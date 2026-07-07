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Aumento de la demanda, escasez y necesidades de inversión, reactivan en Panamá el Comité Intergremial del Agua

Iniciativa reúne a representantes del sector público, gremios empresariales, la academia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil

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Miembros del Comité Intergremial del Agua en Panamá debaten iniciativas bajo una plataforma de trabajo conjunta. (Cortesía)
Miembros del Comité Intergremial del Agua en Panamá debaten iniciativas bajo una plataforma de trabajo conjunta. (Cortesía)

Los crecientes desafíos relacionados con la prestación del servicio de agua potable, el aumento de la demanda, los efectos de la variabilidad climática y las necesidades de inversión en infraestructura, dieron pie a la reactivación del Comité Intergremial del Agua en Panamá.

La iniciativa surge como una plataforma de trabajo conjunta que reúne a representantes del sector público, gremios empresariales, la academia, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Su objetivo es diseñar y promover soluciones sostenibles para la gestión del recurso hídrico, un tema estratégico para el país, debido a la importancia del agua en el desarrollo económico y la operación del Canal de Panamá.

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Frente a esta realidad, los gremios consideran indispensable avanzar en soluciones técnicas, sostenibles y de impacto inmediato, sin perder de vista las reformas estructurales que requiere el sector.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá señaló la necesidad de fortalecer la gestión del agua y garantizar su uso eficiente, por lo que el comité busca crear una hoja de ruta que permita enfrentar retos como el abastecimiento de agua para consumo humano y el funcionamiento de la vía interoceánica en las próximas décadas.

Un grifo de metal abierto derrama agua. Detrás, la bandera de Panamá con sus cuadros blanco y azul con estrellas, y los cuadros azul y rojo.
En un país con una hidrografía envidiable, el agua empieza a escasear en algunos sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comité se inscribe en una tradición de instancias interinstitucionales y multisectoriales para la gestión del agua en el país.

Panamá ha creado en el pasado otros organismos como el Comité de Alto Nivel de Seguridad Hídrica, que estuvo conformado por ministros y autoridades clave para garantizar la seguridad hídrica nacional, y el Comité Interinstitucional de Agua, Saneamiento y Medio Ambiente, establecido en 1990, que marcó un precedente en la coordinación de políticas públicas relacionadas con el recurso hídrico.

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La historia de la gestión del agua en Panamá muestra una evolución institucional desde la creación de acueductos en el inicio del siglo XX, la fundación de instituciones como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) en 1961, y la promulgación de marcos legales que regulan el uso y administración del agua en el país.

Las acciones recientes y los llamados a reactivar el Comité Intergremial del Agua reflejan la continuidad de estos esfuerzos y la importancia creciente de la colaboración intergremial para enfrentar los desafíos hídricos en Panamá, dijeron fuentes del sector.

Ahora, la instalación del Comité da continuidad al compromiso expresado por estas organizaciones desde mayo de este año, cuando manifestaron públicamente su preocupación por la situación hídrica nacional y su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que garanticen una gestión más eficiente, transparente y sostenible del agua.

El agua es necesaria tanto para el consumo humano como para las operaciones del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun
El agua es necesaria tanto para el consumo humano como para las operaciones del Canal de Panamá. REUTERS/Enea Lebrun

El Comité está integrado por la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), la Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá (Api), y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap).

También participan miembros de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), del Consejo Nacional de Promotores de Vivienda (Convivienda), el Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo (Ipaur), del Sindicato de Industriales de Panamá (Sip) y de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (Spia).

Durante su primera sesión de trabajo, los gremios acordaron desarrollar una agenda basada en dos prioridades: impulsar respuestas inmediatas a los problemas que afectan el suministro y la gestión del agua y, promover acciones de mediano plazo orientadas a fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la sostenibilidad del recurso hídrico en Panamá.

Los gremios reiteraron que el acceso al agua potable y al saneamiento debe constituir una prioridad nacional y una política de Estado, dada su importancia para la salud pública, la calidad de vida de la población, la competitividad y el desarrollo económico del país.

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