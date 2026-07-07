Desarticularon un búnker narco en Villa Lugano: detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína, pasta base y tusi

La Policía de la Ciudad cerró un búnker de venta de drogas y detuvo a tres mujeres

La Policía de la Ciudad cerró un búnker narco en el Barrio 15 de Villa Lugano y detuvo a tres mujeres tras un operativo desplegado por la División Unidad Táctica de Pacificación IV. Una de las detenidas es de nacionalidad chilena y otra registraba tres antecedentes por comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento se incautaron drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y balanzas de precisión.

Según supo Infobae de fuentes policiales, el operativo comenzó cuando los efectivos realizaban tareas de prevención y observaron una maniobra de venta de estupefacientes frente a una vivienda del barrio porteño. Al intentar identificar al comprador, el hombre quiso alejarse, pero fue interceptado a pocos metros del lugar. En ese momento, una de las mujeres involucradas ingresó de manera apresurada al domicilio.

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Las sospechosas intentaron descartar la droga y el dinero en efectivo en uno de los pasillos

Desde el exterior, los agentes pudieron ver a través de una ventana cómo las ocupantes de la vivienda intentaban ocultar una bolsa con drogas. Esta situación motivó la intervención de la Unidad de Flagrancia Sur, que autorizó el ingreso inmediato a la propiedad.

Durante la inspección, los efectivos detuvieron a las tres mujeres y secuestraron 504.400 pesos, 100 dólares, 11 envoltorios de pasta base, 22 envoltorios de cocaína, 37 envoltorios de marihuana, una bolsa con Tusi, cuatro celulares y tres balanzas de precisión.

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La droga incautada durante el operativo quedó a disposición de la Justicia

Parte del dinero y de las sustancias incautadas fueron halladas en un pasillo lindero al inmueble, donde las sospechosas intentaron descartarlos antes de la irrupción policial. Según las mismas fuentes, entre las detenidas figura una mujer con tres antecedentes por comercialización de estupefacientes.

Por su parte, el comprador fue notificado por infracción al artículo 14 de la Ley 23.737 y registraba tres antecedentes por infracción a la Ley de Drogas, atentado y resistencia a la autoridad y robo agravado por el uso de armas.

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La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Sur, a cargo de Sebastián Landini, quien dispuso la detención de las tres mujeres, el secuestro de la droga y la implantación de una consigna policial en la propiedad donde se vendían las drogas.

Las tres involucradas fueron detenidas por infracción a la Ley 23.737

En el marco de los operativos contra el narcomenudeo en la ciudad, a principios de mayo, la Policía de la Ciudad desarticuló un búnker de drogas en la Villa 31 del barrio de Retiro. En esa ocasión, fueron detenidos dos ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.

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El procedimiento comenzó cuando los efectivos observaron una maniobra de venta de estupefacientes en el Barrio Padre Carlos Mugica, lo que derivó en una persecución y la detención de un ciudadano peruano de 58 años y un ciudadano chileno de 31 años. Uno de ellos había salido del país rumbo a Chile y regresó por La Quiaca en 2024.

En los allanamientos se incautaron cocaína, marihuana, pasta base, una réplica de arma de fuego y más de cuatro millones de pesos, además de teléfonos celulares y una balanza de precisión. El caso quedó a cargo de la Unidad de Flagrancia Este, que ordenó el secuestro de la droga y la custodia del inmueble. Tras el procedimiento, las autoridades porteñas solicitaron la expulsión del país de los dos extranjeros implicados en la causa.

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