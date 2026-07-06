Economía

Mercados: suben las acciones y cae el riesgo país luego de la presentación del programa financiero

El ministro Caputo brindó lineamientos sobre la estrategia para enfrentar pagos de deuda en dólares hasta 2027. Los ADR de bancos ganan hasta 7% y el indicador de JP Morgan cede a 412 puntos

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Los activos argentinos operan en alza tanto en el exterior como en la plaza doméstica.
Los activos argentinos operan en alza tanto en el exterior como en la plaza doméstica.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero hasta 2027 y señaló que el objetivo para “el fin del segundo mandato de Javier Milei es que Argentina sea investment grade”, mientras que admitió que el retorno a los mercados internacionales es “una opción” de de la administración y “no un objetivo”.

A las 11:40 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,6%, en los 3.240.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se extienden las ganancias, lideradas por los títulos bancarios, con BBVA (+7,5%) y Banco Supervielle (+6,9%) al frente.

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Los bonos soberanos en dólares -Globales y Bonares- avanzan un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan resta dos unidades para la Argentina, en los 412 puntos básicos, un piso desde un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:40 horas)

“Hay que entender que desde el día uno este es un Gobierno que optó por cumplir con todas las obligaciones”, destacó el funcionario, y explicó, “la nueva deuda se emite exclusivamente para refinanciar el capital de la deuda heredada”, mientras que “los intereses se pagan con superávit fiscal”.

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Junto al José Luiz Daza y Federico Furiase, el ministro del Economía sostuvo que “la mayoría refinancia capital e intereses, nosotros solo refinanciamos el capital. Esto es importante porque la deuda se mide entre cantidad de deuda y PBI. Si la deuda es creciente ese ratio aumenta y te vuelve intertemporalmente insolvente. En el caso nuestro no hay opción y lo que siempre se ha decidido es que el ratio deuda-PBI sea cada vez más bajo para ser intertemporalmente solvente. Manteniendo deuda y cancelando, ese ratio se hace menos y el peso de la deuda respecto de la economía es cada vez más bajo”.

Sobre la posibilidad de salir a los mercados internacionales con nuevas colocaciones de bonos a mediano y largo plazo, Caputo enfatizó que “el programa tiene opcionalidad. Es un programa conservador. Hay muchas cosas que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y hay otra que es salir a los mercados este año y el año que viene. Pero puede ser una opción. Para nosotros es una opción más, no un objetivo", aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

“Refinanciar a una tasa cada vez más baja es muy importante. Nos estamos financiando al 6% a 10 años. La menor tasa significa tener un menor esfuerzo fiscal. O tener mayor superávit para seguir bajando impuestos. Es positivo para ir reduciendo la dependencia que Argentina tuvo de Wall Street”, subrayó Caputo. En tanto, aseguró que “el orden macroeconómico blinda al país se shocks externos o internos”.

La rueda favorable para los activos argentinos tiene también un sostén en el moderado avance de las acciones estadounidenses a medida que disminuía la presión sobre el sector tecnológico, se estabilizan los precios del petróleo y los inversores evalúan la publicación de datos económicos en los EEUU para obtener pistas sobre la economía y las probabilidades de una subida de tipos de interés.

El índice Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, sube un 0,8%, mientras que el S&P 500 avanza un 0,5%. El Dow Jones Industrial Average suma un 0,2% tras una semana récord, acortada por el feriado, para este índice de referencia de primera línea.

Las acciones tecnológicas están impulsando las ganancias, lo que sugiere una recuperación de la confianza en el sector de la inteligencia artificial tras la caída de las acciones de semiconductores a finales de junio. El domingo, Hon Hai, proveedor de Nvidia (+0,9%) y también conocido como Foxconn (+5%), informó de un aumento en las ventas trimestrales superior al esperado, lo que indica una demanda sostenida de IA.

Esto centró la atención en los resultados trimestrales de Samsung Electronics (+2,8%), que se publicarán el martes. Se espera que el mayor fabricante mundial de chips de memoria registre un aumento de 18 veces en sus ganancias interanuales, superando con creces el total de todo 2025.

Mientras tanto, los precios del petróleo caen 0,2%, con el Barril de Brent a USD 72 para septiembre, después de que el grupo OPEP+, integrado por los principales productores, acordara aumentar sus objetivos de producción, y los flujos se reactivaron a través del Estrecho de Ormuz, que había sido reabierto. Esto alivió la preocupación por las posibles presiones inflacionarias.

En el ámbito macroeconómico, la atención se concentra en los datos del sector servicios de EEUU para obtener información sobre la economía, después de que el decepcionante informe de empleo de junio modificara las expectativas sobre los tipos de interés. Esto prepara el terreno para la publicación de las actas de la primera reunión de la Reserva Federal con Kevin Warsh al frente, prevista para el miércoles.

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