América Latina

Ecuador frustró envío de cocaína oculta en un cargamento de banano que tenía como destino China

La droga, valorada en USD 1,6 millones, estaba camuflada con materiales diseñados para dificultar su detección y tenía como destino Shanghái

Guardar
Google icon
La droga estaba oculta en un cargamento de banano.
La droga estaba oculta en un cargamento de banano.

La Policía Nacional de Ecuador incautó un cargamento de 64 kilogramos de cocaína que iba a ser enviado hacia China oculto dentro de un contenedor cargado con banano de exportación. El operativo, ejecutado en el puerto de Guayaquil, evitó que la droga abandonara el país y dejó un detenido mientras continúan las investigaciones para identificar a todos los responsables de la operación de tráfico internacional.

La intervención se realizó en el marco de la operación denominada “Shanghai”, desplegada por unidades especializadas antidrogas en el distrito Pascuales, al norte de Guayaquil. De acuerdo con la información oficial, los agentes inspeccionaron un contenedor listo para ser embarcado y descubrieron un compartimento acondicionado para ocultar paquetes de clorhidrato de cocaína entre la carga legal.

PUBLICIDAD

Las autoridades informaron que fueron decomisados 64 paquetes de droga, equivalentes a unos 64 kilogramos de cocaína. Según los cálculos de la Policía, ese cargamento representa aproximadamente 64.000 dosis y habría alcanzado un valor cercano a USD 1,6 millones en el mercado estadounidense.

El destino final del contenedor era Shanghái, China, una ruta que en los últimos años ha comenzado a aparecer con mayor frecuencia en investigaciones sobre narcotráfico internacional desde Ecuador. Aunque Europa continúa siendo el principal mercado al que se dirigen los cargamentos detectados en puertos ecuatorianos, los organismos de seguridad han advertido un incremento de intentos por utilizar conexiones marítimas hacia países asiáticos.

PUBLICIDAD

La droga incautada
La droga incautada

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue el método empleado para intentar evitar los controles portuarios. Los bloques de cocaína habían sido cubiertos con láminas metálicas y grasa, materiales utilizados para reducir la posibilidad de ser detectados mediante escáneres de rayos X y por las unidades caninas especializadas en la localización de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante el procedimiento fue detenido un ciudadano cuya presunta participación en el traslado del contenedor forma parte de la investigación en curso. Asimismo, las autoridades retuvieron el vehículo pesado utilizado para movilizar la carga hasta el puerto, donde será sometido a pericias como parte del proceso judicial.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado la identidad del detenido ni ha informado si existen otros sospechosos vinculados con la organización que preparó el envío. Tampoco ha dado a conocer el nombre de la empresa exportadora relacionada con el contenedor ni si esta mantiene alguna responsabilidad dentro del caso o fue utilizada sin conocimiento de sus representantes.

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el resultado del operativo a través de sus redes sociales y destacó que la intervención impidió que el cargamento llegara al mercado internacional. El funcionario señaló que el decomiso constituye un nuevo golpe contra las redes criminales que utilizan la infraestructura portuaria ecuatoriana para sacar droga hacia distintos continentes.

John Reimberg, ministro del Interior, llegó a Puerto López.
John Reimberg, ministro del Interior.

Los puertos ecuatorianos, especialmente los ubicados en Guayaquil, se mantienen como uno de los principales puntos de salida de cocaína producida en Colombia y Perú. Las organizaciones criminales suelen contaminar contenedores destinados a la exportación de productos agrícolas, principalmente banano, aprovechando el elevado volumen de comercio exterior que registra Ecuador, uno de los mayores exportadores mundiales de esta fruta.

Las modalidades empleadas para ocultar la droga también han evolucionado. Además de compartimentos secretos y dobles fondos, las estructuras criminales recurren a materiales que buscan dificultar la acción de los equipos tecnológicos y de los perros detectores, obligando a las autoridades a incorporar nuevas técnicas de inspección y análisis de riesgo.

El decomiso ocurre en medio de una estrategia de intensificación de los controles en los puertos ecuatorianos, donde la Policía y otras instituciones realizan inspecciones permanentes sobre contenedores de exportación considerados de alto riesgo. Estas operaciones forman parte de los esfuerzos del Gobierno para contener el tráfico internacional de drogas, una actividad que ha fortalecido financieramente a organizaciones criminales con presencia dentro y fuera del país.

La investigación permanece abierta y las autoridades buscan determinar el origen exacto de la cocaína, la red logística que permitió ocultarla en la carga de banano y las personas que participaron en la planificación del envío hacia el mercado asiático. Mientras tanto, la droga permanecerá bajo custodia judicial como evidencia dentro del proceso penal iniciado tras la incautación.

Temas Relacionados

Narcotráfico EcuadorEcuador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

La investigación de la PNC y la Fiscalía lo identificó como principal sospechoso, y durante la fase indagatoria aceptó su participación en el hecho ocurrido en Nahuilingo tras una rencilla personal, informaron las autoridades

Capturan a hombre tras asesinar y enterrar a su víctima en una zona rural del occidente salvadoreño

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Una lesión en secundaria, una cámara prestada y un consejo en un taller marcaron el inicio de una carrera acelerada entre Miami, París y torneos en África hasta alcanzar la credencial propia

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El Ejecutivo analiza si la lista vigente de más de 250 bienes en 20 categorías mantiene el alivio fiscal enfocado en el 30% de los hogares con menores ingresos

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

Aluvión en Ecuador: ya son seis los muertos, mientras continúa la búsqueda de la gobernadora desaparecida

Las labores de rescate siguen en la provincia amazónica de Ecuador tras el deslizamiento provocado por las intensas lluvias

Aluvión en Ecuador: ya son seis los muertos, mientras continúa la búsqueda de la gobernadora desaparecida

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo

La Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios estima que el país podrá cubrir su demanda interna en esos rubros y generar excedentes para ventas regionales

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

La película documental sobre García Lorca revelará los diarios inéditos de su último novio: “Estos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más recóndito de mi vida”

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara Vanesa Morla, asistente de Diego

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 06 de julio: la gente de Neza es “muy cariñosa”, la mandataria sobre su visita al Edomex en el partido México vs Inglaterra

La Tinka del 5 de julio de 2026: estos fueron los números ganadores del sorteo

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

INFOBAE AMÉRICA

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Mundial 2026: el giro inesperado que convirtió a Andrea Vílchez en la primera fotógrafa nicaragüense independiente acreditada

Gobierno de Costa Rica evalúa revisar la canasta básica tributaria con IVA reducido del 1%

El gobierno de Bélgica reacciona con ironía a la polémica por Balogun: “declaraciones” de su gato Maximus

Aluvión en Ecuador: ya son seis los muertos, mientras continúa la búsqueda de la gobernadora desaparecida

El Salvador presenta superávit en producción y consumo de café, huevos y carne de cerdo, según gremial Campo

ENTRETENIMIENTO

Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Así lució el ramo de novia de Taylor Swift en su boda con Travis Kelce

Leonardo DiCaprio, Jay-Z y más famosos presenciaron la victoria de Noruega ante Brasil en el Mundial 2026

Sadie Sink habló sobre su carrera, Marvel y futuro artístico: “Creo que el teatro siempre será una prioridad para mí”

Taylor Swift: cómo una estrategia de control total multiplicó su fortuna en tiempo récord

Louis Tomlinson, exintegrante de One Direction, proyectó el partido de Inglaterra vs. México en pleno concierto