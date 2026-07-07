“Hay olor a gol”: los emotivos relatos de la épica remontada que logró la Argentina ante Egipto

La Selección Argentina venció por 3 a 2 a Egipto y se clasificó a la siguiente ronda del Mundial 2026

La Selección Argentina logró una épica clasificación a cuartos de final del Mundial 2026 luego de un triunfo infartante ante Egipto por 3 a 2. El dramático encuentro se definió en los últimos minutos, con los goles de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. La emoción con la que se vivió el encuentro quedó plasmada también en los relatos de las diferentes transmisiones.

El recorte que más rápido se viralizó fue el de la transmisión de ESPN, con la voz de Mariano Closs, en el gol de Enzo Fernández sobre el final del partido, a los 92.

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Durante la jugada, Julián Álvarez recuperó la pelota en campo propio y abrió la pelota para Lautaro Martínez. De los pocos momentos en los que ambos delanteros compartieron cancha en la Selección. “Si pica y cambia, es gol, y cambió. No la pudo conectar Martínez, pero va. Señoras y señores, hay olor a gol”, es la parte que la gente resaltó en las redes sociales.

¡¡¡REMONTADA ÉPICA DE LA SCALONETA!!! ¡¡¡CABEZAZO GOLEADOR AGÓNICO DE ENZO FERNÁNDEZ PARA EL 3-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!!



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“Va Lautaro Martínez con el centro, ahí está: gol, Fernández”, cerró con el grito de gol que selló la remontada de la Selección.

Minutos antes había empatado momentáneamente el encuentro Messi. Nuevamente, el relato de Closs fue el que resaltaron los usuarios de X. “Otro centro de Messi, ahí está. Si la toca atrás, puede ser. La tocó, Messi va”, dijo en su narración para lo que había sido el 2 a 2.

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¡¡¡NO PODÍA FALTAR EL TUYO CAPITÁN!!! ¡¡GOLAZO DE LEO MESSI PARA EL 2-2 DE ARGENTINA VS. EGIPTO!!



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Al minuto 90 del partido se vivió otro momento que fue crucial para el desarrollo y la victoria final. Cuando el marcador todavía estaba 2 a 2, inició una contra de dos futbolistas egipcios y Argentina tenía solamente a Leandro Paredes como último hombre.

En este caso, el relato que resaltó fue el de Hernán Feler para la transmisión de TyC Sports. “Ahora hay que volver”, dijo en reiteradas ocasiones. Luego la narración fue un pedido explícito: “Cortalo ahí”. Y enseguida el festejo por la recuperación del volante: “Bien. Bien, carajo. Bien, Paredes”.

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El corte de Paredes que valió como un gol. pic.twitter.com/uVselZdcgl — TyC Sports (@TyCSports) July 7, 2026

Tres minutos después, a los 92, Enzo Fernández marcó de cabeza tras un centro de Lautaro Martínez y estableció el 3-2 definitivo. Así, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró revertir un marcador adverso de 2-0 frente al equipo africano, luego de haber desperdiciado un penal, y consiguió la clasificación a los cuartos de final del torneo.

Lionel Messi amplió su récord como el futbolista con mayor cantidad de partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo, alcanzando 31 encuentros. El delantero argentino sumó su octava anotación en el torneo, superando por un gol al francés Kylian Mbappé y al noruego Erling Haaland en la tabla de máximos goleadores. Con la clasificación a cuartos de final, Argentina completó su quinto compromiso en la presente edición de la Copa del Mundo.

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El rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 se decidirá entre Suiza y Colombia, selecciones que aún deben disputar su enfrentamiento.

Luego del partido, Lionel Scaloni no pudo contener sus sentimientos por cómo fue el desarrollo y la victoria conseguida. “No puedo hablar, estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir”, fue lo único que llegó a decir frente a la cámara cuando le consultaron por un primer análisis del encuentro.

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También habló de Messi: “Lo de Leo, hablé un minuto, ya no hablé por el Mundial este, sino para que tenga que venir por el futuro, por los chicos que están en el banco, que lo tomen como ejemplo. Es algo maravilloso, podría haber dicho ‘erré el penal, nos vamos, ya está’. Lo vuelve a intentar, la pide, y se me pone la piel de gallina”.