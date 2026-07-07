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Cansado de los mosquitos, creó un sistema láser con IA y consiguió erradicarlos de su casa

La tecnología busca ofrecer una alternativa a repelentes e insecticidas mediante un sistema capaz de operar incluso en la oscuridad

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El video exhibe el proceso de desarrollo de un sistema láser que integra inteligencia artificial para la erradicación de mosquitos. Se observa una estación de trabajo con un monitor que muestra código de programación, múltiples componentes electrónicos, cámaras y lentes. El equipo constituye un prototipo en fase experimental. Una de las tomas presenta el dispositivo dentro de un contenedor. Este reportaje de Infobae Perú cubre una iniciativa tecnológica para el control de plagas.

La inteligencia artificial ya no solo se utiliza para generar imágenes o responder preguntas. Un proyecto desarrollado por la empresa Photon Matrix Lab demuestra que también puede emplearse para resolver problemas cotidianos como la presencia de mosquitos.

La compañía creó un sistema que combina visión artificial, sensores y láseres para detectar y eliminar estos insectos en pleno vuelo, logrando erradicarlos por completo en un entorno doméstico.

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El dispositivo, conocido como Photon Matrix, utiliza cámaras y sensores LiDAR junto con algoritmos de inteligencia artificial entrenados para identificar objetos en movimiento de apenas dos milímetros de tamaño. Cuando detecta un mosquito, calcula su trayectoria y dispara un láser pulsado capaz de neutralizarlo en cuestión de milisegundos.

La propuesta busca ofrecer una alternativa a métodos tradicionales como repelentes, insecticidas o espirales, que durante décadas han sido las principales herramientas para combatir a estos insectos.

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Dispositivo Photon Matrix negro con detalles metálicos y luz azul, emitiendo un láser hacia un mosquito en un salón luminoso con plantas.
Un dispositivo Photon Matrix emite un haz láser azul para neutralizar un mosquito en pleno vuelo, demostrando una avanzada solución tecnológica para el control de plagas en un entorno doméstico moderno y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el sistema Photon Matrix

El corazón del dispositivo es un sistema de inteligencia artificial diseñado para reconocer las características de vuelo y tamaño de los mosquitos.

La tecnología se apoya en cámaras de visión artificial y sensores LiDAR, una herramienta que utiliza pulsos láser para medir distancias y generar un mapa tridimensional del entorno.

Gracias a esta combinación, el sistema puede localizar insectos incluso en la oscuridad, sin depender de la luz visible.

Una vez detectado el objetivo, el software calcula la trayectoria del mosquito en tiempo real y activa un láser de alta energía que lo elimina antes de que pueda escapar.

Sistema de láser con IA detecta mosquitos y los elimina al instante.
Sistema de láser con IA detecta mosquitos y los elimina al instante.

Todo el proceso ocurre en apenas 0,003 segundos, un intervalo prácticamente imperceptible para el ojo humano.

Puede eliminar hasta 30 mosquitos por segundo

Según sus desarrolladores, el sistema puede neutralizar hasta 30 mosquitos por segundo en condiciones óptimas. Esta velocidad de respuesta permite cubrir espacios interiores y exteriores con gran eficacia.

La empresa señala que el dispositivo está diseñado para distinguir las características propias de los mosquitos y dirigir el láser únicamente hacia objetos compatibles con esos patrones de movimiento.

Además, el fabricante asegura que el sistema ha sido calibrado para resultar seguro para las personas y las mascotas.

Su funcionamiento se limita a insectos con determinadas características, evitando así afectar a otros elementos presentes en el entorno.

Una sala de estar oscura con un dispositivo blanco y negro sobre una mesa, emitiendo láseres azules y rojos hacia mosquitos voladores. Pantallas holográficas muestran datos.
Un dispositivo de inteligencia artificial en una sala moderna detecta y elimina mosquitos en vuelo usando haces láser, mostrando su eficiencia con gráficos holográficos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseñado para funcionar en casas y espacios abiertos

Otra de las ventajas destacadas por Photon Matrix Lab es la flexibilidad del equipo. El dispositivo puede instalarse tanto en interiores como en exteriores y dispone de diferentes opciones de alimentación.

Puede conectarse directamente a la red eléctrica o funcionar mediante baterías externas portátiles, lo que facilita su uso en terrazas, jardines o espacios recreativos.

Los desarrolladores consideran que esta tecnología también podría tener aplicaciones en hospitales, laboratorios y otras instalaciones donde el control de insectos resulta especialmente importante.

En regiones tropicales o zonas con una elevada presencia de mosquitos, este tipo de soluciones podría convertirse en una alternativa complementaria a los métodos tradicionales.

Mosquitos dentro del hogar son eliminar mediante el uso de láser controlado con IA.
Mosquitos dentro del hogar son eliminar mediante el uso de láser controlado con IA.

Cuánto costará el dispositivo

El proyecto ya cuenta con una campaña de financiación colectiva activa en la plataforma Indiegogo. Aunque todavía no ha comenzado su comercialización masiva, los responsables estiman que el precio final del producto se situará entre 450 y 650 euros.

Se trata de una cifra considerable para un dispositivo doméstico, pero sus creadores consideran que existe un mercado interesado en soluciones tecnológicas avanzadas para el control de vectores y plagas.

La empresa apunta tanto a usuarios particulares como a instituciones que necesitan mantener ambientes libres de insectos.

Ilustración de cámaras y sensores de visión artificial enfocados en un mosquito. Una pantalla holográfica muestra su velocidad y tamaño, con un láser rojo incidiendo.
El sistema Photon Matrix emplea cámaras de visión artificial y sensores LiDAR para detectar un mosquito, proyectando su velocidad y tamaño en una interfaz holográfica mientras un láser pulsado lo neutraliza con precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial llega a los problemas cotidianos

Más allá de la eliminación de mosquitos, Photon Matrix representa un ejemplo de cómo la inteligencia artificial continúa expandiendo sus aplicaciones hacia ámbitos cada vez más diversos.

La combinación de sensores, visión artificial y algoritmos de reconocimiento está permitiendo automatizar tareas que hasta hace poco dependían exclusivamente de productos químicos o intervenciones manuales.

Lo que durante años se resolvió con insecticidas, mosquiteros o repelentes ahora puede abordarse mediante sistemas capaces de identificar objetivos en tiempo real y reaccionar en fracciones de segundo.

El desarrollo de Photon Matrix pone de manifiesto cómo tecnologías asociadas a la robótica y la inteligencia artificial comienzan a trasladarse a objetos de uso cotidiano, abriendo la puerta a nuevas soluciones para problemas presentes en millones de hogares alrededor del mundo.

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