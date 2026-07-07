El dólar volvió a subir y marcó un nuevo récord

Pese al reciente avance, la evolución del dólar pierde frente a la inflación de 2026.

El dólar mayorista ganó 5,50 pesos o 0,4% en el día, a $1492, un récord nominal para el tipo de cambio que iguala el anterior máximo de $1.492 al cierre de la operatoria el pasado 24 de octubre, en el final de la corrida durante las elecciones de medio término de 2025, que exigió la intervención directa del Tesoro de los Estados Unidos con venta de divisas en el segmento de contado.

De todos modos, dada la inflación acumulada en casi nueve meses desde entonces, del orden del 25%, el dólar hoy está más barato que entonces en la misma proporción.

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El monto operado en el mercado de cambios spot fue de USD 432,7 millones, un volumen que luce escaso si se tiene en cuenta que en lo que va de julio el promedio de oferta superó el promedio de USD 700 millones diarios.

El BCRA estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.815,42, que dejó al dólar mayorista a 323,42 pesos o 21,7% de ese límite de flotación.

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El dólar anota en julio un incremento de diez pesos o 0,7%, mientras que en el transcurso de 2026 suma 37 pesos o 2,5 por ciento.

El billete al público subió cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta en el Banco Nación, para refrendar un precio máximo desde el 24 de octubre.

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La divisa minorista rompe así cuatro días consecutivos de cierre en los $1.510 para la venta. El blue también se operó a 1.515 pesos.

“Luego del respiro de ayer, el dólar mayorista retoma el gradual deslizamiento de las últimas semanas -y supera los $1.490- ante una mayor búsqueda de cobertura y una menor oferta. Tras las fuertes compras del BCRA durante el primer semestre, los operadores anticipan una segunda parte del año donde el escenario cambiario se presentaría más equilibrado, más allá de lo cual hasta el momento el organismo sigue positivamente sumando divisas a las reservas”, señaló Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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“Remarcamos que un punto a considerar para el año próximo seguirá siendo el balance entre oferta y demanda de dólares en el MULC. Si bien, como siempre marcamos, el despegue de hidrocarburos y minería y la buena cosecha desde el lado del balance comercial, sumado a colocaciones de bonos internacionales de corporativos y provincias, y la dinámica positiva de préstamos locales en dólares fueron parte clave del saldo positivo del BCRA en el MULC, las fuentes de demanda, en especial de cara a un año electoral, merecen seguimiento minucioso. No debe olvidarse que, en el ciclo electoral 2025, la demanda por dolarización de carteras alcanzó aproximadamente el 50% del M2 Privado”, explicó Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Ante los voluminosos vencimientos en dólares para los próximos 18 meses, “el programa financiero anunciado por el Ministerio de Economía aportó una nueva referencia para el mercado de cara a los vencimientos de 2026 y 2027″, indicó Cohen Aliados Financieros.

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El equipo económico presentó el programa financiero para lo que resta de 2026 y para todo 2027, con el objetivo de despejar dudas sobre los vencimientos en la previa electoral. Para 2026, las necesidades se estiman en USD 19.200 millones frente a fuentes por USD 22.900 millones, lo que deja un excedente de USD 3.700 millones que se traslada como “colchón” a 2027. Las fuentes contemplan compras al BCRA por USD 6.700 millones, rollover intra sector público por USD 800 millones, préstamos con garantía de organismos por USD 4.000 millones –USD 2.000 millones del Banco Mundial al 6,3% y USD 1.200 millones del BID al 7,75%–, desembolsos del FMI por USD 1.900 millones, otros organismos por USD 2.800 milloes, emisiones locales por USD 6.000 millones –USD 4.000 millones ya colocados vía Bonar 2027 y 2028, y los USD 2.000 millones restantes vía un nuevo AO29 con cupón del 6% mensual– y privatizaciones por USD 800 millones.

Para 2027, las necesidades y las fuentes coinciden en USD 24.900 millones, con aportes de compras al BCRA por USD 4.900 millones, rollover intra sector público por USD 1.800 millones, FMI por USD 1.700 millones, organismos por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, un préstamo bilateral por USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 1.500 millones.

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El ministro Luis Caputo remarcó que la salida a los mercados internacionales es “una opción, no un objetivo” y aclaró que dichas opciones no incluyen el swap con EEUU.