“Primero el corazón”: un famoso técnico reveló la lección que le dejó la Argentina de Messi a todas las selecciones en el Mundial

El elogio de Luis Fernando Suárez a los futbolistas argentinos luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El técnico colombiano Luis Fernando Suárez elogió con vehemencia la mentalidad del fútbol argentino tras la remontada de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, un partido que la selección albiceleste ganó 3-2 después de ir perdiendo por dos goles en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

“Hoy Argentina lo demostró. No jugó bien hoy, hubo un montón de situaciones en las cuales no jugó bien, pero demostró que no es con automatismos, no es con zonas, no es con carriles, no es con presión alta ni con presión baja", dijo Suárez, quien es columnista en el medio hondureño Deportes TVC. El DT subrayó que para ganar se debe jugar “con corazón”. Y agregó: “Básicamente, es con corazón. Y eso es más importante que cualquier cosa”.

PUBLICIDAD

La remontada se produjo en los últimos once minutos más descuento del partido. Cristian Romero abrió el marcador en el minuto 79 con un cabezazo tras un centro de Lionel Messi, y cuatro minutos después el capitán argentino marcó el empate con una volea. Enzo Fernández completó la vuelta en el minuto 92 con un cabezazo para sellar el 3-2 y el pase a cuartos de final.

El elogio de Luis Fernando Suárez a los futbolistas argentinos luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

El partido estuvo marcado por un penal fallado por Messi en el minuto 21, cuando el marcador era 1-0 para los africanos. El guardameta egipcio Mohamed Shobeir adivinó el disparo y detuvo el lanzamiento, convirtiendo a Messi en el primer jugador en fallar dos penales en un mismo torneo mundialista. Pese a ello, el capitán albiceleste acabó como figura del partido con su octavo gol del torneo.

PUBLICIDAD

Fue precisamente esa declaración de Messi tras el partido la que más resonó en Suárez. “Sentí que le había fallado al grupo”, dijo el capitán argentino a la salida del vestuario. El técnico colombiano le otorgó un valor especial a esas palabras: “Escuche, yo le doy un valor tremendo al fondo de esa expresión. Que él le haya fallado al grupo, cuando es él el que ha estado liderando el grupo.”

Para Suárez, esa frase condensa algo que va más allá de la táctica o la preparación física. El grupo que rodea a Messi: “Ha sido un pelotón de leales. Lo han dado todo por él, por rodearlo, por liderarlo, porque ‘camina, yo camino por vos o corro por vos. Vos no caminés, lo hago yo, porque 39 años y te quiero fresco, te quiero lúcido’”. El hecho de que Messi, pese a liderar ese grupo, sintiera que le había fallado a sus compañeros, fue para Suárez la prueba más elocuente del compromiso colectivo que sostiene al equipo.

PUBLICIDAD

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

El entrenador, con tres Mundiales en su trayectoria como técnico —Ecuador en Alemania 2006, Honduras en Brasil 2014 y Costa Rica en Qatar 2022— no ocultó su admiración por la idiosincrasia argentina, aunque reconoció que esa misma forma de ser genera rechazo fuera del país. “Todos nos despotricamos de la forma de ser del argentino. Agrandado, creído, cree en él y nada más”, afirmó. “¿Qué más necesitamos? No necesitamos nada más. Necesitamos que haya once argentinos u once hondureños que piensen igual que el argentino”.

Suárez también aprovechó el análisis del partido para cuestionar el exceso de esquematismo en el fútbol moderno. “Nosotros los técnicos volvemos autómatas a los jugadores y eso es el peor error”, señaló. “Tenemos que darles posibilidades, apertura de cosas. Pero después, el corazón es el que manda”.

PUBLICIDAD

El técnico subrayó que el partido ante Egipto, que muchos analistas coinciden en señalar como uno de los peores de Argentina en el torneo, entregó una lección de valor pedagógico para las generaciones jóvenes. “Desde aún perdiendo siempre querían más y más y más. Ese es el mejor ejemplo para cualquier chico que esté viendo esos partidos. Uno nunca puede dejar de lado nada. Pero primero el corazón”.

Argentina, actual campeona del mundo, jugará en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Suiza el sábado desde las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas City. Lionel Messi acumula 21 goles en seis ediciones de la Copa del Mundo, un récord absoluto en la historia del torneo. Más allá de ser el mejor futbolista del planeta, hay un equipo detrás que entrega todo por la victoria incluso en una situación de derrota parcial como lo ocurrido en su último encuentro.

PUBLICIDAD