Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

La inteligencia artificial ya no solo se utiliza para generar imágenes o responder preguntas. Un proyecto desarrollado por la empresa Photon Matrix Lab demuestra que también puede emplearse para resolver problemas cotidianos como la presencia de mosquitos.
La compañía creó un sistema que combina visión artificial, sensores y láseres para detectar y eliminar estos insectos en pleno vuelo, logrando erradicarlos por completo en un entorno doméstico.
PUBLICIDAD
El dispositivo, conocido como Photon Matrix, utiliza cámaras y sensores LiDAR junto con algoritmos de inteligencia artificial entrenados para identificar objetos en movimiento de apenas dos milímetros de tamaño. Cuando detecta un mosquito, calcula su trayectoria y dispara un láser pulsado capaz de neutralizarlo en cuestión de milisegundos.
La propuesta busca ofrecer una alternativa a métodos tradicionales como repelentes, insecticidas o espirales, que durante décadas han sido las principales herramientas para combatir a estos insectos.
PUBLICIDAD
Cómo funciona el sistema Photon Matrix
El corazón del dispositivo es un sistema de inteligencia artificial diseñado para reconocer las características de vuelo y tamaño de los mosquitos.
La tecnología se apoya en cámaras de visión artificial y sensores LiDAR, una herramienta que utiliza pulsos láser para medir distancias y generar un mapa tridimensional del entorno.
PUBLICIDAD
Gracias a esta combinación, el sistema puede localizar insectos incluso en la oscuridad, sin depender de la luz visible.
Una vez detectado el objetivo, el software calcula la trayectoria del mosquito en tiempo real y activa un láser de alta energía que lo elimina antes de que pueda escapar.
PUBLICIDAD
Todo el proceso ocurre en apenas 0,003 segundos, un intervalo prácticamente imperceptible para el ojo humano.
Puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo
Según sus desarrolladores, el sistema puede neutralizar hasta 30 mosquitos por segundo en condiciones óptimas. Esta velocidad de respuesta permite cubrir espacios interiores y exteriores con gran eficacia.
PUBLICIDAD
La empresa señala que el dispositivo está diseñado para distinguir las características propias de los mosquitos y dirigir el láser únicamente hacia objetos compatibles con esos patrones de movimiento.
Además, el fabricante asegura que el sistema ha sido calibrado para resultar seguro para las personas y las mascotas.
Su funcionamiento se limita a insectos con determinadas características, evitando así afectar a otros elementos presentes en el entorno.
Diseñado para funcionar en casas y espacios abiertos
Otra de las ventajas destacadas por Photon Matrix Lab es la flexibilidad del equipo. El dispositivo puede instalarse tanto en interiores como en exteriores y dispone de diferentes opciones de alimentación.
PUBLICIDAD
Puede conectarse directamente a la red eléctrica o funcionar mediante baterías externas portátiles, lo que facilita su uso en terrazas, jardines o espacios recreativos.
Los desarrolladores consideran que esta tecnología también podría tener aplicaciones en hospitales, laboratorios y otras instalaciones donde el control de insectos resulta especialmente importante.
En regiones tropicales o zonas con una elevada presencia de mosquitos, este tipo de soluciones podría convertirse en una alternativa complementaria a los métodos tradicionales.
PUBLICIDAD
Cuánto costará el dispositivo
El proyecto ya cuenta con una campaña de financiación colectiva activa en la plataforma Indiegogo. Aunque todavía no ha comenzado su comercialización masiva, los responsables estiman que el precio final del producto se situará entre 450 y 650 euros.
Se trata de una cifra considerable para un dispositivo doméstico, pero sus creadores consideran que existe un mercado interesado en soluciones tecnológicas avanzadas para el control de vectores y plagas.
PUBLICIDAD
La empresa apunta tanto a usuarios particulares como a instituciones que necesitan mantener ambientes libres de insectos.
La inteligencia artificial llega a los problemas cotidianos
Más allá de la eliminación de mosquitos, Photon Matrix representa un ejemplo de cómo la inteligencia artificial continúa expandiendo sus aplicaciones hacia ámbitos cada vez más diversos.
La combinación de sensores, visión artificial y algoritmos de reconocimiento está permitiendo automatizar tareas que hasta hace poco dependían exclusivamente de productos químicos o intervenciones manuales.
Lo que durante años se resolvió con insecticidas, mosquiteros o repelentes ahora puede abordarse mediante sistemas capaces de identificar objetivos en tiempo real y reaccionar en fracciones de segundo.
El desarrollo de Photon Matrix pone de manifiesto cómo tecnologías asociadas a la robótica y la inteligencia artificial comienzan a trasladarse a objetos de uso cotidiano, abriendo la puerta a nuevas soluciones para problemas presentes en millones de hogares alrededor del mundo.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD