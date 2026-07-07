La premonición de Valentina Cervantes que se cumplió con el gol de Enzo Fernández que selló la remontada ante Egipto

"ME DIJO QUE ESTÁ FELIZ HOY"@matipelliccioni habló con Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández, en la previa de Argentina - Egipto. pic.twitter.com/32AiltbFli — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Enzo Fernández se convirtió en uno de los héroes de la histórica remontada argentina en los octavos de final del Mundial al marcar el gol decisivo en tiempo de descuento. Su cabezazo tras un centro de Lautaro Martínez selló el 3-2 ante Egipto y desató la celebración de todo el plantel en Atlanta.

La emoción tuvo un anticipo especial fuera del campo. Minutos antes del partido, Valentina Cervantes, pareja del mediocampista del Chelsea, respondió con ilusión cuando un periodista de TyC Sports le sugirió: “Quién te dice que hoy convierte, puede ser el día”. “Ojalá, está muy contento. Me dijo que está feliz hoy”, contestó Valu, dejando entrever que algo importante podía suceder en el Mercedes-Benz Stadium.

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La familia Fernández vivió el partido con orgullo y nerviosismo en las tribunas, acompañando al mediocampista desde el inicio de la Copa del Mundo. “Lo amo y sabe que toda la familia, tanto sus padres, sus hijos, yo, estamos muy orgullosos de él, y de dónde llegó y cómo trabaja día a día para ser lo que es hoy”, completó la influencer, que tras el agónico triunfo subió una foto con el futbolista y sus hijos en la tribuna.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

Los festejos de los jugadores se repitieron en el vestuario del estadio en Atlanta, donde cantaron todos juntos, fundidos en un abrazo interminable.

Nicolás Otamendi, quien ingresó en los últimos minutos del partido, fue el encargado de compartir en sus redes sociales algunas imágenes de la celebración íntima del plantel. “A cuartos”, escribió El General en una historia de Instagram que contenía el video de los futbolistas argentinos cantando el tema de cancha: “Señores dejo todo, me voy a ver a Argentina... Porque los jugadores me van a demostrar... Que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro, como lo llevo yo...”.

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De fondo se escucha a Alexis Mac Allister decir “ahora a descansar, muchachos”. Otro integrante del plantel gritó “un partido más” y Otamendi cerró el video con una frase exultante: “Estamos re locos”. Luego, el defensor que jugará en River Plate subió otra foto en sus historias de la red social en la que se lo ve abrazado a Messi: “Sos nuestra bandera enano. La Argentina y el mundo está feliz si vos estás feliz” (con un emoji de corazones celestes y blancos y una cabra).

Otro de los futbolistas que reflejó su alegría inmediatamente después del partido fue Thiago Almada, quien esta vez no estuvo en el campo de juego y salió del equipo titular en lugar de Leandro Paredes. “A cuartos”, tituló el futbolista nacido en Fuerte Apache a una foto en el banco de suplentes con Exequiel Palacios y Otamendi.

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Los jugadores argentinos celebran la angustiante victoria (REUTERS/Carlos Barria)

Tras el épico triunfo de este martes, Argentina ahora aguarda en la próxima ronda al ganador del choque entre Colombia y Suiza. El duelo de cuartos de final será el próximo sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas City.