Sociedad

La crisis del empleo obliga a reinventarse: qué buscan hoy las empresas y cómo destacarse

La especialista en empleabilidad Sofía Mom von Kotsch, conocida como Sofi Jobs, analizó cómo la inteligencia artificial, los filtros automatizados y los cambios en el mercado laboral transformaron la búsqueda de empleo

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La crisis del empleo en Argentina obliga a repensar estrategias de búsqueda laboral y a desarrollar nuevas habilidades para destacarse

Las personas que buscan trabajo en Argentina enfrentan múltiples obstáculos. Los dilemas sobre cómo acceder al primer empleo, el impacto de la tecnología y la transformación de los procesos de selección afectan tanto a jóvenes como a adultos. La incertidumbre sobre dónde y cómo conseguir empleo, la aparición de nuevas plataformas y la necesidad de desarrollar una marca personal obligan a repensar estrategias. Sofía Mom von Kotsch, conocida como Sofi Jobs, analizó en Infobae en Vivo cómo la crisis del empleo, la sobreinformación y la evolución de las empresas exigen nuevas habilidades a la hora de buscar trabajo.

La especialista señala que los cambios en el mercado laboral no solo afectan a quienes buscan su primer empleo. “Estamos en una situación en la que el país nos exige repensarnos, entender cómo nos ubicamos en el mercado laboral”, afirmó la influencer.

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La búsqueda de empleo dejó de ser un proceso lineal y predecible. Las plataformas digitales y la inteligencia artificial introdujeron filtros automatizados que seleccionan currículums antes de llegar a una entrevista. Según Sofijobs, este fenómeno genera tanto oportunidades como desafíos, porque aumenta la competencia y exige nuevas estrategias para destacarse.

Obstáculos para el primer empleo y el rol de las plataformas digitales

La especialista en empleabilidad advirtió sobre la complejidad que enfrentan los jóvenes al ingresar al mercado laboral. Muchas personas buscan su primer empleo sin experiencia previa ni orientación familiar. “Hay generaciones muy jóvenes que quieren encontrar empleo, pero no se habla tanto de trabajo en sus casas ni en la escuela”, comentó la especialista. La falta de información y la sobreabundancia de datos también dificultan la toma de decisiones.

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Hombre preocupado frente a un portátil en un escritorio desordenado, junto a un robot humanoide blanco y futurista. Hay monitores con datos en el fondo.
La búsqueda de empleo cambió con las plataformas digitales y la inteligencia artificial, que sumaron filtros automatizados y más competencia entre postulantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización modificó la manera de postularse. A diferencia de décadas anteriores, cuando las personas entregaban su currículum en papel, las plataformas online y las redes sociales como LinkedIn se volvieron herramientas clave. Sin embargo, la facilidad para postularse implica mayor competencia. “Podés ver que mil personas se postularon al mismo aviso”, indicó la especialista lo que puede generar desmotivación y obliga a fortalecer la marca personal y las habilidades de autogestión.

El mercado exige que los postulantes aprendan a utilizar herramientas digitales y adapten el currículum a cada vacante. Las entrevistas presenciales se reemplazaron por procesos automatizados, lo que requiere estrategias distintas para lograr visibilidad.

Desconexión entre formación académica y demandas laborales

La influencer observó una brecha entre el mundo académico y el mercado laboral. Muchas personas consiguen empleo sin títulos universitarios, gracias a capacitaciones o cursos específicos. “Hay personas que se capacitan en temas que la universidad todavía no acompaña”, explicó la especialista. Las empresas valoran cada vez más competencias prácticas y la capacidad de adaptarse.

El fenómeno también afecta a quienes tienen títulos universitarios. Los jóvenes extienden su tiempo de estudio porque necesitan trabajar y capacitarse en simultáneo. Según Sofijobs, el mercado valora la experiencia laboral adquirida durante la carrera, incluso en posiciones informales o prácticas profesionales.

Las universidades públicas y privadas presentan diferentes velocidades de actualización. Las privadas pueden incorporar programas de pasantías y nuevas tecnologías con mayor rapidez, mientras que las públicas mantienen estructuras más tradicionales. La constante necesidad de capacitación y adaptación se convierte en un requisito fundamental para sostener la empleabilidad.

Vista trasera de una mujer con cabello castaño sentada en un escritorio de madera, usando una laptop que muestra "buscar empleo" y un smartphone.
El primer empleo resulta más difícil para los jóvenes por la falta de experiencia, de orientación y por la sobreinformación sobre el mercado laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial y los filtros automatizados

Las empresas utilizan cada vez más filtros ATS (Applicant Tracking System) en sus procesos de selección. Estos sistemas automatizados seleccionan currículums de acuerdo con parámetros definidos por el empleador, como el nombre exacto de la carrera o la experiencia en tecnologías específicas. “Los filtros acompañan la primera parte del proceso y pueden excluir a candidatos solo por un error en el currículum”, explicó la influencer.

No todas las empresas adoptan estos sistemas con el mismo ritmo. “En Argentina hay compañías que prefieren revisar currículums manualmente y otras que buscan procesos más ágiles con tecnología de punta”, detalló la especialista. Esta dualidad obliga a quienes buscan empleo a prepararse tanto para filtros automáticos como para procesos tradicionales.

La comprensión de estos sistemas se vuelve esencial. “La mayoría de los perfiles quiere saber cómo funcionan estos filtros”, afirmó Mom von Kotsch. Aprender a superar las barreras tecnológicas es fundamental para acceder a nuevas oportunidades laborales.

Precarización, informalidad y estrategias para reinsertarse

El mercado laboral argentino presenta altos niveles de informalidad. Según cifras citadas por Mom von Kotsch, el 43% de la población trabaja de modo informal. Esta realidad lleva a muchas personas a aceptar salarios más bajos con tal de acceder a un empleo formal. “Uno siempre tiene que tener un piso de salario, porque si no empieza a precarizarse cada vez más”, advirtió la especialista.

Primer plano de manos adultas mayores con arrugas, tecleando en el teclado negro de una laptop plateada. La pantalla desenfocada muestra iconos de interfaz de búsqueda.
Las empresas valoran competencias prácticas, capacitaciones específicas y experiencia laboral, incluso cuando los candidatos no tienen título universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estrategias para reinsertarse incluyen revisar y actualizar el currículum, resaltar los cambios de puesto y las competencias adquiridas durante años de experiencia. También resulta clave identificar posibles brechas de conocimiento y capacitarse en nuevas herramientas informáticas o habilidades demandadas por el mercado.

Los sectores con mayor demanda de empleo incluyen posiciones comerciales, ventas y atención al cliente, así como áreas vinculadas a inteligencia artificial y automatización. Los perfiles altamente especializados, como los de robótica, logran mejores condiciones salariales y mayor movilidad.

Cambios generacionales y nuevas dinámicas laborales

La estabilidad laboral disminuyó. Los cambios de empleo cada dos o tres años son frecuentes y se consideran positivos. “La gente que tiene experiencias de más de tres años se vuelve muy atractiva para el mercado”, destacó Mom von Kotsch. La idea de hacer carrera en una sola empresa perdió vigencia.

Las generaciones mayores mantienen un nivel de compromiso distinto y acumulan experiencia en situaciones de crisis. Sin embargo, las nuevas generaciones priorizan la flexibilidad y buscan equilibrar la vida laboral con otras actividades. El trabajo remoto, las aplicaciones de servicios y la diversificación de ingresos ganan espacio.

La realización personal ya no depende únicamente del trabajo estable. Las personas buscan experiencias que permitan el crecimiento profesional y la adaptación constante a los cambios del contexto laboral argentino.

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