración del Día del Exportador, según informó Cuéllar a YSKL.

Innovación, desafíos y nearshoring

La presidenta de COEXPORT enfatizó que la innovación tecnológica se encuentra en proceso de adopción dentro del sector exportador. Por lo que, la ciberseguridad figura como una preocupación constante ante el avance de la digitalización de los negocios, y la estrategia de nearshoring aparece como una de las apuestas para atraer inversiones y consolidar la posición de El Salvador como proveedor confiable en la región.

Al cierre de la entrevista, Cuéllar reiteró que la colaboración entre academia, sector empresarial y gobierno será esencial para fortalecer la competitividad exportadora y responder a los retos de la economía global.

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