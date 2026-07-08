Quiénes son los jugadores que ganaron más seguidores en Instagram durante el Mundial 2026: qué puesto ocupa Messi

El estudio comprende de dos partes divididas entre la fase de frupos y las eliminatorias

El Mundial 2026 no solo se disputa en los estadios. Mientras los equipos avanzan en la fase eliminatoria, otra competencia se desarrolla en paralelo: la de los seguidores en Instagram. Un análisis realizado por un portal británico que rastreó las cuentas de más de 1.200 jugadores de las 48 selecciones participantes revela quiénes fueron los grandes ganadores de esa carrera digital, con datos que van desde el 8 de junio hasta el 8 de julio.

El estudio realizado por MyBettingSites cubre dos periodos diferenciados: el torneo completo desde su inicio y la fase eliminatoria por separado, que abarca del 28 de junio a este miércoles. Esa distinción permite ver no solo quién acumuló más seguidores en el mes completo, sino también quién pegó el salto más fuerte una vez que los partidos de eliminación directa pusieron el torneo bajo el foco máximo de atención global.

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Los resultados incluyen sorpresas mayúsculas, hay nombres que prácticamente nadie conocía al inicio de la competencia y que hoy tienen más seguidores que futbolistas con años de carrera en las grandes ligas europeas. Hay defensas que partieron de cero y delanteros de selecciones modestas que, partido a partido, construyeron una presencia digital que antes del torneo era impensable.

El crecimiento en redes sociales durante una Copa del Mundo puede transformar la proyección comercial de un jugador de forma tan drástica como un gol en tiempo de descuento.

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El fenómeno Vozinha

El arquero de Cabo Verde fue el jugador que más seguidores recolectó a lo largo del Mundial 2026 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Ningún dato del torneo, dentro o fuera del campo, supera al de Vozinha. El portero de Cabo Verde, de 40 años, arrancó el Mundial con 31.538 seguidores en Instagram. Al cierre del análisis, su cuenta registraba 28.060.921 seguidores, lo que representa un crecimiento del +88.875% en un mes. En términos absolutos, sumó 28.029.383 nuevos seguidores desde el inicio del torneo, la cifra más alta de todos los jugadores.

El origen del fenómeno se remonta al partido de la fase de grupos entre Cabo Verde y España, que terminó 0-0. La actuación del portero ante uno de los candidatos al título desató una ola de atención en redes sociales. La cadena brasileña CazéTV alentó a su audiencia a seguir a Vozinha en Instagram, y el efecto fue inmediato: su cuenta superó el millón de suscriptores en minutos. Horas después, llegó a los 5 millones.

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Según MyBettingSites, las ganancias estimadas por publicación patrocinada de Vozinha pasaron de unos 315 dólares al inicio del torneo a 280.609 dólares al 8 de julio, con base en el estándar de la industria de 10 dólares por cada 1.000 seguidores. En la fase eliminatoria puntual —del 28 de junio al 8 de julio—, Vozinha sumó 10.787.140 seguidores adicionales (+62,4%).

Cuántos seguidores sumó Messi

El capitán de Argentina, Lionel Messi (REUTERS/Carlos Barria)

Lionel Messi ocupa el puesto 5 en el ranking del torneo completo por ganancia absoluta de seguidores. El capitán de Argentina sumó 5.706.148 nuevos seguidores entre el 8 de junio y el 8 de julio, un incremento del +1,1% sobre su base previa, hasta alcanzar los 512.245.222 seguidores totales al 8 de julio. Sus ganancias estimadas por publicación patrocinada se sitúan en 5,12 millones de dólares.

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En la fase eliminatoria puntual, Messi registró 1.127.405 nuevos seguidores (+0,2%), lo que lo ubicó en el puesto 14 de ese periodo. La diferencia entre su posición en el torneo completo y en la fase de octavos refleja que el grueso de su crecimiento se produjo durante la fase de grupos. Argentina avanzó a cuartos de final tras superar a Cabo Verde y derrotar a Egipto 3-2 en Atlanta el 7 de julio, y se medirá a Suiza en la siguiente ronda.

El ranking completo

Todos los números del ranking

MyBettingSites.co.uk publicó los 20 primeros puestos tanto de la fase eliminatoria como del torneo completo. Más allá de ellos, el análisis de también registró el impacto del torneo en jugadores prácticamente desconocidos fuera de sus países. Gilberto Mora, delantero de México, multiplicó su base de seguidores por 4,6 durante todo el torneo (+462,5%), con 4.919.231 nuevos seguidores hasta alcanzar los 5.982.753.

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Douglas Santos, defensa de Brasil, partió de 192.754 seguidores y llegó a 2.678.840, un crecimiento del +1.289,8% que lo ubicó undécimo en el ranking general. Sidny Lopes Cabral, también de Cabo Verde, multiplicó su cuenta por más de diez (+1.097,2%) hasta los 1.527.618 seguidores.

A nivel de selecciones, en el cómputo total del torneo Cabo Verde lidera con 31.113.003 nuevos seguidores en su plantilla. Brasil ocupa el segundo lugar con 26.912.039, seguida de México con 18.626.767 y Noruega con 17.630.818.

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Los cinco primeros del ranking general del torneo (8 de junio - 8 de julio) son:

1. Vozinha (Cabo Verde)

(REUTERS/Annegret Hilse)

+28.029.383 seguidores (+88.875%). Total: 28.060.921. Ganancias estimadas por publicación: 280.609 dólares.

2. Erling Haaland (Noruega)

(AFP)

+16.413.105 seguidores (+40,4%). Total: 57.057.588. Ganancias estimadas por publicación: 570.576 dólares.

3. Cristiano Ronaldo (Portugal)

(AFP)

+7.375.253 seguidores (+1,1%). Total: 673.022.128. Ganancias estimadas por publicación: 6,73 millones de dólares.

4. Neymar (Brasil)

(AFP)

+6.318.005 seguidores (+2,7%). Total: 240.619.815. Ganancias estimadas por publicación: 2,41 millones de dólares.

5. Lionel Messi (Argentina)

(REUTERS/Amanda Perobelli)

+5.706.148 seguidores (+1,1%). Total: 512.245.222. Ganancias estimadas por publicación: 5,12 millones de dólares.