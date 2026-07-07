Honduras: investigación descarta vínculo entre vacunas y muerte de tres niñas, informa el PAI

La investigación concluyó que no existe prueba científica para vincular las vacunas con las muertes de las menores.

La directora del Programa Ampliado de Inmunización, Odalis García, informó que los tres expedientes por las muertes de menores tras la vacunación fueron clasificados en la categoría C, una denominación usada para eventos que coinciden temporalmente con la inmunización, pero se atribuyen a condiciones médicas preexistentes o a situaciones ajenas al proceso.

Durante una conferencia de prensa, la funcionaria explicó que las menores fallecieron después de recibir las vacunas, pero las evaluaciones de los equipos especializados determinaron que no existe prueba científica para establecer una relación causal entre la aplicación de los biológicos y las muertes.

García detalló que la investigación incluyó un análisis integral de cada caso, con revisión de expedientes clínicos, resultados de necropsias, estudios epidemiológicos y verificación de todo el proceso de vacunación para descartar irregularidades.

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Qué evaluó la investigación

También indicó que los especialistas evaluaron la cadena de frío, la calidad de los lotes de vacunas utilizados, la técnica de administración aplicada por el personal sanitario y las condiciones de almacenamiento y distribución de los biológicos.

De acuerdo con los resultados, no se identificaron errores programáticos durante la jornada de inmunización, ni fallas en la conservación de las vacunas ni defectos relacionados con su fabricación.

El Ministerio de Salud recordó que las vacunas del esquema nacional pasan controles de calidad y supervisión antes de su distribución.

La directora del PAI expresó que la pérdida de un hijo representa un hecho doloroso para cualquier familia y reconoció que ningún informe técnico puede compensar ese sufrimiento. Sostuvo, además, que era necesario desarrollar una investigación rigurosa para brindar respuestas sustentadas en prueba científica.

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Las autoridades sanitarias reiteraron que el sistema nacional de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación contempla protocolos específicos para investigar cualquier incidente informado después de la aplicación de una vacuna, con el propósito de garantizar la seguridad de los programas de inmunización y mantener la confianza de la población.

Controles y seguimiento del sistema

El Ministerio de Salud recordó que todas las vacunas utilizadas dentro del esquema nacional cumplen con controles de calidad nacionales e internacionales y son sometidas a procesos permanentes de supervisión antes de su distribución en los establecimientos de salud.

Los funcionarios insistieron en que la vacunación continúa siendo una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad infantil, por lo que llamaron a padres y cuidadores a mantener al día los esquemas de inmunización de niños y niñas conforme al calendario oficial.

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Autoridades sanitarias investigan si los fallecimientos están relacionados con enfermedades de base y no con la vacunación. (Foto: Destacada)

Las autoridades sanitarias señalaron que continuarán fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y el monitoreo de cualquier evento informado tras la aplicación de vacunas para garantizar investigaciones oportunas y transparentes.

También reiteraron que la comunicación basada en prueba científica resulta fundamental para evitar la desinformación y preservar la confianza de la población en los programas nacionales de inmunización.

Como parte del procedimiento, las autoridades explicaron que la clasificación de estos casos se realizó conforme a los lineamientos establecidos por los sistemas internacionales de vigilancia de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI).

Este protocolo permite analizar de manera técnica cada incidente reportado después de la aplicación de una vacuna para determinar si existe una relación causal o si se trata de un evento coincidente, como ocurrió en las investigaciones presentadas por el PAI.

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