Las reservas del Banco Central saltaron USD 1.200 millones en el día y alcanzaron un nuevo máximo en la era Milei

Las reservas del BCRA tocaron un nuevo máximo en la era Milei. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

A horas de un vencimiento de deuda clave, las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los USD 49.000 millones y tocaron su nivel máximo en casi nueve años. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria adquirió USD 25 millones en el mercado cambiario.

El stock del BCRA ascendió a USD 49.536 millones, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei, tras experimentar un aumento de más de USD 1.264 millones en un día. Fuentes oficiales confirmaron que el incremento responde al ingreso de parte de los créditos de los fondos garantizados por organismos multilaterales antes del pago de los USD 4.300 millones del 9 de julio.

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El anterior registro de las reservas había sido el 28 de mayo, cuando las tenencias en moneda extranjera y otros activos alcanzó los 48.511 millones de dólares. De esta manera, llegó a niveles del 20 de septiembre de 2019 (USD 49.602 millones).

Siguen las compras

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el Banco Central de la República Argentina suma 123 jornadas consecutivas con saldo comprador en las que acumuló USD 11.421 millones a través de operaciones en el mercado y en bloque. Solo el 2 de enero se registró un saldo negativo; el resto de los días se concretaron compras de divisas. La mayor adquisición diaria ocurrió el 10 de abril, con 457 millones de dólares.

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Las proyecciones oficiales para 2026 preveían un saldo neto comprador de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, según la dinámica del ingreso de divisas y la demanda de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, remarcó que el comportamiento de estos factores resultará determinante para alcanzar las metas propuestas.

En junio, la entidad moderó su intervención para evitar mayor presión sobre el tipo de cambio. Durante ese mes, aumentó la demanda de dólares, lo que impulsó una suba de más del 5% en la cotización, superando el índice de inflación por primera vez desde octubre de 2025.

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En ese período, las compras totalizaron USD 1.418 millones, por debajo de los USD 2.596 millones de mayo, transformándose en el segundo registro mensual más bajo de 2026, solo por encima de enero. Durante los primeros cinco días hábiles de julio, se sumaron 256 millones de dólares.

A pesar de la desaceleración, el Banco Central ya superó el objetivo anual de acumulación de reservas. En los primeros meses del año, el aumento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener su nivel de intervención, el BCRA emitió pesos sin esterilización, mientras que el Tesoro recurrió a endeudamiento local como mecanismo para contener el impacto en el tipo de cambio y la inflación.

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El ingreso de divisas por exportaciones agropecuarias y energéticas, junto con la colocación de deuda externa por parte de empresas y provincias, amplió el margen de acción del Banco Central.

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