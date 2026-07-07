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Mundial y trabajo: casi la mitad de los argentinos asegura que mejora el clima laboral durante los partidos

Una encuesta reveló cómo impacta la Copa del Mundo en las oficinas argentinas: casi la mitad de los trabajadores asegura que mejora el clima laboral

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La Copa del Mundo genera expectativa colectiva y promueve la integración entre compañeros en los lugares de trabajo de Argentina

El inicio del Mundial de fútbol genera cambios visibles en los lugares de trabajo en Argentina. Miles de empleados y empleadores adaptan rutinas y modifican prioridades para seguir los partidos, lo que transforma el ambiente laboral y la manera en que se cumplen las tareas. El fenómeno abarca oficinas públicas y privadas, afecta a diferentes generaciones y tiene repercusiones en la productividad.

Una encuesta de Boomerang en trabajadores argentinos puso el foco en cómo influye el Mundial en el clima laboral. El 47% de los consultados afirmó que el ambiente mejora durante la competencia futbolística. Un 36% dijo que no percibe cambios y un 14% señaló que la atmósfera depende de los resultados que obtenga la Selección Argentina.

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En tanto, solo un 3% consideró que el Mundial empeora el clima en el trabajo. Estos resultados muestran que, para la mayoría, la competencia deportiva tiene un efecto positivo en las relaciones laborales y en la convivencia diaria.

El dato sobresaliente es que la competencia futbolística genera una expectativa colectiva y, en muchos casos, promueve la integración entre compañeros.

Cuatro personas de espaldas sentadas en una oficina con monitores, observan un partido de fútbol en una televisión. Se ve una bandera argentina y guirnaldas.
El 36% de los encuestados no percibe cambios en el trabajo durante el Mundial y el 14% dice que el clima laboral depende de los resultados de la Selección Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productividad y presentismo durante los partidos

El sondeo de Boomerang también indagó sobre la productividad durante el Mundial. El 80% de los encuestados afirmó que mantiene el mismo rendimiento de siempre, un 15% expresó que aumenta la productividad y solo un 5% admitió una baja.

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Respecto al presentismo, el 89% de los trabajadores indicó que nunca faltarían al trabajo por un partido. Solo el 10% aceptaría ausentarse si se tratara de un partido muy importante y el 1% reconoció mirar todos los partidos sin importar el contexto laboral.

Cambios en hábitos y nivel de atención laboral

El Mundial también modifica la forma en que los empleados organizan su tiempo y su nivel de atención. El 44% de los encuestados manifestó que no cambia nada porque no se considera futbolero. El 42% aseguró que trata de organizarse para cumplir con las obligaciones laborales y, al mismo tiempo, no perderse los partidos. Un 10% reconoció que trabaja y sigue los partidos de reojo, mientras que el 4% dijo que durante el Mundial no existe laboralmente.

Cuatro personas de espalda miran una televisión que muestra un partido de fútbol en una oficina con una bandera y guirnaldas de Argentina.
El Mundial de fútbol mejora el clima laboral para el 47% de los trabajadores argentinos, según una encuesta de Boomerang (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos datos revelan una tendencia clara a la adaptación de horarios y rutinas para compatibilizar el trabajo y la pasión futbolística.

El Mundial de fútbol produce efectos concretos en el mundo laboral argentino. Los datos muestran que la competencia mejora el clima en la mayoría de los casos, no afecta de manera significativa la productividad y motiva una reorganización de hábitos. Las empresas y los trabajadores buscan compatibilizar obligaciones y pasión, generando un escenario particular que se repite cada cuatro años.

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