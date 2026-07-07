Fuerza Pública de Costa Rica desplegará tres mil oficiales para reforzar la seguridad durante las vacaciones de medio año

Oficiales de la Fuerza Pública patrullarán zonas turísticas y playas para prevenir delitos durante las vacaciones de medio año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica anunció un operativo especial de vigilancia y prevención durante las vacaciones de medio año, con el despliegue de 3,000 oficiales de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo es garantizar la protección de las familias y visitantes que se movilizan en este periodo, así como mantener el orden en zonas de alta concurrencia.

Raúl Rivera, director general de la Fuerza Pública, detalló que el dispositivo cubrirá especialmente sitios turísticos, playas, carreteras y espacios donde se prevé una mayor afluencia de personas. “Esta operación estará integrada por aproximadamente tres mil hombres y mujeres de la Fuerza Pública, pero asimismo tendremos la colaboración de unidades especializadas tales como guardacostas, vigilancia aérea y algunos otros que estaremos involucrados”, explicó Rivera.

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El operativo nacional contempla la presencia de unidades del Servicio Nacional de Guardacostas, el Servicio de Vigilancia Aérea, la Policía de Fronteras y otros cuerpos policiales, que trabajarán de manera coordinada para reforzar la seguridad por tierra, mar y aire. Estos equipos especializados estarán enfocados en la prevención de delitos, el auxilio en emergencias y el acompañamiento a la ciudadanía en diferentes puntos del país.

Según informó el Ministerio, la estrategia incluye la realización de patrullajes, controles vehiculares, inspecciones y operativos conjuntos en las principales rutas y destinos turísticos. La Policía de Tránsito y la Policía Profesional de Migración participarán de manera activa, especialmente en regiones costeras, fronterizas y en aquellos lugares donde se anticipa la llegada masiva de turistas, tanto nacionales como extranjeros.

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El operativo incluye la participación del Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Fronteras en áreas costeras y fronterizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director Rivera subrayó que las acciones no se limitarán únicamente a la vigilancia, sino que se busca brindar una atención integral a la ciudadanía. “Realizaremos operaciones conjuntas con otras policías, como la Policía de Tránsito también, la Policía de Migración, en determinados lugares, sobre todo lugares turísticos y lugares de grandes aglomeraciones de personas en vacaciones. Le pedimos a la ciudadanía también que tome sus medidas de seguridad, pero que estén seguros de que la policía estará acompañándolos en estos días de vacaciones”, afirmó.

El plan de seguridad responde a la necesidad de prevenir delitos como hurtos, asaltos, robos a viviendas vacías, estafas y otros hechos que suelen incrementarse durante los periodos de receso escolar y mayor movilidad interna. Además, busca anticipar incidentes en carreteras y colaborar en la atención de emergencias derivadas de accidentes de tránsito o situaciones vinculadas al flujo migratorio en zonas fronterizas.

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Las patrullas policiales estarán distribuidas de manera estratégica en función de las estadísticas delictivas y los reportes de años anteriores, priorizando puntos críticos y reforzando la presencia en horarios de mayor movimiento. Los cuerpos policiales contarán con el apoyo de tecnología, equipos de comunicación y vehículos adaptados para patrullaje en diferentes terrenos.

El Ministerio de Seguridad Pública hizo un llamado a la población para que disfrute de las vacaciones con responsabilidad, acatando las recomendaciones de las autoridades y colaborando con los controles preventivos que se implementarán en todo el país. Se exhorta a los ciudadanos a reportar cualquier situación sospechosa y a utilizar los canales oficiales de comunicación en caso de requerir ayuda o denunciar un hecho.

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El Ministerio de Seguridad Pública exhorta a la ciudadanía a colaborar con los controles y a seguir las recomendaciones para unas vacaciones seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades recordaron la importancia de adoptar medidas de autoprotección, como evitar dejar pertenencias visibles en vehículos, verificar el cierre de puertas y ventanas en viviendas, mantener la supervisión de menores y acatar las indicaciones de los cuerpos de rescate y policía en playas y áreas naturales.

El operativo de la Fuerza Pública se mantendrá activo durante todo el receso escolar, que comprende entre el 06 de julio y el 17 de julio, y evaluará periódicamente los resultados para ajustar las acciones según las necesidades de cada región. El Ministerio reiteró su compromiso de velar por la seguridad de las personas y ofrecer acompañamiento a quienes se desplacen por el país en este periodo vacacional.

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