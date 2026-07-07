Ciencia

Ni venenosa, ni con colmillos: mitos y verdades sobre las “arañas de patas largas”

La bióloga evolutiva Mercedes Burns explicó en National Geographic cuál es el verdadero origen de esos arácnidos y por qué se cree que son peligrosos, pese a la ausencia de respaldo anatómico o científico

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Una araña patona de color marrón claro en una pared blanca y un rodapié de madera. Al fondo se observa una estantería con libros y una planta.
Los Opiliones no son arañas, sino un orden distinto de arácnidos con rasgos anatómicos propios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese a la creencia de que los opiliones son arañas, estos animales pertenecen a un orden diferente dentro de los arácnidos. Esta confusión se debe a la similitud en la forma corporal y las largas patas, pero sus estructuras internas son distintas.

Según la bióloga evolutiva Mercedes Burns en un artículo de National Geographic, los opiliones jamás producen seda: nunca se les encuentra en telarañas, a diferencia de las auténticas arañas. Además, mientras que las arañas suelen tener ocho ojos, los opiliones apenas cuentan con dos, ambos de estructura rudimentaria y limitados a captar luz y oscuridad.

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La segmentación corporal es otra diferencia clave. Las arañas presentan dos partes bien diferenciadas, mientras que los opiliones exhiben un cuerpo ovalado y compacto, sin divisiones externas. Este rasgo, junto con la ausencia de seda, permite identificarlos fácilmente.

Primer plano de un opilión con cuerpo pardo y manchas negras, patas largas y delgadas, sobre la corteza de un árbol con musgo verde.
Los Opiliones tienen solo dos ojos rudimentarios y perciben apenas luz y oscuridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Burns señala que, aunque son parientes de las arañas, comparten más similitudes con escorpiones y garrapatas. Estas diferencias han sido documentadas en investigaciones anatómicas y evolutivas recientes.

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El mito del veneno mortal en los daddy longlegs

Uno de los mitos más persistentes sostiene que los opiliones serían “las arañas más venenosas del mundo”, pero que sus colmillos no pueden perforar la piel humana.

La especialista Mercedes Burns desmiente esta creencia y aclara que los opiliones no poseen colmillos ni glándulas de veneno. Sus piezas bucales funcionan como pequeñas tijeras, destinadas solo a fragmentar alimento, y no están adaptadas para morder ni inocular sustancias.

Araña de patas largas marrón-grisácea con cuerpo pequeño y patas finas, posada en la esquina entre una pared blanca, un suelo de baldosas y un marco de ventana oscuro.
El cuerpo de los Opiliones es ovalado y compacto, sin las dos divisiones visibles que presentan las arañas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos animales son completamente inofensivos para los humanos. Incluso con un contacto directo, los opiliones no pueden causar daño físico. Burns recalca que son criaturas incapaces de herir a las personas y que el temor a su peligrosidad no tiene respaldo científico. El mito subsiste por desconocimiento, pero investigaciones y observaciones lo descartan por completo.

Así funciona el cuerpo y los sentidos de los daddy longlegs

Los opiliones presentan un cuerpo central compacto y patas muy largas en proporción al tronco, lo que les otorga una silueta inconfundible. Esta morfología facilita su desplazamiento por superficies variadas. Según Mercedes Burns, el segundo par de patas es el más sofisticado, ya que alberga estructuras sensoriales que les permiten explorar el entorno y captar estímulos.

Estas patas sensoriales actúan como órganos de detección, capaces de identificar olores y sabores en las superficies que tocan. Aunque pueden caminar con todas sus patas, prefieren reservar el segundo par para la exploración activa. Su sistema sensorial, basado en el tacto y la química, compensa la limitada visión y les permite orientarse con precisión incluso en ambientes poco iluminados.

Primer plano de un opilión con cuerpo marrón anaranjado y patas negras largas sobre una corteza de árbol. Fondo borroso con hojas y musgo.
El segundo par de patas de los Opiliones concentra funciones sensoriales y les permite detectar olores y sabores en las superficies (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las patas de los daddy longlegs, su secreto para conquistar cualquier terreno

Las patas de los opiliones destacan por su gran longitud y flexibilidad, lo que les otorga movilidad en distintos ambientes. Por encima de la rodilla (rótula), el cuerpo se eleva, logrando un centro de gravedad bajo y estable. Cada pata cuenta con entre 18 y 20 segmentos tarsales, lo que permite una flexión notable y la capacidad de aferrarse a ramas, hojas o hierbas.

Algunas especies desarrollan ganchos en las extremidades o secretan sustancias adhesivas, herramientas que les ayudan a capturar presas en zonas húmedas como cascadas. Burns describe a los opiliones como auténticos todoterreno entre los arácnidos por su versatilidad locomotora. La estructura segmentada de sus patas facilita la adaptación a condiciones variables y optimiza la búsqueda de alimento.

Este es el motivo por el que no deberías matar a las arañas patonas. (X/@TiaTule)
Las patas de los Opiliones incluyen entre 18 y 20 segmentos tarsales, lo que mejora el agarre y el desplazamiento en distintos ambientes (X/@TiaTule)

Cuando perder una pata es cuestión de supervivencia

Una de las defensas más singulares de los opiliones es la autotomía, la capacidad de desprender sus patas ante una amenaza. Este mecanismo actúa como distracción: las patas desprendidas siguen moviéndose por acción nerviosa, lo que confunde a los depredadores y da tiempo al animal para huir. Esta estrategia es frecuente y altamente efectiva en la naturaleza.

Según Mercedes Burns, los opiliones pueden desplazarse con normalidad incluso tras perder varias patas, llegando a moverse eficientemente con solo la mitad. Esta adaptación, seleccionada a lo largo de millones de años, es clave en la supervivencia de la especie. La facilidad de desprendimiento y la capacidad de recuperación demuestran una respuesta evolutiva eficaz ante depredadores y riesgos ambientales.

Una araña patona con cuerpo pequeño y patas largas se aferra a una rama delgada. El fondo es de vegetación verde y musgo.
La autotomía permite a los Opiliones desprenderse de una pata para escapar de depredadores, en un linaje con fósiles de hace 405 millones de años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los opiliones, un diseño exitoso que desafía el tiempo

El linaje de los opiliones es uno de los más antiguos entre los animales terrestres, con fósiles que datan de hace 405 millones de años. Durante todo este tiempo, su estructura corporal se ha mantenido prácticamente inalterada, una señal de su robustez evolutiva frente a los cambios ambientales.

Burns destaca que, aunque no pueden considerarse “fósiles vivientes” porque siguen evolucionando, la permanencia y el éxito adaptativo de los opiliones evidencian la eficacia de su diseño natural. Esta fórmula, probada por la naturaleza, les ha permitido resistir y prosperar a lo largo de eras geológicas.

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