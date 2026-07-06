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El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: las “declaraciones” de su gato Maximus

El primer ministro Bart De Wever derivó las consultas de la prensa a la cuenta de Instagram de su mascota, un felino con más de 200 mil seguidores que ironizó sobre la medida de la FIFA que le permitirá al goleador de EEUU jugar en los octavos de final del Mundial

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El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, durante una cumbre en Bruselas. Su oficina apeló a la ironía a través de las redes de su gato Maximus para fijar la postura oficial ante el caso Balogun. (REUTERS/Yves Herman)
El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, durante una cumbre en Bruselas. Su oficina apeló a la ironía a través de las redes de su gato Maximus para fijar la postura oficial ante el caso Balogun. (REUTERS/Yves Herman)

El primer ministro de Bélgica, Bart De Wever, recurrió este lunes a la ironía a través de las redes sociales de su gato Maximus para fijar una postura informal ante la decisión de la FIFA de permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun dispute el cruce de octavos de final del Mundial 2026. Al ser consultado por la prensa sobre el caso que involucra a la Casa Blanca, el equipo de comunicación del mandatario remitió directamente a las “declaraciones” del felino.

“¿Tarjeta roja? Voy a jugar de todos modos”, fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Instagram de Maximus, acompañado por una imagen del felino junto a una cartulina roja. Maximus —cuyo nombre oficial es Maximus Textoris Pulcher— es un felino de la raza Scottish Fold que reside en la propia oficina del primer ministro y se ha transformado en una celebridad digital con más de 200.000 seguidores. El animal es ampliamente conocido en el país por sus mordaces comentarios sobre la política belga y por sus recientes predicciones sobre los resultados del Mundial.

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(Captura de pantalla/Instagram Maximus Textoris Pulcher/@maximustp16)
(Captura de pantalla/Instagram Maximus Textoris Pulcher/@maximustp16)

La portavoz de De Wever compartió con EFE el mensaje de Maximus al ser consultada por una posible reacción oficial de Bruselas. La inusual estrategia del jefe de gobierno sirvió como vía de respuesta para De Wever, líder del partido nacionalista N-VA, quien ha manifestado de manera reiterada su desinterés por el fútbol, y coincidió con los cuestionamientos del ministro de Asuntos Exteriores belga, el democristiano francófono Maxime Prévot, quien calificó la medida del ente rector del fútbol como “incomprensible”.

El diplomático advirtió que el levantamiento del castigo, impulsado por una comunicación telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, representa un quiebre en las normativas del torneo. Balogun había sido expulsado de manera directa en el partido anterior frente a Bosnia y Herzegovina tras una revisión del VAR.

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“Como ex árbitro de fútbol, siempre me he comprometido a defender las reglas y garantizar decisiones justas. Esta decisión, sin duda, plantea muchas preguntas”, señaló Prévot en un comunicado oficial. “Si realmente fue una llamada telefónica la que condujo a esta decisión incomprensible, eso equivaldría a socavar las reglas más básicas del fútbol y del deporte. Eso sería muy grave. ¿Cómo podría la FIFA seguir defendiendo con credibilidad el juego limpio?”, cuestionó el canciller belga.

Ante la magnitud del revuelo internacional, Trump confirmó este lunes ante los reporteros en la Casa Blanca que se comunicó con el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar la revisión de la “horrible” decisión de sancionar al atacante de la selección de las barras y las estrellas, aunque aclaró que no exigió de forma explícita la anulación del castigo.

“Pedí una revisión porque no pensé que fuera una falta”, aseguró Trump ante los medios de comunicación. El líder estadounidense defendió su accionar en el caso señalando de manera tajante: “Todo lo que hice fue pedir una revisión, yo no dije ‘tienen que hacer esto’”.

Repudio de la Unión Europea y la UEFA

El delantero estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado durante el partido de los 16vos de final contra Bosnia en el Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Bosnia. (AP Foto/Jeff Chiu)
El delantero estadounidense Folarin Balogun tras ser expulsado durante el partido de los 16vos de final contra Bosnia en el Mundial, el miércoles 1 de julio de 2026, en Bosnia. (AP Foto/Jeff Chiu)

El escándalo escaló rápidamente a los máximos niveles institucionales del continente. El comisario europeo de Deportes, Glen Micallef, advirtió este lunes que las decisiones deportivas “corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos”. A través de una publicación en la red social X, el funcionario de la Unión Europea enfatizó que “ejercer una influencia sobre las decisiones deportivas socavaría la autonomía del deporte”.

La reacción de la UEFA fue todavía más tajante, al calificar la medida de la FIFA como un acto que “cruzó una línea roja”. Mediante un comunicado oficial, la confederación europea expresó su incredulidad ante una resolución que consideró sin precedentes, incomprensible e injustificable”, recordando que “el fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en reglas, que son el fundamento de una competición justa, honesta y transparente”.

Por su parte, el director técnico de la selección de Bélgica, Rudi Garcia, también manifestó su rechazo durante una rueda de prensa en Seattle: “No sabía que en la Copa del Mundo de la FIFA el 5 de julio se había convertido en el 1 de abril, y que era el Día de los Inocentes”.

La resolución de la FIFA dejó en suspenso la tarjeta roja de Balogun apelando al artículo 27 de su Código Disciplinario, una medida excepcional que le permite al atacante ser de la partida en el encuentro que se disputará en las próximas horas en Seattle.

Ante este escenario regulatorio, los medios locales informaron que la Real Federación Belga de Fútbol inició un proceso de apelación de urgencia para tratar de revertir la decisión de la FIFA antes de que comience el partido. El ganador de la llave entre Bélgica y Estados Unidos accederá a los cuartos de final, donde deberá enfrentar al vencedor de la eliminatoria ibérica entre España y Portugal, que se juega este mismo lunes.

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