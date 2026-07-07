Honduras

Honduras: investigación descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres niñas, informa el PAI

Las investigaciones realizadas sobre la muerte de tres niñas, ocurridas después de haber recibido vacunas, concluyeron que los fallecimientos no guardan relación con los biológicos ni con el procedimiento de inmunización.

Guardar
Google icon
La investigación concluyó que no existe prueba científica para vincular las vacunas con las muertes de las menores.
La investigación concluyó que no existe prueba científica para vincular las vacunas con las muertes de las menores.

La directora del Programa Ampliado de Inmunización, Odalis García, informó que los tres expedientes por las muertes de menores tras la vacunación fueron clasificados en la categoría C, una denominación usada para eventos que coinciden temporalmente con la inmunización, pero se atribuyen a condiciones médicas preexistentes o a situaciones ajenas al proceso.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las menores fallecieron después de recibir las vacunas, pero las evaluaciones de los equipos especializados determinaron que no existe prueba científica para establecer una relación causal entre la aplicación de los biológicos y las muertes.

García detalló que la investigación incluyó un análisis integral de cada caso, con revisión de expedientes clínicos, resultados de necropsias, estudios epidemiológicos y verificación de todo el proceso de vacunación para descartar irregularidades.

PUBLICIDAD

Qué evaluó la investigación

También indicó que los especialistas evaluaron la cadena de frío, la calidad de los lotes de vacunas utilizados, la técnica de administración aplicada por el personal sanitario y las condiciones de almacenamiento y distribución de los biológicos.

De acuerdo con los resultados, no se identificaron errores programáticos durante la jornada de inmunización, ni fallas en la conservación de las vacunas ni defectos relacionados con su fabricación.

El Ministerio de Salud recordó que las vacunas del esquema nacional pasan controles de calidad y supervisión antes de su distribución.
El Ministerio de Salud recordó que las vacunas del esquema nacional pasan controles de calidad y supervisión antes de su distribución.

La directora del PAI expresó que la pérdida de un hijo representa un hecho doloroso para cualquier familia y reconoció que ningún informe técnico puede compensar ese sufrimiento. Sostuvo, además, que era necesario desarrollar una investigación rigurosa para brindar respuestas sustentadas en prueba científica.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias reiteraron que el sistema nacional de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación contempla protocolos específicos para investigar cualquier incidente informado después de la aplicación de una vacuna, con el propósito de garantizar la seguridad de los programas de inmunización y mantener la confianza de la población.

Controles y seguimiento del sistema

El Ministerio de Salud recordó que todas las vacunas utilizadas dentro del esquema nacional cumplen con controles de calidad nacionales e internacionales y son sometidas a procesos permanentes de supervisión antes de su distribución en los establecimientos de salud.

Los funcionarios insistieron en que la vacunación continúa siendo una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad infantil, por lo que llamaron a padres y cuidadores a mantener al día los esquemas de inmunización de niños y niñas conforme al calendario oficial.

Autoridades sanitarias investigan si los fallecimientos están relacionados con enfermedades de base y no con la vacunación. (Foto: Destacada)
Autoridades sanitarias investigan si los fallecimientos están relacionados con enfermedades de base y no con la vacunación. (Foto: Destacada)

Las autoridades sanitarias señalaron que continuarán fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de cualquier evento informado tras la aplicación de vacunas para garantizar investigaciones oportunas y transparentes.

También reiteraron que la comunicación basada en prueba científica resulta fundamental para evitar la desinformación y preservar la confianza de la población en los programas nacionales de inmunización.

Como parte del procedimiento, las autoridades explicaron que la clasificación de estos casos se realizó conforme a los lineamientos establecidos por los sistemas internacionales de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI).

Este protocolo permite analizar de manera técnica cada incidente reportado después de la aplicación de una vacuna para determinar si existe una relación causal o si se trata de un evento coincidente, como ocurrió en las investigaciones presentadas por el PAI.

Temas Relacionados

HondurasSESALVacunasPAIinvestigación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Canal de Panamá anticipa otra crisis hídrica: proyecta volver al calado mínimo de 44 pies para los megabuques en el verano de 2027

La administración ya prepara a las navieras para un escenario similar al de la sequía de 2023 y busca evitar una reducción en el número de tránsitos.

El Canal de Panamá anticipa otra crisis hídrica: proyecta volver al calado mínimo de 44 pies para los megabuques en el verano de 2027

Costa Rica: Hospital Nacional de Niños reporta 116% de ocupación en camas por enfermedades respiratorias

El centro pediátrico atribuye la saturación a varias semanas de alza en infecciones respiratorias agudas graves; habilitó espacios adicionales y mantiene la atención de otras patologías, aunque el área respiratoria concentra la mayor presión

Costa Rica: Hospital Nacional de Niños reporta 116% de ocupación en camas por enfermedades respiratorias

El Salvador y Estonia reafirman su compromiso de cooperación bilateral en innovación y tecnología

Ambos países acordaron profundizar el intercambio en innovación, modernización estatal y nuevas tecnologías durante un encuentro bilateral celebrado en el marco del diálogo global promovido por Naciones Unidas sobre gobernanza de la inteligencia artificial

El Salvador y Estonia reafirman su compromiso de cooperación bilateral en innovación y tecnología

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Treinta años de arraigo, una trayectoria intachable como traductora comunitaria y una familia unida no fueron suficientes para detener el implacable engranaje migratorio

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Hombre es capturado por agredir y amenazar de muerte a su pareja San Salvador

La intervención ocurrió en la comunidad La Labor, tras reportes de agresiones, amenazas de muerte y daños contra allegados de la afectada, y a la persona arrestada le incautaron una pistola y munición

Hombre es capturado por agredir y amenazar de muerte a su pareja San Salvador

TECNO

Roja Directa Colombia vs. Suiza: por qué no debes hacer clic en esa URL

Roja Directa Colombia vs. Suiza: por qué no debes hacer clic en esa URL

Comprar una pareja robot es posible: así te escucha y entiende tus sentimientos

Cómo se verían Las Guerreras K-pop en el universo de Your Name, según la IA

Cómo convertir el celular en una caja registradora: aplica para empresas pequeñas en el mundo

Cómo ver a James Rodríguez jugando Colombia vs. Suiza sin usar Pirlo TV, Roja Directa ni Fútbol Libre

ENTRETENIMIENTO

Anne Hathaway revela cómo la maternidad inspiró a su personaje en ‘La Odisea’

Anne Hathaway revela cómo la maternidad inspiró a su personaje en ‘La Odisea’

Tom Holland revela la lección de actuación más valiosa que aprendió de Zendaya

Mariska Hargitay conducirá los Emmy 2026 y hará historia como la primera mujer al frente en 15 años

La niña que se burló de Cristiano Ronaldo en 2022 recreó su video tras la caída de Portugal ante España

Matt Damon explica por qué su amistad con Ben Affleck sigue intacta tras 40 años

MUNDO

Estados Unidos revocó la licencia que permitía la venta de petróleo iraní tras los ataques en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos revocó la licencia que permitía la venta de petróleo iraní tras los ataques en el estrecho de Ormuz

Rheinmetall y Lockheed Martin acordaron fabricar en Alemania misiles ATACMS

Los restos de Alí Khameneí llegaron a Nayaf para el inicio de las procesiones en Irak

Cinco años después del asesinato del expresidente Jovenel Moïse, Haití sigue sin justicia ni avances en la investigación judicial

Waterwise, el proyecto europeo que modela escenarios climáticos para proteger el agua de los Alpes